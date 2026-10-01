Najboljša ideja za hitro kosilo: juha slavne kuharice, pripravljena v dobrih 10 minutah

Juha, ki je pripravljena skoraj prej, kot se odločite, kaj boste skuhali
Včasih za dobro kosilo ne potrebujemo dolgega seznama sestavin ali ure in pol kuhanja. To dokazuje tudi slavna britanska kuharica Mary Berry, ki ima recept za preprosto kremno paradižnikovo juho, pripravljeno v manj kot pol ure.
Recept je še posebej priročen za dni, ko si želimo nekaj toplega in nasitnega, vendar nimamo časa za zahtevno kuhanje. Kot navaja Net.hr, se skrivnost hitrosti skriva prav v konzerviranih sesekljanih paradižnikih, ki predstavljajo osnovo juhe. Ti so že obdelani in pobrani v optimalni zrelosti, zato za pripravo ne potrebujejo dolgega kuhanja. Konzervirane paradižnike dopolnijo suhi paradižniki, česen, jušna osnova ter malo mleka in smetane za kuhanje. Na koncu lahko dodamo še žličko pesta, ki poskrbi za dodatno plast okusa.
Za pripravo potrebujete:
- 6 suhih paradižnikov v olju
- 2 stroka česna
- 3 pločevinke sesekljanih paradižnikov po 400 g
- 500 ml piščančje ali zelenjavne jušne osnove
- 1 žlico sladkorja v prahu
- 150 ml polnomastnega mleka
- 150 ml smetane za kuhanje
- sol in mleti poper (po okusu)
- 3–4 čajne žličke pesta (po želji)
- malo olja za praženje
Kako pripraviti hitro paradižnikovo juho po receptu Mary Berry?
Na žlici olja v večjem loncu najprej na hitro popražite strta stroka česna. Pražite le toliko, da česen zadiši, nato dodajte na koščke narezane suhe paradižnike, sesekljane konzervirane paradižnike, jušno osnovo in sladkor.
Vse skupaj dobro premešajte, zavrite ter začinite s soljo in poprom. Nato zmanjšajte temperaturo in kuhajte približno 10 minut, da se okusi povežejo.
Lonec odstavite z ognja in vsebino s paličnim mešalnikom spasirajte v gladko in svilnato kremno juho.
Nato jo ponovno postavite na štedilnik na nizko temperaturo ter vmešajte mleko in smetano za kuhanje. Juho le še nežno segrejte, vendar pazite, da ne zavre.
Za konec dodajte še žličko pesta
Mary Berry predlaga, da pred serviranjem v vsak krožnik dodate žličko bazilikinega pesta. Ta preprost dodatek juhi doda svežino, zeliščne note in nekoliko bolj izrazit okus.
Za še bolj nasiten obrok jo postrezite s kosom popečenega kruha, krutoni ali toastom. Tako dobite preprosto kosilo, za katerega ne potrebujete veliko časa – in prav zato je recept odlična ideja za tiste dni, ko je hladilnik skoraj prazen, časa za kuhanje pa ni.
Vir: Net.hr