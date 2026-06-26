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Pečene bučkine rolice s pršutom in sirom
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Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje

Bučke so eden najbolj priljubljenih poletnih pridelkov, a jih pogosto pripravljamo vedno na enak način. Sanja Sirk predlaga okusno alternativo: pečene bučkine rolice s sirom in pršutom, ki so hitro pripravljene, privlačnega videza in polnega okusa.

Sanja Sirk , M.J.
26. 06. 2026 04.00

Poletje je čas, ko na vrtovih in tržnicah ne manjka bučk. Ker so vsestranske, blagega okusa in hitro pripravljene, se pogosto znajdejo na naših krožnikih. Največkrat jih uporabimo za pripravo polpetov, jih popečemo na žaru ali dodamo različnim omakam in solatam, a možnosti za njihovo uporabo je še veliko več.

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Na to opozarja tudi kulinarična ustvarjalka Sanja Sirk, ki je pripravila preprost recept za pečene bučkine rolice s sirom in pršutom. Kot pravi sama: "Sezona bučk je in na spletu je veliko receptov, kako jih izkoristiti v kuhinji. Lahko jih jemo surove v solatah, kuhane v enolončnicah ali pečene z raznimi dodatki. Danes predlog za bučkine rolice s sirom in pršutom, ki so narejene res hitro ter so odličnega, polnega okusa."

Prav zaradi preprostosti in odlične kombinacije sestavin so te rolice odlična izbira za poletno kosilo, večerjo ali pa kot priloga, ki jo pripravimo za piknik in druženje s prijatelji. Tanke rezine bučk, ovite okoli sira in pršuta, panirane v kombinaciji koruzne polente in naribanega parmezana, se med peko lepo zmehčajo, na zunanji strani pa hrustljavo zapečejo. Nadev pa poskrbi za bogat okus, ki navduši že ob prvem grižljaju.

Če iščete nov način priprave bučk, ki je nekoliko drugačen od običajnih receptov, so te pečene rolice vsekakor vredne preizkusa.

Bučkine rolice so na zunaj hrustljave, v sredici pa se skriva sočna kombinacija sira, mehkih bučk in pršuta.
Bučkine rolice so na zunaj hrustljave, v sredici pa se skriva sočna kombinacija sira, mehkih bučk in pršuta. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine:

- 2 bučki

- 200 g sira v rezinah (npr. ementalec)

- 100 g na tanke rezine narezanega pršuta

- 4 žlice naribanega parmezana

- 4 žlice koruzne moke

- 2 jajci

- ščepec soli

Postopek priprave:

Bučke operemo, osušimo s papirnato brisačko in jih s pomočjo rezalnika narežemo po dolžini na tanke rezine.

Rezine sira narežemo po dolgem v širini bučkinih rezin. Enako naredimo s pršutom.

Sir in pršut položimo na rezine bučk. Vsako rezino zarolamo v majhen zvitek, v katerega zapičimo zobotrebec, da preprečimo, da bi se rolice med peko odvile.

V skledo razbijemo jajca in jih posolimo.

Koruzno moke in nariban parmezan zmešamo skupaj.

Vsako rolico najprej pomočimo v jajce in potem povaljamo v mešanici moke in parmezana.

Panirane rolice zlagamo na pekač, obložen s peki papirjem, in jih pečemo 20 minut na 200 stopinjah Celzija.

Ponudimo samostojno ali s sezonsko solato.

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