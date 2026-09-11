Fantastične jesenske jedi iz ene posode

Prosena kaša s piščancem in gobami
Če imamo rižoto, potem bi lahko imeli tudi 'prosoto', kar bi lahko bilo ime za to preprosto in okusno slano jed, pripravljeno v enem loncu. Recept je TUKAJ.
Fižolova enolončnica
Odlična jed za trenutke, ko vam ne paše meso, pojedli pa bi nekaj krepkega na žlico. Zraven se odlično prileže česnov kruh, enolončnico pa lahko obogatite tudi s testeninami ali vodnimi žličniki. Jed je še zlasti primerna za hladne dni, ko se radi pogrejemo s krožnikom tople domače enolončnice. Recept je TUKAJ.
Sladki krompir s pečenimi jajci
Sladki krompir je bogat vir vlaknin, antioksidantov in številnih rudnin, navdušil pa vas bo tudi z odličnim okusom in preprosto pripravo. V kombinaciji s pečenimi jajci boste ustvarili okusen in zelo hranljiv obrok, ki ga lahko dopolnite s skledo solate. Recept je TUKAJ.
Piščanec s papriko in rižem v pečici
Enostavna jed, ki bo navdušila vso družino, še zlasti pa tistega, ki jo bo skuhal, saj je njena priprava silno enostavna, poleg tega pa je celotna jed tudi pripravljena v enem pekaču. Recept je TUKAJ.
Palačinka iz pečice z lososom in rukolo
Super ideja za hitro pripravljeno kosilo, ki vas bo navdušilo.
Pečen krompir in v slanino ovite klobase
Recept bo navdušil vse tiste, ki v kuhinji neradi komplicirajo oziroma želijo čim hitreje pripraviti okusno kosilo. Recept je TUKAJ.
Lečin kari s kokosovim mlekom
Bogato začinjena brezmesna jed na žlico, pripravljena iz pestre palete zdravih sestavin. S svojim bogatim okusom vedno znova navduši, ker je prijetno pekoča, pa tudi prijetno pogreje, zato je odlična izbira za hladne dni. Recept je TUKAJ.
Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve
Ko ne boste imeli časa ali volje, da bi se lotili 'filanih' paprik, lahko s podobnimi sestavinami hitro in enostavno pripravite okusen obrok. Dodaten plus je ta, da boste umazali samo eno ponev. Recept je TUKAJ.
V pečici pečena vratovina s krompirjem
Okusno (nedeljsko) kosilo iz pečice, med pripravo katerega boste imeli dovolj časa, da še kaj postorite. Recept je TUKAJ.