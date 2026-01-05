Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Po praznikih si marsikdo oddahne - ne le od prazničnega vrveža, temveč tudi od težkih jedi, dolgotrajnega kuhanja in polnih krožnikov. Januar je čas, ko se želimo vrniti k bolj preprostim obrokom, ki so hitri za pripravo, okusni in prijazni do telesa. Dobra novica je, da za to ne potrebujemo zapletenih receptov ali posebnih kuharskih veščin.
Juhe in enolončnice za lažji začetek
Topla juha ali enolončnica je eden najboljših načinov za povratek v vsakdanji ritem. Zelenjavna juha, mineštra ali preprosta piščančja juha nasitijo, pogrejejo in so prijazne do prebave. Poleg tega jih lahko pripravimo v večji količini in uporabimo še naslednji dan, kar pomeni manj kuhanja in več prostega časa.
Priporočamo:
- Zelenjavna mineštra s testeninami
- Zelenjavna enolončnica z ohrovtom
Hitre jedi iz ponve
Ponev je po praznikih pogosto najboljši prijatelj. Na hitro prepražena zelenjava, dodatek jajc, piščančjega mesa ali stročnic ter malo začimb zadostujejo za okusen obrok, ki je pripravljen v manj kot pol ure. V ponvi si lahko pripravimo tudi okusne testenine ali pa rižoto. Takšne jedi so prilagodljive, lahke in primerne tako za kosilo kot večerjo.
Priporočamo:
- Hitre testenine iz ene ponve
- Goveji ragu s polentnimi njoki
- Čičerika s klobaso in papriko
Pečica kot pomočnik vsakdana
Jedi iz pečice so idealne, ko si želimo minimalnega truda. Narezana zelenjava, krompir, kos mesa ali ribe, malo olja in začimb, nato pa damo vse skupaj v pečico in med peko opravimo druge obveznosti. Rezultat je domač obrok brez stalnega stanja ob štedilniku.
Priporočamo:
- Quesadilla z mesom in zelenjavo v pekaču
- Pisana zelenjavna pojedina iz pečice
Enostavno, a okusno
Povratek v vsakdanjo kuhinjo ne pomeni odpovedovanja okusu. Ravno nasprotno - z manj sestavinami in preprostimi postopki pogosto dosežemo bolj uravnotežene in prijetne obroke. Pomembno je, da si kuhanje znova poenostavimo in v njem poiščemo rutino, ki nam bo v vsakdanjem tempu v pomoč, ne pa dodatno breme.
Priporočamo:
- Zapečeni njoki z bolonjsko omako
- Pečen losos z rožmarinom, medom in limono