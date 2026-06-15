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Jajca v paradižnikovi omaki s sirom
Kaj skuhati

Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva

Iščete idealen recept za okusen in nasiten zajtrk? Šakšuka je odgovor! Ta bližnjevzhodna jed z jajci in zelenjavo vam bo dala energijo vse do poznega popoldneva. Preizkusite klasično različico, zeleno s špinačo ali pa italijansko z inčuni in olivami.

M.J.
15. 06. 2026 04.00

Šakšuka (orig. shakshuka) je jed, ki osvoji že z enim grižljajem – preprosta, dišeča in polna okusov. Gre za bližnjevzhodno specialiteto, ki jo sestavljajo jajca v bogati omaki iz paradižnika, paprike, čebule in aromatičnih začimb, kot sta kumin in dimljena paprika. Po pripravljeni jedi navadno potrosimo sveže nasekljan peteršilj, v omako pa lahko poleg jajc dodamo tudi koščke feta sira.

Za dodatna hranila in nasitnost jedi poskrbijo jajca, ki jih položimo v omako in kuhamo, da zakrknejo.
Za dodatna hranila in nasitnost jedi poskrbijo jajca, ki jih položimo v omako in kuhamo, da zakrknejo. FOTO: Dreamstime

Šakšuka je odlična izbira za zajtrk in brunch, lahko pa si jo pripravimo tudi za hitro in okusno kosilo ali večerjo. Zraven obvezno postrežemo kruh, ki ga z veseljem pomakamo v rumenjak in uporabimo, da z njim pomažemo ponev in krožnik do zadnje kapljice.

V nadaljevanju so predstavljene tri različice šakšuke – klasična v rdeči omaki, zelena različica s špinačo ali blitvo in italijanska različica za ljubitelje inčunov, oliv in kaper.

1. Klasična šakšuka

Ta bližnjevzhodna jed je hitra in enostavna, a tudi nasitna. Uporabite zrele paradižnike, po možnosti tiste, ki so se zmehčali in niso več primerni za solato, klasični recept za šakšuko pa najdete TUKAJ.

Zelena šakšuka
Zelena šakšuka FOTO: Adobe Stock

2. Zelena šakšuka

Namesto tradicionalne rdeče omake se lahko uporabita špinača ali blitva – sveža zelenjava doda lahkotnejši pridih tej bližnjevzhodni jedi.

Sestavine (za 2 osebi):

- 1 žlica olivnega olja
- 1 manjša čebula, nasekljana
- 1 strok česna, sesekljan
- 200–250 g sveže špinače (lahko tudi blitva ali kombinacija obeh)
- 2–4 jajca (odvisno od lakote)
- sol in poper po okusu
- ščepec muškatnega oreščka (neobvezno)
- žlica kisle smetane ali feta sira (za serviranje, neobvezno)

Postopek priprave

Na srednje močnem ognju v ponvi segrejemo olivno olje. Dodamo čebulo in jo pražimo 3–4 minute, da postekleni. Primešamo nasekljan česen in ko ta zadiši, v ponev postopoma dodajamo očiščeno špinačo, ki jo po želji grobo nasekljamo. Dušimo nekaj minut, da špinača ovene.

Po okusu dodamo sol, poper in malo muškatnega oreščka, če želimo.

&nbsp;Z žlico v špinači naredimo 2 do 4 vdolbinice in v vsako previdno ubijemo jajce. Ponev pokrijemo s pokrovom in kuhamo na zmernem ognju 5–7 minut, dokler se beljak ne strdi, rumenjak pa ostane še malo tekoč.

&nbsp;Pripravljeno jed serviramo neposredno iz ponve, z dodatkom žlice kisle smetane ali nadrobljene fete. Odlično se poda s kosom kruha, pita kruhki ali popečenimi rezinami kruha.

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Jed postrežemo kar v ponvi, v kateri jo pripravimo.
Jed postrežemo kar v ponvi, v kateri jo pripravimo. FOTO: Thinkstock

3. Italijanska šakšuka

Namesto klasične aromatične omake iz paradižnika, paprike, čebule in začimb, pripravimo italijansko paradižnikovo omako z inčuni, olivami in kaprami, v katero dodamo jajca. Jed pred serviranjem posujemo z naribanim parmezanom. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
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Povzeto po Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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