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Sladki krompir spečenimi jajci
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Fantastične jesenske jedi iz ene posode

Odlične ideje za okusna jesenska kosila, po katerih ne boste imeli veliko dela s pomivanjem posode, saj so pripravljena v enem loncu, pekaču ali ponvi.

M.J.
11. 09. 2026 10.11
Prosena kaša s piščancem in gobami
Prosena kaša s piščancem in gobami FOTO: osebni arhiv

Prosena kaša s piščancem in gobami

Če imamo rižoto, potem bi lahko imeli tudi 'prosoto', kar bi lahko bilo ime za to preprosto in okusno slano jed, pripravljeno v enem loncu. Recept je TUKAJ

Fižolova enolončnica s kislo smetano
Fižolova enolončnica s kislo smetano FOTO: Profimedia

Fižolova enolončnica

Odlična jed za trenutke, ko vam ne paše meso, pojedli pa bi nekaj krepkega na žlico. Zraven se odlično prileže česnov kruh, enolončnico pa lahko obogatite tudi s testeninami ali vodnimi žličniki. Jed je še zlasti primerna za hladne dni, ko se radi pogrejemo s krožnikom tople domače enolončnice. Recept je TUKAJ

Sladki krompir s pečenimi jajci
Sladki krompir s pečenimi jajci FOTO: Shutterstock

Sladki krompir s pečenimi jajci

Sladki krompir je bogat vir vlaknin, antioksidantov in številnih rudnin, navdušil pa vas bo tudi z odličnim okusom in preprosto pripravo. V kombinaciji s pečenimi jajci boste ustvarili okusen in zelo hranljiv obrok, ki ga lahko dopolnite s skledo solate. Recept je TUKAJ

Piščanec s papriko in rižem v pečici
Piščanec s papriko in rižem v pečici FOTO: osebni arhiv

Piščanec s papriko in rižem v pečici

Enostavna jed, ki bo navdušila vso družino, še zlasti pa tistega, ki jo bo skuhal, saj je njena priprava silno enostavna, poleg tega pa je celotna jed tudi pripravljena v enem pekaču. Recept je TUKAJ

Slana palačinka iz pečice z lososom in rukolo
Slana palačinka iz pečice z lososom in rukolo FOTO: Shutterstock

Palačinka iz pečice z lososom in rukolo

Super ideja za hitro pripravljeno kosilo, ki vas bo navdušilo. 

Pečen krompir in v slanino ovite klobase
Pečen krompir in v slanino ovite klobase FOTO: iStock

Pečen krompir in v slanino ovite klobase

Recept bo navdušil vse tiste, ki v kuhinji neradi komplicirajo oziroma želijo čim hitreje pripraviti okusno kosilo. Recept je TUKAJ

Lečin kari (curry) s kokosovim mlekom
Lečin kari (curry) s kokosovim mlekom FOTO: Shutterstock

Lečin kari s kokosovim mlekom

Bogato začinjena brezmesna jed na žlico, pripravljena iz pestre palete zdravih sestavin. S svojim bogatim okusom vedno znova navduši, ker je prijetno pekoča, pa tudi prijetno pogreje, zato je odlična izbira za hladne dni. Recept je TUKAJ

Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve
Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve FOTO: Su.S.

Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve

Ko ne boste imeli časa ali volje, da bi se lotili 'filanih' paprik, lahko s podobnimi sestavinami hitro in enostavno pripravite okusen obrok. Dodaten plus je ta, da boste umazali samo eno ponev. Recept je TUKAJ

V pečici pečena vratovina s krompirjem
V pečici pečena vratovina s krompirjem FOTO: Thinkstock

V pečici pečena vratovina s krompirjem

Okusno (nedeljsko) kosilo iz pečice, med pripravo katerega boste imeli dovolj časa, da še kaj postorite. Recept je TUKAJ

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