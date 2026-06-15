Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva

Šakšuka (orig. shakshuka) je jed, ki osvoji že z enim grižljajem – preprosta, dišeča in polna okusov. Gre za bližnjevzhodno specialiteto, ki jo sestavljajo jajca v bogati omaki iz paradižnika, paprike, čebule in aromatičnih začimb, kot sta kumin in dimljena paprika. Po pripravljeni jedi navadno potrosimo sveže nasekljan peteršilj, v omako pa lahko poleg jajc dodamo tudi koščke feta sira.
Šakšuka je odlična izbira za zajtrk in brunch, lahko pa si jo pripravimo tudi za hitro in okusno kosilo ali večerjo. Zraven obvezno postrežemo kruh, ki ga z veseljem pomakamo v rumenjak in uporabimo, da z njim pomažemo ponev in krožnik do zadnje kapljice.
V nadaljevanju so predstavljene tri različice šakšuke – klasična v rdeči omaki, zelena različica s špinačo ali blitvo in italijanska različica za ljubitelje inčunov, oliv in kaper.
1. Klasična šakšuka
Ta bližnjevzhodna jed je hitra in enostavna, a tudi nasitna. Uporabite zrele paradižnike, po možnosti tiste, ki so se zmehčali in niso več primerni za solato, klasični recept za šakšuko pa najdete TUKAJ.
2. Zelena šakšuka
Namesto tradicionalne rdeče omake se lahko uporabita špinača ali blitva – sveža zelenjava doda lahkotnejši pridih tej bližnjevzhodni jedi.
Sestavine (za 2 osebi):
- 1 žlica olivnega olja
- 1 manjša čebula, nasekljana
- 1 strok česna, sesekljan
- 200–250 g sveže špinače (lahko tudi blitva ali kombinacija obeh)
- 2–4 jajca (odvisno od lakote)
- sol in poper po okusu
- ščepec muškatnega oreščka (neobvezno)
- žlica kisle smetane ali feta sira (za serviranje, neobvezno)
Postopek priprave
Na srednje močnem ognju v ponvi segrejemo olivno olje. Dodamo čebulo in jo pražimo 3–4 minute, da postekleni. Primešamo nasekljan česen in ko ta zadiši, v ponev postopoma dodajamo očiščeno špinačo, ki jo po želji grobo nasekljamo. Dušimo nekaj minut, da špinača ovene.
Po okusu dodamo sol, poper in malo muškatnega oreščka, če želimo.
Z žlico v špinači naredimo 2 do 4 vdolbinice in v vsako previdno ubijemo jajce. Ponev pokrijemo s pokrovom in kuhamo na zmernem ognju 5–7 minut, dokler se beljak ne strdi, rumenjak pa ostane še malo tekoč.
Pripravljeno jed serviramo neposredno iz ponve, z dodatkom žlice kisle smetane ali nadrobljene fete. Odlično se poda s kosom kruha, pita kruhki ali popečenimi rezinami kruha.
3. Italijanska šakšuka
Namesto klasične aromatične omake iz paradižnika, paprike, čebule in začimb, pripravimo italijansko paradižnikovo omako z inčuni, olivami in kaprami, v katero dodamo jajca. Jed pred serviranjem posujemo z naribanim parmezanom. Recept je TUKAJ.
Povzeto po Index.hr