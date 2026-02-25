Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik

Ko potrebujemo hitro, okusno in nasitno jed, so testenine s tuno ena najboljših rešitev. Odlična izbira so tudi takrat, ko je hladilnik skoraj povsem prazen in smo se na poti domov pozabili ustaviti v trgovini.
Tuna v konzervi je vsestranska sestavina, ki jo lahko kombiniramo z različnimi omakami, zelenjavo in začimbami ter tako ustvarimo nešteto različic te priljubljene jedi. Od lahkih mediteranskih testenin s paradižnikom in olivami do kremastih različic s smetano ali sirom – možnosti je res veliko! Na kup smo zbrali nekaj preprostih, a zelo okusnih receptov za testenine s tuno, ki jih lahko pripravite za hitro kosilo ali večerjo.
Testenine s tuno in smetanovo omako
Ekspresno pripravljen obrok, za katerega uporabimo poljubne testenine. Omako boste namreč pripravili, medtem ko se bodo testenine kuhale. Recept je TUKAJ.
Špageti s tuno, kaprami in olivami
Ko se nam mudi in za pripravo kosila nimamo več kot pol ure, so testenine vedno odlična izbira. Še zlasti, če jih prelijemo s hitro pripravljeno omako, narejeno iz konzerviranega paradižnika, tune, oliv in kaper. Recept je TUKAJ.
Gratinirane testenine s tuno
Preprosto jed, kot so zapečene testenine s tuno, lahko prilagodite svojemu okusu – dodate zelenjavo, sveža zelišča, olive, kapre in sušene paradižnike, ljubitelji pikantnih okusov pa lahko za začinjanje omake uporabite tudi ščepec ali dva mletega čilija. Recept je TUKAJ.
Testeninska solata s tuno in zelenjavo
Testeninska solata je zlasti priljubljena v poletnem času, saj jo lahko vzamemo s seboj na plažo, piknik ali v službo. Sestavine lahko poljubno prilagajamo glede na okus in stanje v hladilniku. Recept je TUKAJ.
Testenine s tuninimi kroglicami v paradižnikovi omaki
Ideja za okusen družinski obrok, ki bo na vaši mizi v dobre pol ure. Zanj potrebujete sestavine, ki jih imate zagotovo že v shrambi in hladilniku, ribjih kroglic s pašto pa se bodo razveselili tudi otroci. Recept je TUKAJ.
Zapečeni peresniki s tuno in koruzo
Testenine s tuno in koruzo so ena najbolj priljubljenih študentskih jedi. Razlog: obrok je nasiten in poceni. Če jim dodamo še bešamel in sir ter jih zapečemo v pečici, pa dobimo okusno družinsko jed. Recept je TUKAJ.