Makaroni s tuno v paradižnikovi omaki
Kaj skuhati

Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma

Ko zmanjka idej ali časa za kuhanje, so testenine vedno dobra rešitev. Predstavljamo vam šest hitrih receptov, ki jih lahko pripravite iz osnovnih sestavin, ki jih skoraj vedno najdete doma.

M.J.
04. 05. 2026 04.00

Se vam je že zgodilo, da odprete hladilnik in imate občutek, da nimate "ničesar za jesti"? Prav v takšnih trenutkih pridejo prav preprosti recepti, ki temeljijo na sestavinah, ki jih imamo skoraj vedno pri roki. Testenine so pri tem nepogrešljive, saj so hitro pripravljene, odlično se kombinirajo z različnimi dodatki in skoraj vedno rešijo kosilo ali večerjo.

Hitre jedi, za katere potrebujete samo 5 sestavin ali manj
Dobra novica je, da za okusno jed ne potrebujemo zapletenih sestavin ali posebnih kuharskih veščin. Poleg testenin zadostujejo že oljčno olje, česen, oreščki, sir, konzerva rib ali konzerva paradižnika – in že lahko ustvarimo nekaj res dobrega. Spodaj vas čaka šest idej za hitre in enostavne testenine, ki dokazujejo, da lahko tudi iz najbolj osnovnih sestavin nastanejo jedi, ki jih z veseljem pripravimo znova in znova.

Testenine s tuninimi kroglicami v paradižnikovi omaki
Testenine s tuninimi kroglicami v paradižnikovi omaki FOTO: Shutterstock

Testenine s tuninimi kroglicami v paradižnikovi omaki

Naslednjič, ko si boste zaželeli testenine s tunino omako, vam svetujemo, da preizkusite ta recept, ki priljubljeno jed dvigne na malce višji nivo. Zanj potrebujete sestavine, ki jih imate zagotovo že v shrambi in hladilniku, ribjih kroglic s pašto pa se bodo razveselili tudi otroci. Ideja za okusen družinski obrok, ki bo na vaši mizi v dobre pol ure. Recept je TUKAJ.

Peresniki z orehovo omako
Peresniki z orehovo omako FOTO: Shutterstock

Testenine z orehovo omako

Ko boste orehovo omako prvič poskusili, se vam bo zagotovo prikupila. Poleg bogatega okusa in kremaste teksture vas bo navdušila tudi z dejstvom, da je pripravljena zgolj v nekaj minutah, z njo pa lahko prelijete njoke ali poljubne testenine in si tako božanski obrok pripravite v manj kot 30 minutah. Recept je TUKAJ.

Zapečeni špecli s sirom
Zapečeni špecli s sirom FOTO: Shutterstock

Zapečeni špecli s sirom

Špecli (orig. Spaetzle) so zelo enostavne jajčne testenine, nadvse primerne za hitro kosilo ali večerjo med tednom. Preliti z zmesjo jajc in mleka, potreseni s sirom ter zlato rjavo zapečeni v pečici, so okusna samostojna jed, ki jo po želji postrežemo s skledo solate. Recept je TUKAJ.

Špageti s sirom in poprom
Špageti s sirom in poprom FOTO: Shutterstock

Špageti s sirom in poprom (Cacio e pepe)

Bolj enostavno skorajda ne gre. Čar te jedi, značilne za Rim, je prav njena preprostost, saj za pripravo potrebujemo zgolj 15 minut in tri sestavine: špagete, ovčji sir pecorino romano (lahko tudi parmezan) in poper. Recept je TUKAJ.

Špageti v paradižnikovi omaki s sardelami
Špageti v paradižnikovi omaki s sardelami FOTO: Su.S.

Špageti v hitri paradižnikovi omaki s sardelami

Hitre testenine s konzerviranimi sardinami v bogati paradižnikovi omaki z olivami in kaprami. Odlična ideja za obrok, ko se vam bo mudilo, ali ob pogledu na prazen hladilnik. Recept je TUKAJ.

Jajčni žličniki
Jajčni žličniki FOTO: Shutterstock

Žličniki z jajcem

Priljubljena avstrijska jed, ki je odlična ideja za hitro, okusno in nasitno brezmesno kosilo. Za pripravo potrebujete samo štiri sestavine (moko, mleko, jajce in maslo) in 20 minut, jed pa je zelo nasitna in hranljiva. Recept je TUKAJ.

