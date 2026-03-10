okusno.je
Palačinka iz pečice s pestom in pršutom
Kaj skuhati

Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan

Hitro pripravljene večerje med tednom, ki so okusne in v večini primerov tudi zdrave.

M.J.
10. 03. 2026 15.39
Hitra rižota z morskimi sadeži
Hitra rižota z morskimi sadeži FOTO: Sanja Sirk

Hitra rižota z morskimi sadeži

Slastna morska jed, pripravljena v dobre pol ure. Zraven ponudite še kozarec dobrega vina in ste zmagali. Recept je TUKAJ

Palačinka iz pečice s pestom in pršutom
Palačinka iz pečice s pestom in pršutom FOTO: Shutterstock

Palačinka iz pečice s pestom in pršutom

Naj bo zajtrk, malica, kosilo ali hitra večerja med tednom, velika slana palačinka iz pečice, obložena s kupčki pesta in rezinami pršuta, vam bo šla vedno v slast. Recept je TUKAJ

Solata s hrustljavim piščancem
Solata s hrustljavim piščancem FOTO: Su.S.

Solata s hrustljavim piščancem

Osvežilen in zdrav obrok, pripravljen iz sveže solate, hrustljave zelenjave in paniranih piščančjih prsi. Slednjih ne ocvremo v olju, ampak spečemo v pečici (ali v cvrtniku na vroč zrak). Recept je TUKAJ

Quesadilla (prepognjena tortilja) z zelenjavo in sirom
Quesadilla (prepognjena tortilja) z zelenjavo in sirom FOTO: Shutterstock

Quesadilla (prepognjena tortilja) z zelenjavo in sirom

Prepognjena tortila z bučkami, koruzo, brokolijem in sirom je pripravljena v pičlih 30 minutah. V nadev lahko po želji dodate tudi tuno iz pločevinke ali na koščke narezano kuhano in popraženo piščančje meso. Recept je TUKAJ

Čičerikina juha
Čičerikina juha FOTO: Shutterstock

Gosta čičerikina juha

Kremasta, gosta, hranljiva in aromatična juha je pripravljena v pičlih 20 minutah,  zato se lahko z njo okrepčate, ko se zvečer utrujeni vrnete iz službe. Zraven se prileže česnova brusketa, odlična izbira pa je tudi česnov kruh. Recept je TUKAJ

Kozice s čilijem in česnom
Kozice s čilijem in česnom FOTO: Profimedia

Kozice s čilijem in česnom

Če potrebujete idejo za okusno in lahko jed, pripravljeno v samo 15 minutah, so kozice s čilijem in česnom odlična izbira. Če jih postrežete na opečenem kruhku, si boste zagotovo še dolgo oblizovali prste. Zraven po želji pripravite tudi solato. Recept je TUKAJ

Pisana mehiška rižota
Pisana mehiška rižota FOTO: Shutterstock

Pisana mehiška rižota

Preprosta vsakdanja jed, za katero potrebujete zgolj en lonec, malo različne zelenjave, riž, jušno osnovo in mleto meso. Recept je TUKAJ

Azijska solata s teriyaki prelivom
Azijska solata s teriyaki prelivom FOTO: Adobe Stock

Azijska solata s teriyaki prelivom

Solatna skleda, polna zdravja in odličnega okusa. Pripravljena je v manj kot pol ure, recept pa si lahko ogledate TUKAJ

V pečici pečen losos z brokolijem in čebulo
V pečici pečen losos z brokolijem in čebulo FOTO: Shutterstock

V pečici pečen losos z brokolijem in čebulo

Ideja za hitro, zdravo in imenitno večerjo. Če vam zelenjava ni dovolj in potrebujete prilogo, vam priporočamo kvinojo, riž ali kuskus, odlično pa se obnese tudi pire krompir. Recept je TUKAJ

Testenine s paradižnikom in burrato
Testenine s paradižnikom in burrato FOTO: Su.S.

Testenine s paradižnikom in burrato

Testenine s sladko-kislo omako iz češnjevega paradižnika, česna in bazilike, ki jim slastno kremoznost da burrata. Jed ni samo izjemno preprosta za pripravo, ampak je tudi nepozabno okusna. Recept je TUKAJ

