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Omleta z bučkami in panceto
Kaj skuhati

Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave

Iščete ideje, kaj kuhati v prihajajočem tednu? Zbrali smo sedem preprostih receptov za poletna kosila, pri katerih so v ospredju sveže sestavine in hitra priprava. Na tedenskem jedilniku so testenine, omleta, mineštra, zelenjavni polpeti in druge jedi, ki bodo navdušile vso družino.

M.J.
06. 07. 2026 04.00

Poleti si želimo kosil, ki so okusna, pripravljena brez dolgotrajnega kuhanja in kar najbolje izkoristijo sezonske pridelke. Julij je čas, ko so vrtovi in tržnice polni bučk, paprik, paradižnika, blitve in druge zelenjave, zato je škoda, da jih ne bi vključili v vsakodnevne obroke. Sveže sestavine poskrbijo za polnejši okus, hkrati pa omogočajo pripravo lahkotnih jedi, ki nas prijetno nasitijo tudi v vročih dneh.

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Če vam zmanjkuje idej za kosilo, smo pripravili izbor sedmih receptov, ki bodo popestrili vaš tedenski jedilnik. Med njimi boste našli kremaste testenine s piščancem in papriko, zelenjavne njoke iz pečice, omleto z bučkami in panceto, brezmesne polpete iz blitve in krompirja, paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve, poletno zelenjavno mineštro ter sočne piščančje trakove s češnjevimi paradižniki in mocarelo. Recepti so preprosti in sezonski ter kot nalašč za okusna kosila med delovnim tednom.

Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve
Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve FOTO: Su.S.

Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve

Ko ne boste imeli časa ali volje, da bi se lotili 'filanih' paprik, lahko s podobnimi sestavinami hitro in enostavno pripravite okusen obrok. Dodaten plus je ta, da boste umazali samo eno ponev. Recept je TUKAJ.

Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

Njoki z zelenjavo iz pečice

Jed, ki jo preprosto sestavimo na pekaču, damo v pečico in počakamo, da se okusi povežejo v nekaj res okusnega: njoki postanejo rahlo hrustljavi, zelenjava pa postane mehka in sočna. Po želji lahko po sestavinah proti koncu peke potrosimo še nariban sir, ki se v topli pečici stopi in hrustljavo zapeče. Recept je TUKAJ.

Testenine s piščancem in papriko
Testenine s piščancem in papriko FOTO: Sanja Sirk

Kremaste testenine s piščancem in papriko

Testenine so jed, ki jo imamo vsi radi in jo tudi vsi radi pripravljamo. Še zlasti, če je recept za omako zelo preprost. Testenine s piščancem in papriko so pravi hit, saj vas bodo navdušile tako s hitro in enostavno pripravo kot tudi z odličnim okusom. Recept je TUKAJ.

Omleta z bučkami in panceto
Omleta z bučkami in panceto FOTO: Profimedia

Omleta z bučkami in panceto

Sočna omleta z bučkami, panceto in sirom je odlična izbira za hitro kosilo ali večerjo. Za prilogo izberite listnato ali paradižnikovo solato, seveda pa ne pozabite na kos ali dva kruha, s katerim boste krožnike z užitkom pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.

Poletna zelenjavna mineštra
Poletna zelenjavna mineštra FOTO: Shutterstock

Poletna zelenjavna mineštra

Krepka in nasitna enolončnica, pripravljena iz drobnih jušnih testenin, začimb in različne sezonske zelenjave, ki jo imamo pri roki. Mineštro si lahko skuhamo tudi vnaprej, saj bo naslednji dan še boljšega okusa. Recept je TUKAJ.

Piščančji trakovi s češnjevimi paradižniki in mocarelo
Piščančji trakovi s češnjevimi paradižniki in mocarelo FOTO: Thinkstock

Piščančji trakovi s češnjevimi paradižniki in mocarelo

Kdaj in s čim boste to okusno ter lahko poletno jed postregli, je čisto vaša odločitev. Ujame se tako s polento, rižem in testeninami kot tudi s krompirjem, njoki, tortiljami in veliko skledo solate. Recept je TUKAJ.

Polpeti iz blitve
Polpeti iz blitve FOTO: Su.S.

Polpeti iz blitve in krompirja

Super način, kako lahko porabite blitvo in morda navdušite tudi najmlajše jedce. Polpete lahko postrežete kot prilogo, lahko pa si jih privoščite kar same, denimo z jogurtovo omako. Recept je TUKAJ.

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