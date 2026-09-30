Mesne kroglice, ki so obnorele splet: Hailey Bieber jih pripravlja na prav poseben način

Piščančje mesne kroglice so lahko hitro pripravljeno in nasitno kosilo, vendar imajo eno pogosto težavo – če je meso pusto in jih predolgo pečemo, lahko hitro postanejo suhe. Hailey Bieber ima v izogib temu zelo preprost trik, ki pa ne poskrbi zgolj za boljšo teksturo kroglic, ampak poveča tudi hranljivost jedi. Zvezdnica namreč v maso za mesne kroglice doda rikoto. Ta jih naredi mehkejše in sočnejše, hkrati pa obroku doda še nekaj beljakovin. Hailey pa svoje mesne kroglice postreže na tudi nekoliko drugačen način. Doda jim paradižnikovo omako, parmezan in zajetno žlico zrnatega sira, ki se ob topli omaki prijetno poveže z ostalimi sestavinami. Tako v enem obroku združi kar dva zanimiva vira beljakovin iz mlečnih izdelkov – rikoto v mesnih kroglicah in zrnati sir pri serviranju.

Rikota kot ključna sestavina za mehkejše kroglice

Osnova Haileyjinega recepta je mleto piščančje meso, ki ga začinimo z italijanskimi začimbami in česnom v prahu ter povežemo z rikoto, jajcem in navadnimi ali brezglutenskimi drobtinami, kot to naredi zvezdnica. Rikota poskrbi za dodatno vlago in nežnejšo teksturo, zato končni rezultat ni suh in trd. Pri pripravi je pomembno tudi, da mase ne gnetemo predolgo – sestavine le toliko premešamo, da se povežejo. Iz pripravljene mesne mase se nato oblikujejo kroglice, ki jih popečemo v ponvi, da dobijo lepo zapečeno zunanjost, in dokončamo v paradižnikovi omaki.

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Zrnati sir doda kremast zaključek

Pripravljene mesne kroglice Hailey postreže s paradižnikovo omako, jed pa na koncu obogati še z zrnatim sirom. In prav ta dodatek je pritegnil največ pozornosti, saj se ga mnogi izogibajo zaradi specifične grudaste teksture. A čeprav se zrnati sir morda na prvi pogled zdi nenavaden dodatek k mesnim kroglicam, njegova kremasta tekstura lepo dopolni vročo paradižnikovo omako, hkrati pa poskrbi tudi za večjo nasitnost obroka, saj slovi po visoki vsebnosti beljakovin.

Manekenka je še razkrila, da včasih popolnoma izpusti paradižnikovo omako in pečene kroglice poje samo z zrnatim sirom in parmezanom. Natančnih količin ni navedla, saj, kot pravi, sestavine večinoma dodaja po občutku.

icon-expand Mesne kroglice v omaki so odlična ideja za hitro pripravljeno in nasitno kosilo. FOTO: Adobe Stock

Preprost trik za uporabo zrnatega sira

Če vam je pri zrnatem siru všeč okus, ne pa njegova grudasta tekstura, ga lahko preprosto zmiksate v blenderju ali električnem sekljalniku. Po nekaj trenutkih postane gladek, kremast in po teksturi nekoliko spominja na rikoto oziroma druge kremaste sire. Pri tem ohrani svoje prehranske prednosti, hkrati pa postane precej bolj vsestranski za uporabo.

Hiter obrok, ki ga lahko pripravite tudi med tednom

Ena od prednosti Haileyjinega recepta je, da ne zahteva zapletenih tehnik ali dolgega seznama sestavin. Mesne kroglice lahko pripravite vnaprej, omako pa prav tako skuhate že prej in vse skupaj pred serviranjem zgolj pogrejete. Namesto zrnatega sira lahko kroglice postrežete tudi s popečenim kruhom, testeninami ali polento; recept pa je dovolj nasiten tudi samostojno.

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