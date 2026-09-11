Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova

Polpeti so ena tistih jedi, ki jih lahko pripravimo na nešteto načinov, a včasih že majhna sprememba recept popolnoma obrne na glavo. Če ste vajeni klasičnih polpetov iz mletega mesa, bo ta različica zagotovo pritegnila vašo pozornost. Tokrat predstavljamo džulbastije, priljubljeno jed balkanske oziroma bosanske kuhinje, pri kateri se osnovni mesni masi za polpete pridruži tudi krompir. Ta poskrbi za posebno teksturo, sočnost in še večjo nasitnost.

A prava posebnost džulbastij pride na vrsto šele potem, ko polpete popečemo v ponvi. Zložimo jih v pekač, prelijemo s kremasto sirovo omako, potresemo z naribanim sirom in vse skupaj potisnemo v pečico, da se lepo zapeče. Rezultat so mehki in sočni polpeti, obdani z bogato omako in zlato zapečeno sirovo skorjico. Priprava je kljub nekoliko bolj posebnemu končnemu videzu preprosta in ne zahteva nobenih nenavadnih sestavin. Prav zato so džulbastije odlična izbira za dni, ko želimo na mizo postaviti nekaj domačega, konkretnega in nekoliko drugačnega od običajnega kosila.

icon-expand Rezultat so mehki in sočni polpeti, obdani z bogato omako in zlato zapečeno sirovo skorjico. FOTO: Su.S.

Sestavine za polpete: - 500 g mletega mesa (govejega ali mešanega) - 400 g krompirja - 1 večja čebula - 3 stroki česna - 1 jajce - 3 žlice drobtin - 1 žlička sušenega peteršilja Sestavine za omako: - 40 g masla - 40 g moke - 500 ml mleka - 1 žlička gorčice - muškatni orešček - 200 g naribane gaude Priprava: 1. Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. 2. Krompir olupimo in grobo naribamo, čebulo in česen pa drobno sesekljamo. Vse damo v skledo in dobro zmešamo z mletim mesom, jajcem, drobtinami, peteršiljem, soljo in poprom. 3. Maso razdelimo na osem enakih delov. Iz njih oblikujemo kroglice, te pa sploščimo v polpete.

icon-expand Polpete najprej popečemo v ponvi. FOTO: Su.S.

4. V ponvi segrejemo olje in na njem popečemo polpete. Pečemo jih 2 minuti na vsaki strani, nato jih odložimo v primerno velik pekač. 5. V kozici stopimo maslo. Dodamo moko in jo na razpuščenem maslu zlato rjavo popražimo. Odstavimo z ognja in med mešanjem vlijemo mleko. 6. Kozico vrnemo nazaj na ogenj in med mešanjem kuhamo 5 minut, da se omaka zgosti. Takrat vmešamo polovico naribanega sira. 7. Ko se sir stopi, omako začinimo z gorčico, muškatnim oreščkom, soljo in poprom.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 2 Džulbastije



8. Z omako prelijemo polpete, pekač pokrijemo s pokrovko ali folijo in ga za 30 minut potisnemo v pečico. 9. Po pol ure peke odstranimo pokrov oziroma folijo, polpete posujemo s preostankom sira in pečemo še 15 minut.

icon-expand Zaradi krompirja, mesa, kremaste omake in sira je jed že sama po sebi precej nasitna. FOTO: Su.S.

Kako postrežemo džulbastije?

Džulbastije so zaradi krompirja, mesa, kremaste omake in sira že same po sebi precej nasitna jed, zato jim lahko za prilogo dodamo nekaj preprostega. Odlično se podajo k sveži sezonski solati, zeljni solati ali drugi zelenjavni prilogi, ki s svojo svežino lepo uravnoteži bogat okus jedi. Zraven lahko postrežemo tudi kos svežega kruha, s katerim bomo z veseljem pomazali še zadnje ostanke kremaste omake.