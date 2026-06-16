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Bučkini polpeti s skuto
Kaj skuhati

Lahka poletna večerja, ki vsebuje manj kot 500 kalorij

Če iščete lahko, okusno in hitro pripravljeno večerjo, so bučkini polpeti s skuto odlična izbira. Pripravljeni so iz nekaj osnovnih sestavin, vsebujejo veliko beljakovin in vlaknin, hkrati pa imajo nizko energijsko vrednost, zato so odlična izbira za lahkoten zaključek dneva.

M.J.
16. 06. 2026 04.00

Poleti si pogosto želimo nekoliko lažjih obrokov. Visoke temperature nas odvračajo od težkih jedi, zato na krožniku pogosteje pristanejo sezonska zelenjava, lahke beljakovine in preprosti recepti, ki ne zahtevajo dolge priprave.

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Bučke so ena najbolj priljubljenih poletnih vrtnin, saj so vsestransko uporabne, cenovno dostopne in vsebujejo malo kalorij. V kombinaciji s skuto, jajci in ovsenimi kosmiči ustvarimo zelo okusne in prijetno nasitne polpete, ki so odlična izbira za lahko kosilo ali večerjo.

Prednost recepta je tudi v tem, da jed vsebuje veliko beljakovin in vlaknin, ki poskrbijo za dolgotrajnejši občutek sitosti. Zaradi skute in jajc so polpeti hranljivi, ovseni kosmiči priskrbijo kompleksne ogljikove hidrate in prehranske vlaknine, bučke pa dodajo sočnost in svežino. Če jih spečemo v pečici ali na minimalni količini olja, dobimo uravnotežen obrok, ki ne obremeni prebave.

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Porcija bučkinih polpetov s skledo sezonske solate vsebuje približno 450 do 500 kalorij oziroma okoli 1900 do 2100 kJ, zato je jed primerna tudi za vse, ki želijo pripraviti nekoliko lažji poletni obrok.

Recept: bučkini polpeti s skuto

Sestavine za 4 osebe:

- 2 srednje veliki bučki (približno 500 g)

- 250 g skute

- 2 jajci

- 2–4 žlice velikih ali drobnih ovsenih kosmičev (po potrebi)

- 50 g naribanega parmezana

- 1 strok česna (ali česen v prahu)

- sol in poper

- malo oljčnega olja za peko

Priprava:

Bučke očistimo, operemo, grobo naribamo in rahlo posolimo. Pustimo stati približno 10 minut, nato pa dobro ožamemo, da iz bučk iztisnemo odvečno tekočino.

V večji skledi zmešamo ožete bučke, skuto, jajca, naribani sir in sesekljan česen (ali česen v prahu). Začinimo s soljo in poprom ter dobro premešamo. Dodamo še toliko kosmičev, da dobimo kompaktno maso, ki jo pustimo počivati 10 minut.

Iz pripravljene mase oblikujemo manjše polpete.

Polpete zložimo na pekač, obložen s papirjem za peko, in jih rahlo premažemo z oljčnim oljem. Pečemo jih približno 20 do 25 minut pri 200 stopinjah Celzija oziroma dokler niso zlato rjavo zapečeni.

Polpete lahko spečemo tudi v ponvi na majhni količini olja.

V kombinaciji s skuto, jajci in ovsenimi kosmiči iz bučk ustvarimo zelo okusne in prijetno nasitne polpete
V kombinaciji s skuto, jajci in ovsenimi kosmiči iz bučk ustvarimo zelo okusne in prijetno nasitne polpete FOTO: Shutterstock

Kaj ponuditi zraven?

Bučkini polpeti se odlično podajo k veliki skledi sezonske solate, jogurtovi omaki z zelišči ali osvežilni kumarični solati.

Če želimo nekoliko bolj nasiten obrok, lahko polpete postrežemo s kvinojo, bulgurjem ali pečenim mladim krompirjem. Za najbolj lahkotno poletno različico pa zadostujeta že preprosta omaka iz grškega jogurta in skleda hrustljave zelene solate.

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Zakaj so bučke odlična poletna izbira?

Bučke vsebujejo veliko vode in imajo nizko energijsko vrednost, zato so priljubljena sestavina lahkih poletnih jedi. Poleg tega se odlično kombinirajo z mlečnimi izdelki, zelišči in najrazličnejšo zelenjavo, zato lahko iz njih pripravimo številne okusne obroke.

Ti preprosti bučkini polpeti dokazujejo, da lahko tudi z nekaj osnovnimi sestavinami pripravimo večerjo, ki je hkrati lahka, okusna in dovolj nasitna, da nas brez težav drži site do naslednjega obroka.

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