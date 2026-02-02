Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah

okusno.je
Zapečeni svedrčki s tuno
V članku smo zbrali ideje za enostavna tedenska kosila, ki jih lahko pripravite v največ 40 minutah. Raznoliki recepti – od nasitne enolončnice in brezmesne jedi do testenin ter dveh mesnih jedi – ponujajo praktične rešitve za vsak dan, ko želimo kuhati hitro, a okusno.

M.J.
02. 02. 2026 04.00

Med tednom si večina izmed nas želi kosil, ki so pripravljena hitro, brez zapletenih postopkov in dolgih seznamov sestavin, a kljub temu dovolj okusna in nasitna, da zadovoljijo vso družino. Prav zato so enostavna, preverjena kosila tista, po katerih najpogosteje posegamo, ko nam zmanjkuje časa in idej.

V tem članku smo zbrali recepte, ki dokazujejo, da je lahko hitro kosilo raznoliko in uravnoteženo. V izboru se znajde okusna enolončnica, ki z malo truda nahrani več lačnih ust, brezmesna jed za lahkotnejši dan, priljubljene testenine ter dve mesni jedi, ki poskrbita za klasičen, domač okus. Skupna točka vseh receptov je preprosta priprava in dejstvo, da so na mizi v največ 40 minutah.

Takšna kosila so idealna za vsakdanjo kuhinjo – primerna za vnaprejšnje načrtovanje, prilagodljiva glede na sestavine, ki jih imamo doma, in dovolj raznolika, da se jih ne naveličamo hitro. Če iščete praktične ideje za tedenski jedilnik, ki vam bodo olajšale kuhanje in prihranile čas, boste v nadaljevanju našli navdih za vsak dan v tednu.

Hitri piščančji paprikaš
Hitri piščančji paprikaš FOTO: Shutterstock

Hitri piščančji paprikaš

Piščančji paprikaš je zelo enostavna jed za pripravo, zato je idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati. Z uporabo kosov brez kosti in kože je paprikaš pripravljen v dobre pol ure. Recept je TUKAJ.

Pasulj na hitro
Pasulj na hitro FOTO: Sanja Sirk

Pasulj na hitro

Hranljiv in okusen pasulj bo na mizi tako hitro, da se boste še čudili, za sestavine pa boste odšteli zgolj nekaj evrov, kar tudi ne gre zanemariti v teh časih. Poleg postrežemo dober hrustljav kruh. Recept je TUKAJ.

Gratinirane testenine s tuno
Gratinirane testenine s tuno FOTO: Shutterstock

Zapečene testenine s tuno

Ko so omare prazne in imate na voljo samo tuno, testenine in paradižnik v pločevinki, lahko še vedno pripravite zelo okusno kosilo. Zapečene testenine s tuno lahko po želji prilagodite svojemu okusu: dodate zelenjavo, sveža zelišča, olive, kapre in sušene paradižnike, ljubitelji pikantnih okusov pa za začinanje omake po želji uporabite tudi ščepec ali dva mletega čilija. Recept je TUKAJ.

Hitri piščančji tacosi
Hitri piščančji tacosi FOTO: Su.S.

Hitri piščančji takosi

Hitro pripravljen obrok, s katerim boste razveselili celo družino. Posebnost teh takosov je, da začinjeno mleto meso razmažete po tortiljah, nato pa jih zapečete v ponvi. Recept je TUKAJ.

Koruzni njoki
Koruzni njoki FOTO: osebni arhiv

Koruzni njoki s toskansko omako

Hitro narejeni njoki brez glutena s še hitreje pripravljeno slastno toskansko omako. Odlična ideja za okusno brezmesno kosilo, njoke v omaki pa lahko po želji postrežete tudi kot prilogo k mesu. Recept je TUKAJ.

tedenski jedilnik enostavna kosila hitra kosila dobra enostavna kosila kaj kuhati danes za kosilo kosilo recepti
