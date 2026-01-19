okusno.je
Krompirjeve polpete s kislo smetano
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu

Vsakodnevno iskanje idej za kosilo je lahko naporno, še posebej ob hitrem tempu življenja. Dobra novica je, da okusno kosilo ne zahteva dolgih ur v kuhinji. Na kup smo zbrali ideje za enostavna kosila, ki so hitro pripravljena, iz dostopnih sestavin in so primerna za vsak dan v tednu.

M.J.
19. 01. 2026 04.00

Med delovnim tednom večinoma želimo nekaj toplega, domačega in nasitnega, hkrati pa nimamo časa za zapletene recepte in dolge sezname sestavin. Prav zato so dobra enostavna kosila tista, ki rešujejo vsakdanjo dilemo: kaj skuhati, da bo hitro, okusno in všeč vsem za mizo?

7 preprostih receptov, popolnih za vsak dan v tednu
Ključ do uspeha je v preprostih kombinacijah, preverjenih okusih in postopkih, ki ne zahtevajo posebnega kuharskega znanja. Takšna kosila so odlična izbira tako za posameznike kot družine, saj omogočajo več časa zase, manj stresa in več užitka ob hrani.

Peresniki s klobaso in paradižnikom
Peresniki s klobaso in paradižnikom FOTO: Thinkstock

Ponedeljek: testenine s klobaso in paradižnikom

Odlična izbira, ki nikoli ne razočara. Paradižnikova omaka z narezano svežo klobaso, belim vinom in začimbami je pripravljena v nekaj minutah, testenine pa poskrbijo za sitost. Pri serviranju po pripravljeni jedi potresite še malo naribanega parmezana. Recept je TUKAJ.

Piščanec v smetanovi omaki
Piščanec v smetanovi omaki FOTO: Su.S.

Piščančji trakci v smetanovi omaki

Hitro pečeni piščančji trakci v smetanovi omaki so odlična izbira za hranljivo kosilo. Jed je pripravljena v eni ponvi, kar pomeni tudi manj pomivanja. Odlična ideja za hitro in okusno kosilo, ki ga lahko postrežete z različnimi prilogami. Recept je TUKAJ.

Mineštra
Mineštra FOTO: Shutterstock

Sreda: zelenjavna mineštra s testeninami

Ko zadiši nekaj toplega na žlico. Krepka zelenjavna mineštra z dodatkom testenin je preprosta, nasitna in odlična izbira za dni, ko si želimo nekaj domačega brez zapletenih postopkov. Recept je TUKAJ.

Krompirjeve polpete s kislo smetano
Krompirjeve polpete s kislo smetano FOTO: Shutterstock

Četrtek: krompirjeve polpete s kislo smetano

Izvrstna ideja za hitro, enostavno in cenovno ugodno kosilo ali večerjo. Iz krompirja, čebule, moke in jajc pripravite okusne polpete, ki jih postrežete s kislo smetano. Za popoln obrok zraven pripravite še veliko skledo solate. Recept je TUKAJ.

Quesadilla z mletim mesom v pekaču
Quesadilla z mletim mesom v pekaču FOTO: Su.S.

Petek: quesadilla v pekaču

Hitra rešitev za konec tedna, ki združuje udobje mehiške kuhinje in praktičnost pekača. Tortilje nadevamo z začinjenim mletim mesom, sirom in nekaj zelenjave, nato pa jih zlatorjavo zapečemo v pečici ter postrežemo s salso ali jogurtovo omako. Idealno za dneve, ko želite nekaj toplega, nasitnega in igrivega. Recept je TUKAJ.

7 toplih in okusnih jedi na žlico za vsak dan v tednu
Kaj skuhati v nedeljo, da boste jedli še čez teden?
5 hitrih receptov, ko se vam po službi 'zalušta' nekaj sladkega
