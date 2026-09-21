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Hitri piščančji paprikaš
Kaj skuhati

Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede

Ko zmanjka časa za kuhanje, ni treba preskočiti toplega obroka. Izbrali smo sedem jesenskih kosil, ki jih pripravite hitro, preprosto in skoraj mimogrede – od sočnega piščanca v kremni omaki do hrustljavih zelenjavnih zrezkov iz pečice in krompirjeve palačinke s šunko in sirom.

M.J.
21. 09. 2026 04.00

Jesenski dnevi so pogosto polni obveznosti, zato za pripravo kosila hitro zmanjka časa. Ko pridemo domov lačni, se nam pogosto ne ljubi še uro stati za štedilnikom, vseeno pa si želimo nekaj toplega, okusnega in dovolj konkretnega, da bomo po obroku zadovoljni.

Na srečo za dobro kosilo ni vedno potrebna dolga priprava. Nekatere jedi so videti, kot da zahtevajo precej več dela, kot ga v resnici vzame njihova priprava. Z nekaj osnovnimi sestavinami lahko tako v razmeroma kratkem času pripravimo zelo okusne in nasitne jedi.

7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Preberi še 7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže

Zbrali smo sedem idej za jesenska kosila, pri katerih se vam ni treba vnaprej pripravljati na dolgotrajno kuhanje. To so jedi za dni, ko želite nekaj domačega in dobrega, vendar imate na voljo le toliko časa, da pripravite sestavine, pristavite ponev in se lotite kosila.

Piščanec z lisičkami in špinačo v kremni smetanovi omaki
Piščanec z lisičkami in špinačo v kremni smetanovi omaki FOTO: Shutterstock

Piščanec z lisičkami in špinačo v smetanovi omaki

Sočni koščki piščanca, aromatične lisičke in špinača se povežejo v kremasti smetanovi omaki. Jesensko kosilo, ki deluje nekoliko bolj posebno, priprava pa je precej preprosta in hitra. Recept je TUKAJ.

Praženo zelje s klobaso
Praženo zelje s klobaso FOTO: iStock

Praženo zelje s klobaso

Ko potrebujete nasitno domače kosilo brez zapletenega kuhanja, je praženo zelje s klobaso odlična izbira. Malo sestavin, ena ponev in konkretna jed, ki se še posebej prileže v hladnejših dneh, zraven pa lahko postrežete zgolj kos ali dva kruha. Recept je TUKAJ.

Hitri piščančji paprikaš
Hitri piščančji paprikaš FOTO: Shutterstock

Hitri piščančji paprikaš

Piščančji paprikaš je lahko na mizi precej hitreje, kot bi pričakovali. Mehko meso v okusni paprikini omaki je preprosta izbira za dni, ko želite topel in domač obrok brez dolgega kuhanja. Recept je TUKAJ.

Cvetačni zrezki s hrustljavo parmezanovo skorjico
Cvetačni zrezki s hrustljavo parmezanovo skorjico FOTO: Shutterstock

Cvetačni zrezki s hrustljavo parmezanovo skorjico

Cvetača v tej različici dobi povsem drugačen značaj. Narezana na debelejše kose in obložena s hrustljavo parmezanovo skorjico je odlična kot samostojno brezmesno kosilo, ki ga pripravimo kar v pečici. Recept je TUKAJ.

Sirovi tortelini z brokolijem in slanino
Sirovi tortelini z brokolijem in slanino FOTO: Profimedia

Sirovi tortelini z brokolijem in slanino

Ko je časa res malo, pridejo prav tortelini, ki ne potrebujejo dolge priprave. Sirove torteline dopolnijo brokoli in zapečena slanina, rezultat pa je kremasto, nasitno kosilo z jesenskim pridihom. Recept je TUKAJ.

Sailsbury zrezek z rezanci
Sailsbury zrezek z rezanci FOTO: Shutterstock

Salisbury zrezek v gobovi omaki

Mehki zrezki iz mletega mesa v bogati gobovi omaki so videti kot jed za posebno priložnost, vendar jih lahko pripravite brez zapletenih postopkov. Odlična izbira za vse, ki si želijo konkretnega domačega kosila. Recept je TUKAJ.

Krompirjeva palačinka s šunko in sirom
Krompirjeva palačinka s šunko in sirom FOTO: Profimedia

Krompirjeva palačinka s šunko in sirom

Mehka krompirjeva palačinka, obložena s šunko in stopljenim sirom, je odlična rešitev za hitro kosilo (ali večerjo) iz preprostih sestavin. Nasitna jed, ki jo pripravite v ponvi in postrežete takoj – bodisi s skledo solate ali brez. Recept je TUKAJ.

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