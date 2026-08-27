Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?

Ali je jogurt primeren za večerjo?

Da – jogurt je lahko odlična izbira za večerjo, če ga le pravilno vključimo v svoj obrok. Je lahek, a nasiten vir beljakovin, kalcija in probiotikov, ki podpirajo prebavo. Poleg tega se ga zlahka kombinira z različnimi živili (tako sladkimi kot slanimi), kar pomeni, da si lahko pripravimo hitro večerjo, ki ni dolgočasna.

Kateri jogurt izbrati?

Pri izbiri jogurta bodite pozorni na sestavo: Navaden grški jogurt : odlična izbira zaradi visoke vsebnosti beljakovin in kremaste teksture. Navaden probiotični jogurt : podpira prebavo in črevesno mikrobioto. Jogurt brez dodanega sladkorja : izogibajte se sadnim in aromatiziranim različicam, ki pogosto vsebujejo veliko sladkorja. Če ste občutljivi na laktozo, izberite rastlinske alternative, kot so sojin, kokosov ali mandljev jogurt, vendar preverite, da vsebujejo tudi dodane beljakovine in kalcij.

icon-expand Grški jogurt med drugim vsebuje tudi triptofan, aminokislinski predhodnik serotonina in melatonina, hormonov, ki uravnavata spanje. FOTO: Thinkstock

Kaj dodati jogurtu, da bo večerja hranljiva?

Da jogurt postane uravnotežen večerni obrok, ga kombinirajte z: - Polnovrednimi ogljikovimi hidrati (npr. ovseni kosmiči, kuhana ajda, polnozrnati kruh); - Zdravimi maščobami (npr. oreščki, semena, oljčno olje, avokado); - Vlakninami in vitamini (npr. sveža ali pečena zelenjava, sadje). Tako boste ustvarili obrok, ki vas ne bo obremenil, a vas bo vseeno nasitil do jutra.

icon-expand Za uravnotežen večerni obrok ga kombinirajte s svežo ali pečeno zelenjavo. FOTO: Shutterstock

Ideje za lahke večerje z jogurtom

Hladna jogurtova omaka s kumaro in zelišči (tzatziki) Iz kumare, oljčnega olja, grškega jogurta in začimb si pripravite tzatziki, ki ga postrezite kot lahek namaz ali prilogo ob polpetih iz čičerike, leče ali piščanca. Odlična izbira za poletne večere. Jogurtova skleda s sadjem in oreščki Preprosta ideja za vse, ki vam za večerjo prija nekaj sladkega. V navaden jogurt vmešajte koščke breskev, maline ali borovnice. Dodajte žlico oreščkov, chia semen in malo cimeta, po želji pa lahko obroku dodate tudi granolo in/ali malo medu. Jogurt z ajdo in pečeno bučo Za okusno in hranljivo brezmesno večerjo na krožnik dodajte kuhano ajdovo kašo, pečeno bučo in jogurt. Posujte s svežim timijanom in za piko na i dodajte še kanček oljčnega olja.

icon-expand Za večerjo si lahko pripravite tudi proseno kašo z jogutrtom in karameliziranimi jabolki. FOTO: Shutterstock

Prosena kaša z jogurtom in jabolki Okusna in hranljiva večerja, s katero boste tudi potešili željo po sladkem. Zmešajte kuhano proseno kašo in grški jogurt, dodajte karamelizirana ali pokuhana jabolka ter po vrhu posujte še malo grobo nasekljanih lešnikov ali orehov. Celoten recept si lahko ogledate TUKAJ. Jogurt s popečeno zelenjavo Na krožnik dodajte 1-2 žlici grškega jogurta, čez pa položite popečeno bučko, papriko in češnjev paradižnik. Pokapajte z oljčnim oljem, posujte s semeni in pripravljeno večerjo pojejte s kosom kruha. Jogurt z avokadom in kuhanim jajcem Zmešajte grški jogurt z limoninim sokom in zelišči ter ga postrezite s koščki avokada in poširanim jajcem. Za hitro, beljakovinsko bogato večerjo dodajte še kos kruha.