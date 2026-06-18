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Testenine z rikoto in limono
Kaj skuhati

Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah

Medtem ko se testenine kuhajo, pripravite slastno omako, ki je ne rabite kuhati. Hitro, brez kompliciranja in popolno za enostavne poletne obroke.

M.J.
18. 06. 2026 13.33

Če po napornem dnevu prisegate na hitro pripravljene testenine, vam bo ta recept 'pisan na kožo'. Potrebujete samo dve posodi - lonec za kuhanje testenin in večjo skledo, v kateri boste združili vse sestavine za omako, ki jo boste nato zmešali s kuhanimi testeninami. Čar te jedi pa ni samo hitra in enostavna priprava, ampak tudi božanski okus s pridihom svežine in elegance.

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Čas je, da odkrijete kremaste testenine z limono in rikoto, pripravljene v dobesedno 10 minutah. Ta recept je rešitev za tiste dni, ko hrepenite po nečem tolažilnem in okusnem, a nimate časa ali energije za kuhanje česa zapletenega. Kombinacija kremne rikote, osvežilne limone in kuhanih testenin ustvarja obrok, ki je hkrati lahek in nasiten ter preprost, a prefinjen

Glavna čarovnija te jedi je v njeni neverjetni preprostosti.
Glavna čarovnija te jedi je v njeni neverjetni preprostosti. FOTO: Shutterstock

Skrivnost je v omaki, ki se ne kuha

Glavna čarovnija te jedi je v njeni neverjetni preprostosti. Bistvo je božansko kremasta omaka, ki slavi svežino uporabljenih sestavin.

Bistvo omake sestavlja nekaj ključnih sestavin:

- Kakovostna rikota: Za najboljše rezultate izberite polnomastno rikoto. Njena bogata tekstura bo ustvarila svilnato omako brez potrebe po smetani. Če na tržnici najdete svežo, stisnjeno rikoto, bo izkušnja še bolj pristna.

- Sveža limona: Tukaj ni prostora za koncentrate v stekleničkah. Potrebovali boste tako sok kot lupinico sveže, po možnosti organske limone. Lupinica sprosti aromatična olja, ki jedi dajejo značilen vonj in okus.

- Dober sir: Drobno nariban parmezan (Parmigiano Reggiano) ali pecorino romano bo omaki dodal potrebno slanost in globino okusa.

- Olivno olje: kakovostno olivno olje bo zaokrožilo zgodbo in povezalo vse okuse.

- Čarobna sestavina – voda od kuhanja testenin: Nikoli ne podcenjujte moči škrobne vode, v kateri so se kuhale testenine. To tekoče zlato je bistveno za emulgiranje omake, zaradi česar je popolnoma kremasta in se lepo oprime testenin.

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Priprava hitrejša kot telefonski klic s prijateljico

Postopek je tako preprost, da je skoraj smešno, da bi ga imenovali kuhanje. Medtem ko se vaše najljubše testenine (rigatoni, špageti ali fusili) kuhajo v dobro osoljeni vodi, v veliki skledi zmešajte rikoto, nariban sir, limonino lupinico in sok, sol ter sveže mlet poper.

Tik preden so testenine kuhane 'al dente', v skodelico odlijte nekaj škrobne tekočine. Testenine nato odcedite in še vroče takoj stresite v skledo s pripravljeno mešanico rikote. Dodajte malo prihranjene vode in vse skupaj dobro premešajte. Vročina testenin in škrobna voda bosta sestavine spremenili v neverjetno kremasto in okusno omako, ki se bo oprijela testenin. Celoten postopek traja manj kot minuto.

Z popestritev lahko dodate tudi špinačo ali sveže začimbe.
Z popestritev lahko dodate tudi špinačo ali sveže začimbe. FOTO: Adobe Stock

Dvignite obrok na (še) višjo raven

Čeprav je ta jed v svoji osnovni različici popolna, je njena lepota tudi v njeni vsestranskosti. Z nekaj preprostimi dodatki jo lahko spremenite po svojem okusu.

Dodajte svežino in barvo: Pest sveže špinače ali rukole, pomešane z vročimi testeninami, bo jedi dodala svežino in hranilno vrednost. Pripravljenim testeninam lahko na koncu dodate tudi sveže nasleklano baziliko ali peteršilj.

Malo pikantnosti: Ščepec čilijevih kosmičev bo prebudil vse okuse in poskrbel za prijetno pikantnost, ki odlično uravnoteži kremnost rikote in svežino limone.

Dodatek beljakovin: Za bolj konkreten obrok postrezite testenine s kosom pečenega lososa ali piščanca.

Testenine z limono in rikoto so dokaz, da odličen obrok ne zahteva ur, preživetih v kuhinji. Gre za elegantno, hitro in neverjetno okusno jed, ki slavi preprostost in kakovost sestavin. Ko se boste naslednjič znašli v dilemi, kaj skuhati v manj kot pol ure, se spomnite tega recepta.

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Vir Net.hr

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