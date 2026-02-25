okusno.je
Zapečeni svedrčki s tuno
Kaj skuhati

Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik

Testenine s tuno so odlična izbira za hiter in okusen obrok, ki ga lahko pripravimo v le nekaj minutah. Ne glede na to, ali imate radi kremaste omake, preproste mediteranske okuse ali pikantne dodatke, boste v tem članku našli recept, ki bo ustrezal vašemu okusu. Preverite naše raznolike recepte, ki bodo navdušili vso družino!

M.J.
25. 02. 2026 14.40

Ko potrebujemo hitro, okusno in nasitno jed, so testenine s tuno ena najboljših rešitev. Odlična izbira so tudi takrat, ko je hladilnik skoraj povsem prazen in smo se na poti domov pozabili ustaviti v trgovini. 

Tuna v konzervi je vsestranska sestavina, ki jo lahko kombiniramo z različnimi omakami, zelenjavo in začimbami ter tako ustvarimo nešteto različic te priljubljene jedi. Od lahkih mediteranskih testenin s paradižnikom in olivami do kremastih različic s smetano ali sirom – možnosti je res veliko! Na kup smo zbrali nekaj preprostih, a zelo okusnih receptov za testenine s tuno, ki jih lahko pripravite za hitro kosilo ali večerjo.

Tunina omaka s metano
Tunina omaka s metano FOTO: Su.S.

Testenine s tuno in smetanovo omako

Ekspresno pripravljen obrok, za katerega uporabimo poljubne testenine. Omako boste namreč pripravili, medtem ko se bodo testenine kuhale. Recept je TUKAJ

Špageti s tuno, kaprami in olivami
Špageti s tuno, kaprami in olivami FOTO: Shutterstock

Špageti s tuno, kaprami in olivami

Ko se nam mudi in za pripravo kosila nimamo več kot pol ure, so testenine vedno odlična izbira. Še zlasti, če jih prelijemo s hitro pripravljeno omako, narejeno iz konzerviranega paradižnika, tune, oliv in kaper. Recept je TUKAJ

Gratinirane testenine s tuno
Gratinirane testenine s tuno FOTO: Shutterstock

Gratinirane testenine s tuno

Preprosto jed, kot so zapečene testenine s tuno, lahko prilagodite svojemu okusu – dodate zelenjavo, sveža zelišča, olive, kapre in sušene paradižnike, ljubitelji pikantnih okusov pa lahko za začinjanje omake uporabite tudi ščepec ali dva mletega čilija. Recept je TUKAJ

Testeninska solata s tuno in zelenjavo
Testeninska solata s tuno in zelenjavo FOTO: Sanja Sirk

Testeninska solata s tuno in zelenjavo

Testeninska solata je zlasti priljubljena v poletnem času, saj jo lahko vzamemo s seboj na plažo, piknik ali v službo. Sestavine lahko poljubno prilagajamo glede na okus in stanje v hladilniku. Recept je TUKAJ

Testenine s tuninimi kroglicami v paradižnikovi omaki
Testenine s tuninimi kroglicami v paradižnikovi omaki FOTO: Shutterstock

Testenine s tuninimi kroglicami v paradižnikovi omaki

Ideja za okusen družinski obrok, ki bo na vaši mizi v dobre pol ure. Zanj potrebujete sestavine, ki jih imate zagotovo že v shrambi in hladilniku, ribjih kroglic s pašto pa se bodo razveselili tudi otroci. Recept je TUKAJ

Zapečeni peresniki s tuno in koruzo
Zapečeni peresniki s tuno in koruzo FOTO: Thinkstock

Zapečeni peresniki s tuno in koruzo

Testenine s tuno in koruzo so ena najbolj priljubljenih študentskih jedi. Razlog: obrok je nasiten in poceni. Če jim dodamo še bešamel in sir ter jih zapečemo v pečici, pa dobimo okusno družinsko jed. Recept je TUKAJ

Kaj skuhati?
testenine s tuno testenine s tuno in paradižnikom testenine s tuno in smetano testenine s tuno iz konzerve testenine tuna iz konzerve
