Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico

Če imate radi domači golaž, a nimate časa stati ob štedilniku in ga nenehno mešati – je 'leni' golaž iz pečice prava rešitev za vas. Jed se pripravi praktično sama: vse sestavine dodate v lonec, pečica pa opravi delo. Meso postane mehko, omaka pa gosta in aromatična. Posebnost recepta je prav v preprostosti: brez dolgotrajnega praženja čebule in mesa ter pogostega mešanja lahko pripravimo kosilo, ki po okusu spominja na klasičen domači golaž.

icon-expand S počasnim pečenjem v pečici postane govedina izjemno sočna, omaka pa gosti presežek okusov. FOTO: Shutterstock

Vse sestavine v eno posodo

Večino dela opravi pečica – sestavine preprosto dodamo v lonec, pokrijemo in pustimo, da se počasi 'spečejo' oziroma bolje rečeno skuhajo. Kot priporoča Stil.kurir.rs, golaž, pripravljen po spodnjem receptu, ne vsebuje le mesa, kot ga največkrat klasični golaži, ampak tudi nekaj paprike in korenja. Pripravljeno jed si lahko privoščimo z rezanci, njoki, kruhovimi cmoki, polento ali zgolj kosom kruha; če nam ga slučajno kaj ostane, pa ga lahko brez težav tudi zamrznemo. Za štiri osebe potrebujemo: - 800 g govejega mesa (pleče ali bočnik) - 2–3 večje čebule - 2 korenčka - 1 rdeča paprika - 2 stroka česna - 2 žlici sladke mlete rdeče paprike - 2 žlici paradižnikovega koncentrata - 1 lovorov list - 2–3 žlice olja - sol in poper po okusu - 350–400 ml vode ali jušne osnove Priprava: Meso narežemo na približno enako velike kose. Čebulo in česen drobno nasekljamo, korenje in papriko narežemo na manjše kose (korenje po želji tudi na kolobarje, papriko pa na trakove). Vse sestavine stresemo v večjo ognjevarno posodo. Dodamo olje, mleto papriko, paradižnikov koncentrat, lovorov list, sol in poper ter sestavine dobro premešamo. Prilijemo 350–400 ml vode ali jušne osnove. Tekočine naj bo toliko, da so sestavine dobro navlažene, vendar ne povsem potopljene. Posodo pokrijemo s pokrovom ali aluminijasto folijo in postavimo v pečico, ogreto na 175 stopinj Celzija. Pečemo približno 2 do 2,5 ure oziroma dokler meso ni povsem mehko.

Pomembno je predvsem počasno pečenje – pri nižji temperaturi bo meso še mehkejše, okusi pa se bodo lepše povezali.

Če je po tem času omaka še nekoliko preredka, posodo odkrijemo in pečemo še 15–20 minut. Če se vam zdi omaka med pečenjem presuha, pa lahko dodate nekaj žlic vroče vode ali jušne osnove. Po koncu pečenja naj golaž počiva 10–15 minut, preden ga postrežete. Omaka se bo v tem času še nekoliko zgostila, okusi pa se bodo lepše povezali.

Pomembna dilema: ali meso prej popeči?

Če želimo, da s pripravo resnično nimamo veliko dela, mesa ne rabimo predhodno popeči. Namen recepta je prav v tem, da vse skupaj damo v posodo in pečica opravi delo. Vendar pa obstaja trik, ki bi okus opazno izboljšal, ne da bi recept postal bistveno bolj zapleten: meso lahko na hitro popečemo na zelo vročem olju, nato v lonec dodamo še vse ostale sestavine. S tem dobimo bolj izrazit mesni okus.

icon-expand Za še bolj bogat obrok lahko osnovnemu receptu dodamo krompir ali gobe. FOTO: Shutterstock

Kako golaž še izboljšati?

Za še bolj bogat obrok lahko osnovnemu receptu dodamo krompir ali gobe, ljubitelji pikantnih jedi pa tudi nekoliko čilija oziroma pekoče paprike. Za najboljši rezultat izberite goveje pleče ali bočnik, saj vsebujeta dovolj vezivnega tkiva, ki se med počasnim pečenjem razgradi in poskrbi za mehko meso ter bogatejšo omako. Za še izrazitejši okus lahko del vode nadomestimo z govejo jušno osnovo. Pomembno pa je, da s tekočino ne pretiravamo, saj mora biti končni golaž gost in kremast. Golaž iz pečice postrezite s kremastim krompirjevim pirejem, domačim kruhom ali kruhovimi cmoki, ki bodo odlično dopolnili njegovo gosto in aromatično omako.