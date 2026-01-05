okusno.je
Piščanec s parmezanom
Kaj skuhati

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Po praznikih se običajno izkaže, da prav najbolj enostavne jedi najbolj teknejo. Hitre testenine, rižote, juhe ali jedi iz pečice so odlična izbira, saj ne zahtevajo veliko časa, hkrati pa omogočajo neskončno kombinacij. Ključno je, da izberemo osnovne sestavine, ki jih imamo pogosto že doma, in jih pripravimo na čim bolj preprost način.

M.J.
05. 01. 2026 04.00

Po praznikih si marsikdo oddahne - ne le od prazničnega vrveža, temveč tudi od težkih jedi, dolgotrajnega kuhanja in polnih krožnikov. Januar je čas, ko se želimo vrniti k bolj preprostim obrokom, ki so hitri za pripravo, okusni in prijazni do telesa. Dobra novica je, da za to ne potrebujemo zapletenih receptov ali posebnih kuharskih veščin.

Krepka enolončnica je odlična izbira za zdrav in hranljiv topel obrok.
Krepka enolončnica je odlična izbira za zdrav in hranljiv topel obrok. FOTO: Shutterstock

Juhe in enolončnice za lažji začetek

Topla juha ali enolončnica je eden najboljših načinov za povratek v vsakdanji ritem. Zelenjavna juha, mineštra ali preprosta piščančja juha nasitijo, pogrejejo in so prijazne do prebave. Poleg tega jih lahko pripravimo v večji količini in uporabimo še naslednji dan, kar pomeni manj kuhanja in več prostega časa.

Priporočamo:

- Zelenjavna mineštra s testeninami

- Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

- Zimska juha s piščancem

Med tednom pogosto nimamo veliko časa za kuhanje, zato takrat večinoma pripravljamo enostavnejše jedi, ki so za povrh tudi hitro skuhane.
Med tednom pogosto nimamo veliko časa za kuhanje, zato takrat večinoma pripravljamo enostavnejše jedi, ki so za povrh tudi hitro skuhane. FOTO: Shutterstock

Hitre jedi iz ponve

Ponev je po praznikih pogosto najboljši prijatelj. Na hitro prepražena zelenjava, dodatek jajc, piščančjega mesa ali stročnic ter malo začimb zadostujejo za okusen obrok, ki je pripravljen v manj kot pol ure. V ponvi si lahko pripravimo tudi okusne testenine ali pa rižoto. Takšne jedi so prilagodljive, lahke in primerne tako za kosilo kot večerjo.

Priporočamo:

- Hitre testenine iz ene ponve

- Goveji ragu s polentnimi njoki

- Čičerika s klobaso in papriko

- Sladki krompir s pečenimi jajci

Jedi iz pečice so idealne, ko si želimo minimalnega truda.
Jedi iz pečice so idealne, ko si želimo minimalnega truda. FOTO: Su.S.

Pečica kot pomočnik vsakdana

Jedi iz pečice so idealne, ko si želimo minimalnega truda. Narezana zelenjava, krompir, kos mesa ali ribe, malo olja in začimb, nato pa damo vse skupaj v pečico in med peko opravimo druge obveznosti. Rezultat je domač obrok brez stalnega stanja ob štedilniku.

Priporočamo:

- Quesadilla z mesom in zelenjavo v pekaču

- Piščanec s parmezanom

- Pisana zelenjavna pojedina iz pečice

- Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice

Kuhanje si lahko olajšamo z enostavnimi jedmi, za katere potrebujemo le nekaj sestavin.
Kuhanje si lahko olajšamo z enostavnimi jedmi, za katere potrebujemo le nekaj sestavin. FOTO: Su.S.

Enostavno, a okusno

Povratek v vsakdanjo kuhinjo ne pomeni odpovedovanja okusu. Ravno nasprotno - z manj sestavinami in preprostimi postopki pogosto dosežemo bolj uravnotežene in prijetne obroke. Pomembno je, da si kuhanje znova poenostavimo in v njem poiščemo rutino, ki nam bo v vsakdanjem tempu v pomoč, ne pa dodatno breme.

Priporočamo:

- Zapečeni njoki z bolonjsko omako

- Pečen losos z rožmarinom, medom in limono

- Testenine s panceto in tartufato

Kaj skuhati?
Hitro in enostavno: 5 toplih zimskih večerij za med tednom
Preberi še Hitro in enostavno: 5 toplih zimskih večerij za med tednom
7 toplih in okusnih jedi na žlico za vsak dan v tednu
Preberi še 7 toplih in okusnih jedi na žlico za vsak dan v tednu
Zdravo in vegi

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Zdravo in vegi

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih