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Slane bučkine palačinke s kremnim nadevom
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Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu

Ko se na vrtu nabere preveč bučk, je čas za recept, ki bo navdušil vso družino. Mehke bučkine palačinke s kremnim nadevom so odlična izbira za kosilo, večerjo, malico ali piknik, po njih pa bodo z veseljem posegli tudi tisti, ki sicer niso največji ljubitelji zelenjave.

Sanja Sirk , M.J.
07. 07. 2026 04.00

Bučke sodijo med najbolj rodovitne poletne vrtnine, zato marsikdo v tem času išče nove in okusne načine, kako jih porabiti. Če ste naveličani bučkinih polpetov, narastkov ali juh, vas bodo zagotovo navdušile slane bučkine palačinke. Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, je preprost, rezultat pa tako okusen, da bodo palačinke s krožnika izginile veliko hitreje, kot jih boste uspeli speči.

Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
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Kot pravi avtorica recepta, bodo nad njimi še posebej navdušene mlade družine, saj jih tudi otroci z veseljem pojedo. Palačinke so mehke, lahke in prijetno sočne, kremni nadev pa poskrbi za piko na i. Odlične so kot lahkotno kosilo ali večerja, prav tako pa jih lahko pripravite vnaprej in vzamete s seboj na piknik, plažo, izlet ali v službo za malico. Tudi hladne ohranijo odličen okus, zato so eden tistih receptov, po katerih boste v sezoni bučk z veseljem posegli več kot enkrat.

Izkoristite bogat poletni pridelek bučk s pripravo teh slanih palačink.
Izkoristite bogat poletni pridelek bučk s pripravo teh slanih palačink. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine za maso za palačinke:

- 2 jajci

- 2 manjši bučki

- 200 g pečenega pršuta (ali šunke za pico)

- 300 g moke (po potrebi tudi kakšna žlica več)

- 3 dl mleka

- 2 dl mineralne vode

- origano, majaron, ščepec soli

Za nadev:

- 180 g kremnega sira

- 2 mladi kumari

- 2 mesnata paradižnika

Postopek priprave:

Bučke operemo in jih naribamo na ribežnik, na enak način kot navadno ribamo jabolka za štrudelj.

Pečen pršut narežemo na drobne palčke ali koščke.

V posodo presejemo moko. Dodamo mleko, mineralno vodo, sol, origano in majaron.

Dodamo še dve jajci, nato pa z mešalnikom dobro premešamo, da se naredi gosta tekoča masa za palačinke.

V maso dodamo naribane bučke (jih ne odcejamo, ker je v tej "bučkini vodi" veliko mineralov in vitaminov in tega ne želimo izgubiti) in narezan pršut.

Maso ročno premešamo, da se vse enakomerno razporedi. Če se nam masa zdi preveč tekoča (niso vse bučke enako vodene), dodamo še kakšno žlico moke do želene gostote.

Iz pripravljene mase spečemo palačinke, kot običajno.

Ko se ohladijo, jih nadevamo (morajo biti kar hladne, da se nam sirni namaz ne raztopi).

Kumare in paradižnik operemo. Če so kumarice domače, jih ne lupimo, ampak skupaj z lupino narežemo na majhne kockice.

Paradižniku odstranimo semena (del paradižnika, kjer so semena, je precej voden in nočemo, da nam razmoči palačinko), nato pa ga narežemo na lističe.

Slane bučkine palačinke s kremnim nadevom
Slane bučkine palačinke s kremnim nadevom FOTO: Sanja Sirk

Vzamemo palačinko in jo ob straneh zapognemo navznoter. Zapognjene dele namažemo s sirnim namazom, po katerem bogato posujemo narezane kumare in paradižnik, nato pa palačinko zavijemo v rolico.

Po enakem postopku pripravimo vse palačinke, ki jih zložimo na lep krožnik ali pladenj in postrežemo. Dober tek!

Bučkine palačinke so odlična izbira za lahkotno kosilo ali večerjo.
Bučkine palačinke so odlična izbira za lahkotno kosilo ali večerjo. FOTO: Sanja Sirk
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