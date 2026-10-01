Najboljša ideja za hitro kosilo: juha slavne kuharice, pripravljena v dobrih 10 minutah

Včasih za dobro kosilo ne potrebujemo dolgega seznama sestavin ali ure in pol kuhanja. To dokazuje tudi slavna britanska kuharica Mary Berry , ki ima recept za preprosto kremno paradižnikovo juho , pripravljeno v manj kot pol ure.

V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši

Preberi še V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši

Recept je še posebej priročen za dni, ko si želimo nekaj toplega in nasitnega, vendar nimamo časa za zahtevno kuhanje. Kot navaja Net.hr , se skrivnost hitrosti skriva prav v konzerviranih sesekljanih paradižnikih , ki predstavljajo osnovo juhe. Ti so že obdelani in pobrani v optimalni zrelosti, zato za pripravo ne potrebujejo dolgega kuhanja. Konzervirane paradižnike dopolnijo suhi paradižniki , česen, jušna osnova ter malo mleka in smetane za kuhanje. Na koncu lahko dodamo še žličko pesta, ki poskrbi za dodatno plast okusa.

Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni

Preberi še Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni

Na žlici olja v večjem loncu najprej na hitro popražite strta stroka česna. Pražite le toliko, da česen zadiši, nato dodajte na koščke narezane suhe paradižnike, sesekljane konzervirane paradižnike, jušno osnovo in sladkor.

Vse skupaj dobro premešajte, zavrite ter začinite s soljo in poprom. Nato zmanjšajte temperaturo in kuhajte približno 10 minut, da se okusi povežejo.

Lonec odstavite z ognja in vsebino s paličnim mešalnikom spasirajte v gladko in svilnato kremno juho.

Nato jo ponovno postavite na štedilnik na nizko temperaturo ter vmešajte mleko in smetano za kuhanje. Juho le še nežno segrejte, vendar pazite, da ne zavre.