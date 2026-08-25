Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo

Poletje običajno povezujemo z lahkimi solatami, jedmi z žara in osvežilnimi hladnimi obroki, a tudi v najbolj vročem delu leta se najde kakšen dan, ko bi najraje pripravili nekaj toplega, nasitnega in domačega. Še zlasti, ko se poletje začne prevešati v jesen in zunaj dežuje ter temperature niso več poletno visoke, je lonec dišeče enolončnice odlična izbira za kosilo ali večerjo.
Prednost enolončnic je tudi v tem, da so preproste za pripravo, nasitne in pogosto združujejo več skupin živil v enem loncu. Tokrat smo izbrali pet različnih receptov – od lahkotne poletne mineštre z veliko zelenjave do bolj konkretnih različic z mesom, krompirjem, rižem, ajdovo kašo in gobami. Prav vse pa imajo nekaj skupnega: najbolj prijajo takrat, ko poletje za dan ali dva pokaže svojo hladnejšo plat.
Poletna mineštra
Polna sezonske zelenjave in prijetno lahka mineštra je odlična izbira za poletne dni, ko si zaželimo nekaj toplega, a ne pretežkega. Pripravite jo lahko z zelenjavo, ki jo imate pri roki, zato je recept tudi odličen način, kako porabiti bučke, paradižnik, stročji fižol ali drugo zelenjavo z vrta. Za dodatno nasitnost poskrbijo fižol in drobne testenine. Recept je TUKAJ.
Sladko zelje z mesom
Preprosta domača jed, ki združuje mehko sladko zelje in meso v nasitnem obroku na žlico. Čeprav je zelje pogosto povezano s hladnejšimi meseci, je mlado poletno zelje kot nalašč za pripravo te jedi. Najboljša je takrat, ko se okusi med počasnim kuhanjem lepo povežejo. Recept je TUKAJ.
Enolončnica s papriko, mletim mesom in rižem
Če imate radi polne in izrazite okuse, bo ta enolončnica zagotovo prišla na svoj račun. Paprika, mleto meso in riž ustvarijo nasitno kombinacijo, ki jo lahko ponudite kot samostojen obrok. Jed je preprosta za pripravo, sestavine pa so takšne, ki jih imamo pogosto že doma. Recept je TUKAJ.
Enolončnica s krompirjem, koruzo in smetano
Kremasta in nežna enolončnica, ki bo še posebej prijala na hladnejši poletni dan. Krompir poskrbi za sitost, sladka koruza za prijeten okus in teksturo, smetana pa jed zaokroži v bogat in kremast obrok. Priprava je zelo hitra in preprosta, rezultat pa prijetno domač. Recept je TUKAJ.
Gobova juha z ajdovo kašo
Dišeča kombinacija gob in ajdove kaše je odlična izbira za vse, ki prisegajo na jedi z izrazitim domačim značajem. Ajdova kaša juho obogati in naredi bolj nasitno, gobe pa poskrbijo za značilen gozdni okus. Čeprav je jed preprosta, je lahko odlično samostojno kosilo, še posebej ob kosu domačega kruha. Recept je TUKAJ.