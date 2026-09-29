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Gnudi s paradižnikovo omako
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Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo

Na prvi pogled spominjajo na njoke, a njihov okus in tekstura vas bosta presenetila. Mehki skutni gnudi v družbi hitro pripravljene paradižnikove omake so odlična ideja za lahko in okusno brezmesno kosilo.

M.J. , Sanja Sirk
29. 09. 2026 04.00
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Če so vam njoki že dobro poznani, je čas, da poskusite nekaj čisto drugačnega. Gnudi so na prvi pogled podobni njokom, vendar je njihova osnova povsem drugačna. Namesto krompirja so pripravljeni predvsem iz skute in parmezana, za okus pa poskrbijo še sveža zelišča. Prav zato so mehki, nežni in nekoliko bolj lahkotni, hkrati pa dovolj nasitni, da lahko iz njih pripravimo odličen brezmesni obrok.

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Njihov čar je tudi v preprostosti. Za pripravo ne potrebujemo dolgega seznama sestavin, gnude pa lahko postrežemo na različne načine – kot predjed ali, če jim dodamo še kos popečenega kruha, kot preprosto malico oziroma večerjo.

Recept za gnude je pripravila Sanja Sirk, ki jih je postregla s hitro omako iz češnjevih paradižnikov. Sočna omaka, ki jo pripravimo v nekaj minutah, se odlično poda k nežnim skutnim gnudom, skupaj pa ustvarijo jed, ki je preprosta, a vse prej kot dolgočasna. Predvsem pa je odlična izbira za lahko kosilo ali večerjo.

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Jed je pripravljena v kratkem času in je kot nalašč za ljubitelje lahkih brezmesnih obrokov.
Jed je pripravljena v kratkem času in je kot nalašč za ljubitelje lahkih brezmesnih obrokov. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine:

Za gnude:

- 500 g skute

- 100 g naribanega parmezana

- pest narezanega svežega drobnjaka (lahko tudi bazilika ali poljubna zelišča po okusu)

- 1 rumenjak

- približno 500 g ostre moke

Za omako:

- 300 g češnjevih paradižnikov

- 2 stroka česna

- 1 dl belega vina

- olivno olje

- sol, poper, bazilika

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Priprava:

Skuto damo v skledo. Parmezan naribamo in dodamo k skuti.

Drobnjak operemo, drobno narežemo in dodamo k ostalim sestavinam. Solimo, popramo in dodamo rumenjak.

Z metlico dobro premešamo. Pripravljeno maso naložimo v dresirno vrečko z okroglim nastavkom.

Na pladenj približno pol centimetra debelo nasujemo plast moke. Na moko s pomočjo dresirne vrečke nabrizgamo kupčke. Na debelo jih s pomočjo cedila posujemo z moko (kot je prikazano na sliki).

Moko, ki nam je ostala, presejemo in shranimo za pripravo drugih jedi. 

Pripravljene gnude shranimo v hladilnik, medtem pa pripravimo omako.

Na olivnem olju na nizki temperaturi pražimo sesekljan česen in na polovice narezan češnjev paradižnik. Dodamo sol, poper in par listov bazilike.

Ko paradižnik spusti svoj sok in skoraj povre, zalijemo z belim vinom. Dokler se omaka reducira, skuhamo gnude.

V večjem loncu zavremo vodo in jo rahlo solimo. Gnude s pomočjo lopatke poberemo iz moke in jih damo kuhat. Ko priplavajo na površje, so pripravljeni (po približno 2–3 minutah kuhanja).

Kuhane njoke stresemo v omako. Če nam je omaka slučajno pregosta, dodamo malo vode, v kateri smo kuhali gnude. Nežno premešamo.

Okrasimo s svežo baziliko in seskljanim drobnjakom. Pripravljeno jed takoj postrežemo.

Spoznajte gnude, italijansko klasiko, ki navdušuje s svojo lahkotnostjo in bogastvom okusov.
Spoznajte gnude, italijansko klasiko, ki navdušuje s svojo lahkotnostjo in bogastvom okusov. FOTO: Sanja Sirk
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