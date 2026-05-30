Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil

Nedeljsko kosilo je za marsikoga pomemben del tedna, a včasih enostavno nimamo energije za večurno kuhanje, pripravo zapletenih receptov ali kup umazane posode. Še posebej v toplih mesecih si pogosto zaželimo nekaj hitrega, okusnega in takšnega, kar ne zahteva veliko časa v kuhinji.

Dobra novica je, da je lahko tudi preprosto kosilo zelo okusno. Z nekaj sezonskimi sestavinami, pečico ali dobro ponevjo lahko pripravite jedi, ki bodo navdušile celo družino, vi pa boste imeli več časa za počitek in uživanje v prostem dnevu. Pripravili smo pet odličnih idej za nedeljsko kosilo, ko se vam ne ljubi kuhati, a si vseeno želite nekaj domačega in dobrega.

Rižota s piščancem in papriko



Sočna rižota s koščki piščanca in sladko papriko je odlična izbira za hitro nedeljsko kosilo. Pripravljena je v eni posodi, okus pa lahko dodatno popestrite s parmezanom ali svežimi zelišči. Najbolje se poda k veliki skledi sezonske solate. Recept je TUKAJ.

Zapečeni njoki z bolonjsko omako



Zapečeni njoki z bolonjsko omako

Ko si zaželimo nekaj res preprostega in nasitnega, so zapečeni njoki odlična rešitev. Mehke njoke prelijemo z bogato bolonjsko omako, dodamo sir in vse skupaj zapečemo v pečici. Rezultat je kremasta in zlato zapečena jed, ki jo obožuje vsa družina. Recept je TUKAJ.

Zrezki v zelenjavni omaki



Svinjski zrezki v kremni zelenjavni omaki

Mehki svinjski zrezki v bogati kremni omaki z zelenjavo so pravo udobno kosilo za lenobno nedeljo. Omaka jušne zelenjave poskrbi za poln okus, jed pa se odlično poda k pire krompirju, rižu ali širokim rezancem. Recept je TUKAJ.

Sočne piščančje kroglice iz pečice

Piščančje kroglice iz pečice so hitro pripravljene, enostavne in odlična izbira za kosilo brez veliko dela. Ker se pečejo v pečici, med pripravo skoraj nimamo dela, obenem pa ostanejo lepo sočne. Postrezite jih s pečenim krompirjem, rižem, kuskusom, lahko pa jih uporabite tudi kot dodatek zdravim solatnim skledam. Recept je TUKAJ.

Losos v kremni špinačni omaki z rezanci

Popolna izbira za vse, ki si želite nekaj bolj posebnega, a še vedno zelo enostavnega. Jed pripravite v eni ponvi in v približno 30 minutah, kremasta omaka s špinačo pa se odlično ujema z rezanci ali kakšnimi drugimi testeninami. Recept je TUKAJ.