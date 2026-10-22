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Ekspresni sirov burek
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Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili

Čeprav mu pogosto rečemo sirov burek, gre v resnici za preprosto sirovo pito iz vlečenega testa, skute, jogurta in kajmaka. Njena največja prednost je hitra priprava, saj testa ni treba zamudno zlagati – dovolj je, da ga narežemo na trakove, dodamo nadev in preliv ter vse skupaj spečemo do zlato rjave barve.

Su.S. , M.J.
22. 10. 2026 04.00
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Ko si zaželimo bureka, a nimamo časa za zamudno pripravo, je ta recept kot nalašč za nas. Za pripravo ne potrebujemo posebnih kuharskih spretnosti, prav tako nam ni treba pripravljati domačega vlečenega testa ali skrbno zlagati posameznih listov.

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Kupljeno testo za zavitke preprosto narežemo na trakove, jih razporedimo po pekaču, dodamo bogat nadev iz skute, kisle smetane in kajmaka ter mlečni preliv in prekrijemo s preostalim testom. Pečica nato opravi večino dela, rezultat pa je zlato zapečena sirova pita s hrustljavo skorjico in mehko, sočno sredico.

Čeprav jed iz vlečenega testa in skutinega nadeva velikokrat imenujemo "sirov burek", je treba pojasniti, da v kulinaričnem pomenu ne gre za pravi burek. V državah nekdanje Jugoslavije se namreč izraz burek tradicionalno uporablja zgolj za različico z mesnim nadevom, medtem ko se jedi s sirom oziroma skuto pogosto imenujejo sirnica ali sirova pita. V Sloveniji pa se je izraz burek v preteklosti uveljavil kot splošno poimenovanje za različne vrste slanega peciva iz vlečenega testa, zato pogosto govorimo o sirovem, skutinem ali celo pica bureku.

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Ne glede na poimenovanje je bistveno, da je priprava te različice zares preprosta. Zaradi bogatega skutinega nadeva in mlečnega preliva je pita prijetno sočna, zapečeni robovi pa poskrbijo za hrustljavost, ki se ji je težko upreti. Odlična je za malico, hitro kosilo ali večerjo, še posebej takrat, ko si zaželimo nekaj domačega, okusnega in brez dolgotrajnega dela v kuhinji.

Ekspresni sirov burek
Ekspresni sirov burek FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 500 g kupljenega vlečenega testa

- 500 g polnomastne skute

- 1 majhen lonček jogurta ali kisla smetana

- 100 g kajmaka

- 2 žlički soli

- 5 dl mleka

- 50 ml olja

- 2 jajci

- 30 g masla

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Velik pekač od pečice obložimo s papirjem za peko.

2. Vlečeno testo narežemo na dober centimeter široke trakove.

3. V skledi zmešamo skuto, jogurt ali kislo smetano, kajmak in žličko soli.

4. Kar v merilni posodi zmešamo mleko, olje, jajci in preostalo žličko soli.

5. Po dnu pekača razporedimo tretjino trakov vlečenega testa, ki ga prelijemo s četrtino mlečnega preliva. Po testu razporedimo polovico skutine zmesi. Postopek ponovimo.

6. Po vrhu razporedimo zadnjo tretjino narezanega testa in ga prelijemo s preostankom mlečne zmesi.

7. Po vrhu razporedimo koščke masla, nato pa pekač za 35 minut potisnemo v ogreto pečico.

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