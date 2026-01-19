Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu

Med delovnim tednom večinoma želimo nekaj toplega, domačega in nasitnega, hkrati pa nimamo časa za zapletene recepte in dolge sezname sestavin. Prav zato so dobra enostavna kosila tista, ki rešujejo vsakdanjo dilemo: kaj skuhati, da bo hitro, okusno in všeč vsem za mizo?
Ključ do uspeha je v preprostih kombinacijah, preverjenih okusih in postopkih, ki ne zahtevajo posebnega kuharskega znanja. Takšna kosila so odlična izbira tako za posameznike kot družine, saj omogočajo več časa zase, manj stresa in več užitka ob hrani.
Ponedeljek: testenine s klobaso in paradižnikom
Odlična izbira, ki nikoli ne razočara. Paradižnikova omaka z narezano svežo klobaso, belim vinom in začimbami je pripravljena v nekaj minutah, testenine pa poskrbijo za sitost. Pri serviranju po pripravljeni jedi potresite še malo naribanega parmezana. Recept je TUKAJ.
Piščančji trakci v smetanovi omaki
Hitro pečeni piščančji trakci v smetanovi omaki so odlična izbira za hranljivo kosilo. Jed je pripravljena v eni ponvi, kar pomeni tudi manj pomivanja. Odlična ideja za hitro in okusno kosilo, ki ga lahko postrežete z različnimi prilogami. Recept je TUKAJ.
Sreda: zelenjavna mineštra s testeninami
Ko zadiši nekaj toplega na žlico. Krepka zelenjavna mineštra z dodatkom testenin je preprosta, nasitna in odlična izbira za dni, ko si želimo nekaj domačega brez zapletenih postopkov. Recept je TUKAJ.
Četrtek: krompirjeve polpete s kislo smetano
Izvrstna ideja za hitro, enostavno in cenovno ugodno kosilo ali večerjo. Iz krompirja, čebule, moke in jajc pripravite okusne polpete, ki jih postrežete s kislo smetano. Za popoln obrok zraven pripravite še veliko skledo solate. Recept je TUKAJ.
Petek: quesadilla v pekaču
Hitra rešitev za konec tedna, ki združuje udobje mehiške kuhinje in praktičnost pekača. Tortilje nadevamo z začinjenim mletim mesom, sirom in nekaj zelenjave, nato pa jih zlatorjavo zapečemo v pečici ter postrežemo s salso ali jogurtovo omako. Idealno za dneve, ko želite nekaj toplega, nasitnega in igrivega. Recept je TUKAJ.