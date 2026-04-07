Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu

Tudi poleti se prileže dobra jed na žlico. Še posebej takšna, ki je polna sezonske zelenjave in dovolj nasitna, da brez težav nadomesti kosilo. Mineštra je ena najbolj hvaležnih poletnih jedi , saj jo lahko pripravite iz zelenjave, ki je trenutno v sezoni ali jo imate doma v hladilniku. Po želji jo lahko obogatite še z rižem, drobnimi jušnimi testeninami ali cmočki in tako vsakič ustvarite nekoliko drugačno različico.

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Tokrat predstavljamo recept za bogato zelenjavno mineštro s tremi vrstami fižola, ki poskrbijo za poln okus in prijetno nasitnost. Recept je zelo preprost, največ dela boste imeli zgolj z rezanjem zelenjave, nato vse skupaj samo še dodate v lonec in pustite, da se jed v njem skuha do popolnosti.

Poletna mineštra je odlična izbira za vse, ki si tudi v vročih dneh radi privoščite nekaj na žlico.

- sol in mleti poper (po okusu)

- 150 g riža (ali poljubne drobne jušne testenine)

- 1 l zelenjavne ali piščančje jušne osnove

- sušene začimbe (timijan, origano, bazilika, majaron, peteršilj in rožmarin; lahko uporabite tudi italijansko začimbno mešanico)

- 200 g bučk (1 srednje velika bučka)

- 120 g korenja (1 srednje velik korenček)

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Priprava:

1. Vso zelenjavo očistimo in operemo. Korenje narežemo na kolobarje, zeleno na rezine, bučke in stročji fižol pa na koščke. Čebulo in česen olupimo ter ločeno sesekljamo.

2. V loncu segrejemo olje. Dodamo čebulo, korenje, zeleno in bučke. Med občasnim mešanjem pražimo 7 minut.

3. Dodamo začimbe in česen. Ko česen zadiši, dodamo še paradižnikovo mezgo ter pražimo še eno minuto.

4. Dodamo pelate, ki smo jih malce nasekljali, jušno osnovo, lovorova lista, sladkor, ves fižol (pred dodajanjem v lonec ga odcedimo in po želji tudi oplaknemo pod tekočo vodo) ter riž.