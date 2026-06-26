Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje

Poletje je čas, ko na vrtovih in tržnicah ne manjka bučk. Ker so vsestranske, blagega okusa in hitro pripravljene, se pogosto znajdejo na naših krožnikih. Največkrat jih uporabimo za pripravo polpetov , jih popečemo na žaru ali dodamo različnim omakam in solatam, a možnosti za njihovo uporabo je še veliko več.

Na to opozarja tudi kulinarična ustvarjalka Sanja Sirk, ki je pripravila preprost recept za pečene bučkine rolice s sirom in pršutom. Kot pravi sama: "Sezona bučk je in na spletu je veliko receptov, kako jih izkoristiti v kuhinji. Lahko jih jemo surove v solatah, kuhane v enolončnicah ali pečene z raznimi dodatki. Danes predlog za bučkine rolice s sirom in pršutom, ki so narejene res hitro ter so odličnega, polnega okusa."

Prav zaradi preprostosti in odlične kombinacije sestavin so te rolice odlična izbira za poletno kosilo, večerjo ali pa kot priloga, ki jo pripravimo za piknik in druženje s prijatelji. Tanke rezine bučk, ovite okoli sira in pršuta, panirane v kombinaciji koruzne polente in naribanega parmezana, se med peko lepo zmehčajo, na zunanji strani pa hrustljavo zapečejo. Nadev pa poskrbi za bogat okus, ki navduši že ob prvem grižljaju.

Če iščete nov način priprave bučk, ki je nekoliko drugačen od običajnih receptov, so te pečene rolice vsekakor vredne preizkusa.