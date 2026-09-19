Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši

Nekatere jedi so preprosto klasike z razlogom. Čufti v bogati paradižnikovi omaki, postreženi s kremastim pire krompirjem, so ena tistih jedi, ki za družinsko mizo skoraj nikoli ne razočarajo. Kot pravi Sanja Sirk, ki je prava mojstrica domačih klasik, je to "jed, ki se ji res malokdo lahko upre." Sanjin recept pa je nekoliko drugačen od klasične različice, ki jo morda pripravljate doma. Njeni čufti so namreč pripravljeni brez riža, zato je v njih še posebej v ospredju sočno in začinjeno meso. Nekoliko drugačna pa je tudi sama priprava – namesto da bi čufte skupaj z omako kuhali v loncu na štedilniku, jih pripravi kar v pečici.

Gre za preprost recept za pravo domače kosilo, ki ne potrebuje posebnih sestavin ali zapletene priprave. Če ga postrežemo še z velikim kupom kremastega pire krompirja, dobimo kombinacijo, ki bo za mizo razveselila tako velike kot majhne.

icon-expand Sanjin recept je odlična ideja za dni, ko si zaželimo pravega domačega kosila, ki ga bodo z veseljem pojedli tako veliki kot majhni. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine za čufte: - 500 g mlete govedine - 1 čebula - 1 strok česna - 1 jajce - 1 žlica sesekljanega peteršilja - sol in poper - olivno olje Sestavine za omako: - 1 dl olja - 3 žlice moke - 1 žlička mlete paprike - 1 žlica paradižnikove mezge - 1 manjša pločevinka pelatov - 1 l goveje jušne osnove (lahko tudi iz jušne kocke)

Priprava: Čebulo olupimo in narežemo na majhne kocke, česen pa sesekljamo. V ponvi segrejemo malo oljčnega olja, dodamo čebulo in česen ter na hitro prepražimo, da se čebula zmehča. Začinimo s soljo in poprom ter odstavimo in ohladimo. Peteršilj operemo in sesekljamo. Mletemu mesu dodamo ohlajeno prepraženo čebulo s česnom, jajce in peteršilj. Z rokami vse skupaj dobro pregnetemo in po potrebi dodatno začinimo s soljo ter poprom. Iz mesne mase oblikujemo poljubno velike kroglice, ki jih razporedimo po naoljenem pekaču. Pečemo približno 20 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk 1 / 2 Čufti



Medtem pripravimo omako. V kozici segrejemo olje in dodamo moko. Med mešanjem pražimo, dokler moka ne dobi zlato rjave barve. Dodamo mleto papriko, paradižnikovo mezgo in zmiksane pelate. Premešamo in zalijemo z govejo jušno osnovo. Omako kuhamo, dokler se nekoliko ne zgosti. Pečene mesne kroglice prelijemo s pripravljeno omako in pekač pokrijemo s pokrovom oziroma aluminijasto folijo. Vse skupaj postavimo nazaj v pečico in pečemo še približno 40 minut. Med peko pekač nekajkrat previdno pretresemo. Pripravljene čufte postrežemo s kremastim pire krompirjem.