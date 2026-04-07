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Poletna zelenjavna mineštra
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Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu

Lahka, okusna in polna sezonske zelenjave – poletna mineštra je odlična izbira za kosilo tudi v najbolj vročih dneh. Tokratna različica je pripravljena iz treh vrst fižola, zato je še posebej nasitna, njena priprava pa je zelo preprosta.

M.J. , Su.S.
04. 07. 2026 04.00

Tudi poleti se prileže dobra jed na žlico. Še posebej takšna, ki je polna sezonske zelenjave in dovolj nasitna, da brez težav nadomesti kosilo. Mineštra je ena najbolj hvaležnih poletnih jedi, saj jo lahko pripravite iz zelenjave, ki je trenutno v sezoni ali jo imate doma v hladilniku. Po želji jo lahko obogatite še z rižem, drobnimi jušnimi testeninami ali cmočki in tako vsakič ustvarite nekoliko drugačno različico.

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Tokrat predstavljamo recept za bogato zelenjavno mineštro s tremi vrstami fižola, ki poskrbijo za poln okus in prijetno nasitnost. Recept je zelo preprost, največ dela boste imeli zgolj z rezanjem zelenjave, nato vse skupaj samo še dodate v lonec in pustite, da se jed v njem skuha do popolnosti.

Poletna mineštra je odlična izbira za vse, ki si tudi v vročih dneh radi privoščite nekaj na žlico.
Poletna mineštra je odlična izbira za vse, ki si tudi v vročih dneh radi privoščite nekaj na žlico. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 120 g korenja (1 srednje velik korenček)

- 120 g stebelne zelene (2–3 stebla)

- 200 g bučk (1 srednje velika bučka)

- 250 g stročjega fižola

- 1 čebula

- 3 stroki česna

- olivno olje

- sušene začimbe (timijan, origano, bazilika, majaron, peteršilj in rožmarin; lahko uporabite tudi italijansko začimbno mešanico)

- 3 žlice paradižnikove mezge

- 1 pločevinka pelatov

- 1 l zelenjavne ali piščančje jušne osnove

- 2 lovorova lista

- 2 žlički trsnega sladkorja (po želji)

- 1 pločevinka rdečega fižola

- 1 pločevinka belega fižola

- 150 g riža (ali poljubne drobne jušne testenine)

- sol in mleti poper (po okusu)

- 100 g sveže špinače

- nariban parmezan (za serviranje)

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Priprava:

1. Vso zelenjavo očistimo in operemo. Korenje narežemo na kolobarje, zeleno na rezine, bučke in stročji fižol pa na koščke. Čebulo in česen olupimo ter ločeno sesekljamo.

2. V loncu segrejemo olje. Dodamo čebulo, korenje, zeleno in bučke. Med občasnim mešanjem pražimo 7 minut.

3. Dodamo začimbe in česen. Ko česen zadiši, dodamo še paradižnikovo mezgo ter pražimo še eno minuto.

4. Dodamo pelate, ki smo jih malce nasekljali, jušno osnovo, lovorova lista, sladkor, ves fižol (pred dodajanjem v lonec ga odcedimo in po želji tudi oplaknemo pod tekočo vodo) ter riž.

Mineštro si lahko skuhamo tudi vnaprej, saj bo naslednji dan še boljšega okusa.
Mineštro si lahko skuhamo tudi vnaprej, saj bo naslednji dan še boljšega okusa. FOTO: Su.S.

5. Zavremo, nato pa pokrijemo in kuhljamo 35 minut. Če se mineštra preveč zgosti, jo po potrebi razredčimo z vodo ali jušno osnovo.

6. Jed na koncu začinimo s soljo in poprom ter vmešamo grobo narezano špinačo. Kuhamo samo še toliko, da špinača ovene.

7. Pripravljeno mineštro serviramo v globoke krožnike ali jušne skodelice. Postrežemo z naribanim parmezanom.

Sveža zelenjava v kombinaciji z rižem in fižolom ustvari čudovito jed, ki jo boste z veseljem postregli v vročih dneh.
Sveža zelenjava v kombinaciji z rižem in fižolom ustvari čudovito jed, ki jo boste z veseljem postregli v vročih dneh. FOTO: Su.S.
Kaj skuhati?
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