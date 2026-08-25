Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo

Poletje običajno povezujemo z lahkimi solatami, jedmi z žara in osvežilnimi hladnimi obroki, a tudi v najbolj vročem delu leta se najde kakšen dan, ko bi najraje pripravili nekaj toplega, nasitnega in domačega. Še zlasti, ko se poletje začne prevešati v jesen in zunaj dežuje ter temperature niso več poletno visoke, je lonec dišeče enolončnice odlična izbira za kosilo ali večerjo.

Prednost enolončnic je tudi v tem, da so preproste za pripravo, nasitne in pogosto združujejo več skupin živil v enem loncu. Tokrat smo izbrali pet različnih receptov – od lahkotne poletne mineštre z veliko zelenjave do bolj konkretnih različic z mesom, krompirjem, rižem, ajdovo kašo in gobami. Prav vse pa imajo nekaj skupnega: najbolj prijajo takrat, ko poletje za dan ali dva pokaže svojo hladnejšo plat.