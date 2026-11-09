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Cvetačni narastek
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Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed

Cvetača že zdavnaj ni več le navadna priloga ali dodatek juhi. Zaradi svoje vsestranskosti in nevtralnega okusa se lahko prelevi v glavno zvezdo vsakega obroka, od sočnih polpetov do hrustljavih zrezkov.

M.J.
09. 11. 2026 04.00
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Cvetača je ena tistih vrtnin, ki jo najpogosteje pripravljamo kot prilogo, dodatek enolončnici ali pa iz nje skuhamo kremno juho. A njena uporabnost v kuhinji je precej večja. Zaradi nevtralnega okusa, prijetne teksture in vsestranskosti jo lahko spremenimo v pravo zvezdo obroka. Od sočnih polpetov in hrustljavih zrezkov do kremne omake za testenine in celo priljubljene pice – možnosti je veliko.

Če iščete nove ideje za kosilo ali večerjo, je cvetača odlična izbira. Z nekaj dodatki, kot so sir, šunka, parmezan ali aromatične začimbe, lahko iz nje pripravimo okusne jedi, ki bodo navdušile tudi tiste, ki sicer nad zelenjavo niso najbolj navdušeni.

Predstavljamo pet idej, s katerimi boste na cvetačo pogledali v povsem novi luči.

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1. Cvetačni polpeti s šunko in sirom

Cvetačne polpete s šunko in sirom
Cvetačne polpete s šunko in sirom FOTO: Profimedia

Cvetačni polpeti so odlična rešitev, ko si zaželimo nekaj preprostega, okusnega in nekoliko drugačnega. Kuhano cvetačo zmešamo z jajci, drobtinami, parmezanom in mlado čebulico, oblikujemo polpete ter jih spečemo v ponvi. Ko jih obložimo z rezinami šunke, paradižnika in sira ter na hitro zapečemo v pečici, dobimo okusne polpete, ki so na zunaj prijetno hrustljavi, v notranjosti pa mehki in sočni. Recept je TUKAJ.

Sir poskrbi za polnejši okus, šunka pa za dodatno nasitnost, zato lahko polpete brez težav postrežemo kot samostojno jed. Odlično se podajo k skledi sveže solate ali jogurtovi omaki z zelišči.

2. Cvetačni zrezki s hrustljavo parmezanovo skorjico

Cvetačni zrezki s hrustljavo parmezanovo skorjico
Cvetačni zrezki s hrustljavo parmezanovo skorjico FOTO: Shutterstock

Kdo pravi, da mora biti zrezek vedno mesni? Debele rezine cvetače lahko ob pravilni pripravi postanejo presenetljivo okusna glavna jed. Začinimo jih, premažemo z oljem in obložimo z mešanico parmezana ter drobtin, nato pa spečemo v pečici, da se zmehčajo in dobijo zlato, hrustljavo skorjico. Recept je TUKAJ.

Parmezan poskrbi za izrazit, rahlo slan okus, medtem ko cvetača med peko razvije prijetno sladkobo in nežno oreškasto aromo. Postrežemo jih lahko s krompirjem, solato ali kremno omako. To je preprost način, da iz običajne zelenjave ustvarimo nekaj, kar je videti in deluje kot prava glavna jed.

3. Cvetačni narastek

Cvetačni narastek
Cvetačni narastek FOTO: Profimedia

Cvetačni narastek je prava klasika za vse, ki imajo radi jedi iz pečice. Mehki cvetači se pridružijo jajca, smetana in sir, ki med peko ustvarijo rahlo, kremasto sredico ter zlato zapečeno površino. Po želji lahko dodamo še koščke šunke, slanino ali različne začimbe. Recept je TUKAJ.

Prednost narastka je tudi njegova preprostost – sestavine zmešamo, preložimo v pekač in prepustimo pečici, da opravi svoje delo. Tako dobimo nasitno jed, ki jo lahko postrežemo za kosilo ali večerjo, odlična pa je tudi naslednji dan.

4. Rezanci s kremno omako iz pečene cvetače

Fettucine Alfredo s pečeno cvetačo
Fettucine Alfredo s pečeno cvetačo FOTO: Profimedia

Če imate radi kremne testenine, a bi radi poskusili nekoliko lažjo različico omake, je pečena cvetača odlična izbira. Med peko razvije polnejši, rahlo sladkast okus. Ko jo zmešamo z malo smetane, česnom, oljčnim oljem in parmezanom, pa nastane svilnata omaka, ki se lepo oprime rezancev. Rezultat je preprosta, a okusna jed, ki je odlična izbira za hitro kosilo med tednom. Recept je TUKAJ.

5. Cvetačna pica margerita

Cvetačna pica
Cvetačna pica FOTO: Shutterstock

Cvetača se lahko znajde celo v vlogi testa za pico. Naribano in toplotno obdelano cvetačo zmešamo z jajcem, mletimi oreščki in sirom ter oblikujemo v tanko podlago, ki jo najprej nekoliko zapečemo, nato pa obložimo s paradižnikovo omako, mocarelo in svežo baziliko.

Tako nastane zelenjavna različica priljubljene pice margerite, ki je zanimiva alternativa klasičnemu kvašenemu testu. Pomembno je, da iz cvetače pred pripravo dobro iztisnemo odvečno tekočino, saj bo tako podlaga čvrstejša in se bo lepše zapekla. Končni rezultat je dišeča, barvita jed, ki dokazuje, da je cvetača lahko veliko več kot le priloga. Recept je TUKAJ.

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