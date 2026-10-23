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Gratiniran krompir iz pečice
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Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila

Pozabite na dolgočasne krompirjeve priloge! Gratiniran krompir iz pečice s smetano, začimbami in zlato zapečeno sirovo skorjico je slastna izbira za nedeljsko kosilo, odlično pa se poda tudi na praznično mizo.

Sanja Sirk , M.J.
23. 10. 2026 04.00
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Krompir je ena najbolj priljubljenih prilog, a z malo domišljije lahko iz njega pripravimo pravo kulinarično poslastico. Namesto običajnega praženega, kuhanega ali pečenega krompirja tokrat poskusite gratinirano različico, pri kateri se tanke rezine krompirja počasi pečejo v bogati mešanici smetane, mleka in česna, na koncu pa jih prekrije še slastna plast zlato zapečenega sira.

Rezultat je čudovito mehka, sočna krompirjeva priloga z bogatim okusom in privlačno zapečeno skorjico, ki bo hitro pritegnila pozornost za mizo. Čeprav je videti imenitno, je priprava precej preprosta, saj večino dela opravi pečica. 

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Gratiniran krompir je zato odlična izbira za nedeljsko družinsko kosilo, ko želimo na mizo postaviti nekaj posebnega, pa tudi za praznične priložnosti, ko običajne priloge z veseljem zamenjamo z nekoliko bolj razkošnimi različicami.

Recept je pripravila Sanja Sirk, da nas z njim spomni, da lahko tudi iz preprostih, vsakdanjih sestavin ustvarimo prilogo, ki zasenči marsikatero glavno jed.

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Priprava je zelo preprosta, saj večino dela opravi pečica.
Priprava je zelo preprosta, saj večino dela opravi pečica. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine:

- 1 kg krompirja

- 400 ml smetane za kuhanje

- 200 ml mleka

- 2-3 stroki česna

- 30 g masla

- 200-250 g naribanega sira (cheddar, ementalec ali gauda)

- 2 žlički soli

- mleti črni poper po okusu

- ščepec muškatnega oreščka

- nekaj vejic timijana

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Postopek:

Krompir olupimo, operemo in narežemo na približno 2 mm debele rezine enakomerna debelina je pomembna, da se vse rezine lepo zmehčajo.

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. 

Pripravimo preliv, tako da v kozici zmešamo smetano, mleko, strt ali sesekljan česen, sol, poper in muškatni orešček. Segrevamo do vročega, vendar naj mešanica ne vre (pre)močno. Tako se okusi lepo povežejo.

Pekač namažemo z maslom. Rezine krompirja zložimo pokončno ali rahlo poševno, tesno drugo ob drugo, kot je videti na sliki. Smetanov preliv precedimo, nato pa ga polijemo po krompirju, da se razporedi med rezine.

Pekač pokrijemo z aluminijasto folijo in ga za približno eno uro potisnemo v ogreto pečico. Krompir se mora začeti mehčati; čas pa je seveda odlisen od debeline rezin in tudi velikosti gomoljev. Po potrebi peko krompirja podaljšamo še za 10 minut.

Ko se krompir zmehča in vpije vso tekočino, odstranimo folijo. Krompir potresemo z naribanim sirom in dodamo timijan.

Pečemo še 20–30 minut, da krompir postane res mehek, sir pa zlato rjav in mehurčkast. Če je potrebno, zadnjih 10 minut temperaturo v pečici povečamo na 200 stopinj Celzija.

Ko krompir prekrije zlato zapečena sirova skorjica, ga vzamemo iz pečice in še toplega postrežemo kot slastno prilogo k mesnim ali zelenjavnim jedem.

Gratiniran krompir iz pečice
Gratiniran krompir iz pečice FOTO: Sanja Sirk
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