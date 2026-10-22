Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili

Ko si zaželimo bureka, a nimamo časa za zamudno pripravo, je ta recept kot nalašč za nas. Za pripravo ne potrebujemo posebnih kuharskih spretnosti, prav tako nam ni treba pripravljati domačega vlečenega testa ali skrbno zlagati posameznih listov.

Kupljeno testo za zavitke preprosto narežemo na trakove, jih razporedimo po pekaču, dodamo bogat nadev iz skute, kisle smetane in kajmaka ter mlečni preliv in prekrijemo s preostalim testom. Pečica nato opravi večino dela, rezultat pa je zlato zapečena sirova pita s hrustljavo skorjico in mehko, sočno sredico.

Čeprav jed iz vlečenega testa in skutinega nadeva velikokrat imenujemo "sirov burek", je treba pojasniti, da v kulinaričnem pomenu ne gre za pravi burek. V državah nekdanje Jugoslavije se namreč izraz burek tradicionalno uporablja zgolj za različico z mesnim nadevom, medtem ko se jedi s sirom oziroma skuto pogosto imenujejo sirnica ali sirova pita. V Sloveniji pa se je izraz burek v preteklosti uveljavil kot splošno poimenovanje za različne vrste slanega peciva iz vlečenega testa, zato pogosto govorimo o sirovem, skutinem ali celo pica bureku.