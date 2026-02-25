Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik

Ko potrebujemo hitro, okusno in nasitno jed, so testenine s tuno ena najboljših rešitev. Odlična izbira so tudi takrat, ko je hladilnik skoraj povsem prazen in smo se na poti domov pozabili ustaviti v trgovini.

Tuna v konzervi je vsestranska sestavina, ki jo lahko kombiniramo z različnimi omakami, zelenjavo in začimbami ter tako ustvarimo nešteto različic te priljubljene jedi. Od lahkih mediteranskih testenin s paradižnikom in olivami do kremastih različic s smetano ali sirom – možnosti je res veliko! Na kup smo zbrali nekaj preprostih, a zelo okusnih receptov za testenine s tuno, ki jih lahko pripravite za hitro kosilo ali večerjo.