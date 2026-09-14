Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni

Nekatere jedi ne potrebujejo dolgih seznamov sestavin, zapletenih postopkov ali posebnih kuharskih tehnik, da ostanejo v spominu. Dovolj je nekaj osnovnih živil, ki so nam skoraj vedno pri roki – moka, jajce in mleko – ter nekaj minut časa. Prav takšne preproste jedi so bile pogosto del vsakdana naših prednikov, danes pa jih je marsikdo že skoraj pozabil.

Mednje sodijo tudi domači rezanci, kuhani v mleku. Jed je po načinu priprave sorodna drugim mlečnim klasikam, kot so mlečni riž, mlečni močnik in mlečni zdrob, le da namesto riža ali zdroba uporabimo sveže pripravljene jajčne rezance. Ti se skuhajo neposredno v mleku, ki se zaradi škroba iz testa nekoliko zgosti, rezultat pa je mehka, topla in prijetno sladka jed na žlico, ki se je navadno postregla za zajtrk ali večerjo.

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Recept: v mleku kuhani domači rezanci

Za domače rezance: - 1 jajce - 100–120 g moke - ščepec soli Za kuhanje: - 1 l mleka - 2–3 žlice sladkorja oziroma po okusu - 1 vrečka vaniljevega sladkorja po želji - ščepec soli Priprava: V skledo ubijemo jajce in mu dodamo ščepec soli. Med mešanjem postopoma dodajamo moko in zamesimo gladko, a precej čvrsto rezančevo testo. To naj bo občutno trše od testa za kruh ali kvašeno pecivo, saj ga bomo morali zelo tanko razvaljati. Testo zavijemo v prozorno živilsko folijo in pustimo počivati približno 20 minut. Po počitku ga bomo lažje razvaljali, saj bo testo bolj prožno. Na rahlo pomokani površini ga nato razvaljamo zelo tanko, skoraj tako kot za klasične domače jušne rezance. Razvaljano testo pustimo nekaj minut, da se nekoliko osuši, vendar ne predolgo – če postane povsem suho, se bo pri rezanju lomilo. Testo nato rahlo zvijemo ali zložimo in z ostrim nožem narežemo na tanke rezance. Z rokami jih nekoliko razrahljamo, nato pa jih lahko oblikujemo v manjša gnezdeca. Ni pomembno, da so popolnoma enakomerne oblike – prav v tem je čar domače različice. Pomembno je predvsem, da jih ne stisnemo preveč skupaj.

Rezance lahko pred kuhanjem pustimo stati še približno 15–20 minut, da se nekoliko osušijo. Medtem v večji lonec vlijemo mleko. Dodamo sladkor, vaniljev sladkor, če ga uporabljamo, in ščepec soli. Mleko segrevamo na srednji temperaturi. Ko zavre, temperaturo nekoliko znižamo in v mleko postopoma dodajamo domače rezance. Nežno premešamo, da se ne sprimejo, nato pa jih pri nizki temperaturi kuhamo približno 5–8 minut oziroma toliko časa, da so popolnoma mehki. Čas kuhanja je odvisen predvsem od njihove debeline. Pri kuhanju pazimo, da rezancev ne pustimo na štedilniku predolgo. Ti namreč precej hitro vpijejo mleko, zato lahko jed postane pregosta. Če se to zgodi, preprosto dolijemo še malo vročega mleka. Najboljši so, ko je mleka dovolj in jed ostane mehka, tekoča in primerna za uživanje z žlico. Še vroče rezance z mlekom razdelimo v skodelice in postrežemo.

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Majhen trik za najboljši rezultat

Pri tej jedi velja staro pravilo: raje nekoliko premalo rezancev kot preveč. Njihova naloga ni, da vpijejo vse mleko in se spremenijo v gosto testeninsko jed, temveč da skupaj z mlekom ustvarijo mehko, toplo in nežno mlečno jed.

Če imate radi izrazitejši okus, lahko na koncu dodate še malo kakava ali jed po želji potresete z malo cimeta. Toda tudi brez dodatkov ostane točno to, kar je bila nekoč njena največja prednost – preprosta jed iz nekaj osnovnih sestavin, ki prijetno pogreje in nas za trenutek vrne v otroštvo.