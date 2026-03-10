Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan

Hitra rižota z morskimi sadeži
Slastna morska jed, pripravljena v dobre pol ure. Zraven ponudite še kozarec dobrega vina in ste zmagali. Recept je TUKAJ.
Palačinka iz pečice s pestom in pršutom
Naj bo zajtrk, malica, kosilo ali hitra večerja med tednom, velika slana palačinka iz pečice, obložena s kupčki pesta in rezinami pršuta, vam bo šla vedno v slast. Recept je TUKAJ.
Solata s hrustljavim piščancem
Osvežilen in zdrav obrok, pripravljen iz sveže solate, hrustljave zelenjave in paniranih piščančjih prsi. Slednjih ne ocvremo v olju, ampak spečemo v pečici (ali v cvrtniku na vroč zrak). Recept je TUKAJ.
Quesadilla (prepognjena tortilja) z zelenjavo in sirom
Prepognjena tortila z bučkami, koruzo, brokolijem in sirom je pripravljena v pičlih 30 minutah. V nadev lahko po želji dodate tudi tuno iz pločevinke ali na koščke narezano kuhano in popraženo piščančje meso. Recept je TUKAJ.
Gosta čičerikina juha
Kremasta, gosta, hranljiva in aromatična juha je pripravljena v pičlih 20 minutah, zato se lahko z njo okrepčate, ko se zvečer utrujeni vrnete iz službe. Zraven se prileže česnova brusketa, odlična izbira pa je tudi česnov kruh. Recept je TUKAJ.
Kozice s čilijem in česnom
Če potrebujete idejo za okusno in lahko jed, pripravljeno v samo 15 minutah, so kozice s čilijem in česnom odlična izbira. Če jih postrežete na opečenem kruhku, si boste zagotovo še dolgo oblizovali prste. Zraven po želji pripravite tudi solato. Recept je TUKAJ.
Pisana mehiška rižota
Preprosta vsakdanja jed, za katero potrebujete zgolj en lonec, malo različne zelenjave, riž, jušno osnovo in mleto meso. Recept je TUKAJ.
Azijska solata s teriyaki prelivom
Solatna skleda, polna zdravja in odličnega okusa. Pripravljena je v manj kot pol ure, recept pa si lahko ogledate TUKAJ.
V pečici pečen losos z brokolijem in čebulo
Ideja za hitro, zdravo in imenitno večerjo. Če vam zelenjava ni dovolj in potrebujete prilogo, vam priporočamo kvinojo, riž ali kuskus, odlično pa se obnese tudi pire krompir. Recept je TUKAJ.
Testenine s paradižnikom in burrato
Testenine s sladko-kislo omako iz češnjevega paradižnika, česna in bazilike, ki jim slastno kremoznost da burrata. Jed ni samo izjemno preprosta za pripravo, ampak je tudi nepozabno okusna. Recept je TUKAJ.