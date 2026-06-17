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Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe

Gyros je ena najbolj priljubljenih grških jedi, ki jo lahko brez težav pripravimo tudi doma. Skrivnost njegovega značilnega okusa se skriva v aromatični marinadi, ki se odlično poda k piščančjemu, puranjemu ali svinjskemu mesu. Za popoln okus ga postrezite s pita kruhom in tzatzikijem.

M.J.
17. 06. 2026 04.00

Gyros je ena tistih jedi, ki marsikoga v hipu spomni na poletne počitnice v Grčiji. Sočno marinirano meso, sveža zelenjava, kremast tzatziki in topel pita kruh ustvarijo kombinacijo okusov, ki je preprosta, a hkrati izjemno zadovoljiva. Čeprav ga najpogosteje povezujemo z grškimi tavernami in uličnimi stojnicami, ga lahko z nekaj osnovnimi sestavinami pripravimo tudi doma.

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Ključ do dobrega gyrosa ni zapleten postopek priprave, temveč pravilno začinjena marinada. Ta mesu podari značilen mediteranski okus, ga zmehča in poskrbi, da po peki ostane sočno. Dobra novica je, da isti recept za marinado odlično deluje tako pri piščančjem kot tudi pri puranjem ali svinjskem mesu, zato lahko izberete različico, ki vam najbolj ustreza.

Tradicionalno se gyros postreže v pita kruhu skupaj s tzatzikijem, paradižnikom, čebulo in včasih tudi ocvrtim krompirčkom.
Tradicionalno se gyros postreže v pita kruhu skupaj s tzatzikijem, paradižnikom, čebulo in včasih tudi ocvrtim krompirčkom. FOTO: Shutterstock

V nadaljevanju predstavljamo osnovni recept za marinado, s katero boste pripravili domači gyros, ki po okusu brez težav konkurira tistemu iz vroče Grčije, vse sestavine pa so dostopne v večini supermarketov. Kot poroča Index.hr, je posebnost tega recepta preprosta priprava v ponvi, medtem ko domača marinada zagotavlja, da meso ostane sočno in polno okusa.

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Sestavine za 4 osebe:

- 800 g svinjskega, piščančjega ali puranjega mesa

- 1 srednje velika čebula

- 100 ml oljčnega olja

- 3 žličke sladke mlete paprike

- 2 žlički suhega origana

- 2 žlički suhega timijana

- 1 žlička soli

- mleta kumina (od pol do 1 žličke)

- ščepec mletega popra

- 1 žlička gorčice

- 2 stroka česna

- 1-2 žlici sveže stisnjenega limoninega soka

Ključ do dobrega gyrosa ni zapleten postopek priprave, temveč pravilno začinjena marinada.
Ključ do dobrega gyrosa ni zapleten postopek priprave, temveč pravilno začinjena marinada. FOTO: Shutterstock

Postopek priprave:

Meso in čebulo narežemo na trakove.

V večji skledi pripravimo marinado iz oljčnega olja, limoninega soka, gorčice, začimb, zelišč in stisnjenega česna. Pomembno je, da sestavine dobro premešamo.

Meso in čebulo dobro premešamo z marinado, nato pa posodo pokrijemo in pustimo v hladilniku vsaj tri ure, najbolje čez noč. Od 15 do 20 minut pred pečenjem meso vzamemo iz hladilnika in ga ponovno premešamo.

Meso pečemo v majhnih količinah v dobro segreti ponvi, brez dodatne maščobe, saj zadostuje že olje iz marinade. Pomembno je, da ponve ne prenapolnimo, da se meso lepo zapeče in dobi hrustljavo skorjico, namesto da se kuha v lastnem soku. Najboljše rezultate dajo litoželezne ponve ali kakovostne ponve s premazom proti prijemanju.

Ko je meso pripravljeno, ga takoj postrežemo. Tradicionalno se gyros postreže v pita kruhu skupaj s tzatzikijem, paradižnikom, čebulo in včasih tudi ocvrtim krompirčkom. Odlično se poda tudi h grški solati, ki obrok prijetno osveži. Če želite nekoliko drugačno različico, lahko pečeno meso ponudite v lepinji ali ga kombinirate z zeljno solato, ki poskrbi za prijeten kontrast bogatim okusom mesa in marinade.

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Vir: Index.hr

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