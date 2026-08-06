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Sestavine samo zmešate, vlijete v pekač in pustite, da pečica poskrbi za čudovito hrustljavo skorjico ter bogato, kremasto sredico.
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Grška pita brez testa: vse sestavine samo zmešate in pečica opravi ostalo

Če obožujete grške okuse, a nimate časa za pripravo klasične pite z vlečenim testom, je ta recept kot nalašč za vas. Vse sestavine preprosto zmešate v eni posodi, maso vlijete v pekač in pustite, da pečica opravi svoje delo. Rezultat je zlato zapečena dobrota s hrustljavo skorjico, mehko in sočno sredico ter bogatim okusom špinače in fete.

M.J.
06. 08. 2026 04.00

Grška pita s špinačo in feto je ena tistih jedi, ki navdušijo že ob prvem grižljaju. Tradicionalno jo pripravljajo z listi vlečenega testa (recept TUKAJ), a obstaja tudi veliko preprostejša različica. Na kulinaričnem portalu Hungry Happens so tradicionalno grško pito poenostavili v različico brez testa, ki navdušuje z minimalno količino dela in bogatim mediteranskim okusom. Namesto dolgotrajnega zlaganja plasti in zamudnega dela vse sestavine zmešamo v eni sami posodi, maso vlijemo v pekač in prepustimo pečici, da ustvari pravo malo kulinarično čarovnijo.

Pripravljeno v nekaj minutah: Ko boste poskusili to feto, boste želeli še in še
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Pita med peko razvije lepo zlato zapečeno in rahlo hrustljavo skorjico, v notranjosti pa ostane prijetno mehka, sočna in polna kremastega sira. Kombinacija špinače, oljčnega olja in fete poskrbi za značilen mediteranski okus, zaradi katerega bo iz pečice zadišalo po grški kuhinji.

Hitro mediteransko kosilo v eni skledi

Priprava vam bo vzela le nekaj minut, saj potrebujete le skledo, vilice ali metlico in osnovne sestavine, ki jih verjetno že imate doma. Ker recept vsebuje le malo moke, je pita prijetno lahka in zračna, obenem pa dovolj nasitna, da jo lahko postrežete za zajtrk, hitro kosilo, lahko večerjo ali kot prigrizek na pikniku. Navdušila bo tudi tiste, ki se peke šele lotevajo, saj uspe skoraj brez možnosti za napake.

Sestavine samo zmešate, vlijete v pekač in pustite, da pečica poskrbi za čudovito hrustljavo skorjico ter bogato, kremasto sredico.
Sestavine samo zmešate, vlijete v pekač in pustite, da pečica poskrbi za čudovito hrustljavo skorjico ter bogato, kremasto sredico. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

- 4 mlade čebulice, drobno narezane

- 280 g mlade špinače, grobo nasekljane

- 130 g moke

- 1 žlička pecilnega praška

- 1 žlička soli

- 240 ml mleka

- 2 jajci

- 60 g oljčnega olja + dodatno za praženje

- 200 g feta sira

- 2 žlici naribanega parmezana

- 2 žlici nasekljanega kopra

- mleti poper (po okusu)

Postopek priprave:

Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. Srednje velik pekač rahlo namastimo z oljčnim oljem. Uporabimo lahko pekač velikosti približno 27 x 19 centimetrov.

V ponvi segrejemo malo oljčnega olja in na njem na hitro popražimo narezano mlado čebulo. Dodamo špinačo (v dveh delih) in jo med mešanjem pražimo toliko časa, da ovene. Rahlo jo začinimo in dobro odcedimo, da odstranimo odvečno tekočino.

Ker špinača med peko spusti precej vode, je pomembno, da jo pred dodajanjem v maso dobro odcedimo. Tako bo pita ostala rahla in sočna, ne pa razmočena.

V večji skledi zmešamo moko, pecilni prašek in sol. Dodamo mleko, razžvrkljana jajca in oljčno olje ter premešamo, da dobimo enotno maso.

V zmes dodamo popraženo špinačo z mlado čebulo, sesekljan koper in nadrobljeno feto. Vse skupaj nežno premešamo, da se sestavine enakomerno porazdelijo.

Maso prelijemo v pripravljen pekač in jo po vrhu potresemo z naribanim parmezanom.

Pečemo 40 do 45 minut, oziroma dokler pita ne dobi lepe zlato rjave barve in je sredica čvrsta.

Pred rezanjem jo pustimo počivati približno 15 minut, saj se bo tako lepše rezala in dobila pravo teksturo.

Špinača, feta, oljčno olje in koper ustvarijo kombinacijo, ki spominja na priljubljene grške specialitete.
Špinača, feta, oljčno olje in koper ustvarijo kombinacijo, ki spominja na priljubljene grške specialitete. FOTO: Shutterstock

Zakaj vam bo ta grška pita všeč?

Pripravljena je v nekaj minutah. Vse sestavine samo zmešate v eni posodi, nato pa maso prelijete v pekač in prepustite delo pečici.

Ne potrebujete vlečenega testa. Brez vlečenja, zlaganja in dodatnega dela – recept uspe tudi popolnim začetnikom.

Navduši z okusom in teksturo. Med peko nastane zlato zapečena, rahlo hrustljava skorjica, notranjost pa ostane mehka, sočna in prijetno kremasta.

Polna je mediteranskih okusov. Špinača, feta, oljčno olje in koper ustvarijo kombinacijo, ki spominja na priljubljene grške specialitete.

Odlična je za vsak del dneva. Postrežete jo lahko za zajtrk, hitro kosilo, lahko večerjo ali pa jo vzamete s seboj na piknik, v službo ali na izlet.

Okusna je tudi naslednji dan. Pito lahko pripravite vnaprej, saj ostane sočna tudi ohlajena, po želji pa jo lahko na hitro pogrejete v pečici ali ponvi.

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Vir: Hungry Happens

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