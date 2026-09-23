Kosilo, ki nasiti in ne zahteva veliko dela: pripravite ga v eni ponvi

Ko želimo pripraviti nekaj okusnega in nasitnega, pogosto pomislimo na jedi, ki zahtevajo veliko časa in umazanih posod. A za dober obrok tega ne potrebujemo. Z nekaj preprostimi in hranljivimi sestavinami lahko pripravimo jed, ki je primerna za kosilo, večerjo ali celo obilnejši zajtrk – in pri tem umažemo le eno ponev.

Glavno vlogo v tej jedi ima ajdova kaša, ki ji dodamo zelenjavo in na koncu še jajca, ki se spečejo kar na vrhu. Rezultat je topel, okusen in nasiten obrok, ki združuje kompleksne ogljikove hidrate, beljakovine, vlaknine ter številne vitamine in minerale.

icon-expand Ajdova kaša je naravno brez glutena in vsebuje kompleksne ogljikove hidrate, ki predstavljajo pomemben vir energije. FOTO: iStock

Ajdova kaša je odlična osnova za nasiten obrok

Ajdova kaša je vsestransko živilo, ki si zasluži nekoliko več pozornosti. Čeprav jo pogosto uporabljamo kot prilogo, lahko iz nje pripravimo tudi povsem samostojen obrok. Je naravno brez glutena in vsebuje kompleksne ogljikove hidrate, ki predstavljajo pomemben vir energije. Poleg tega je tudi dober vir vlaknin, ki prispevajo k občutku sitosti in podpirajo normalno delovanje prebavnega sistema.

Ajdova kaša vsebuje tudi rastlinske beljakovine ter različne vitamine in minerale, med drugim magnezij, mangan in fosfor. Prav zato je dobra izbira za osnovo obroka, ki naj bo hkrati preprost in hranljiv. V tej jedi jo pripravimo skupaj z zelenjavo, da vpije njene okuse, nato pa ji dodamo še jajca. Tako iz običajne priloge nastane popoln obrok.

icon-expand Jajca so odličen vir kakovostnih beljakovin. FOTO: Shutterstock

Jajca poskrbijo za beljakovine in dodatno sitost

Ajdova kaša je odlična osnova, vendar obroku za večjo nasitnost dodamo še kakovosten vir beljakovin. Tu nastopijo jajca, ki so eno najbolj vsestranskih živil v kuhinji. Poleg beljakovin vsebujejo tudi vitamine in minerale, med drugim vitamin B12, riboflavin, selen in holin.

Dodajte zelenjavo za več barve in hranil

Tretji pomemben del obroka je zelenjava. V receptu uporabimo češnjev paradižnik, ki se med pripravo prijetno zmehča in spusti nekaj soka, lahko pa ga prilagodimo tudi glede na sezono in tisto, kar imamo trenutno v hladilniku. Dodamo lahko na primer papriko, korenje ali bučke, lahko pa uporabimo tudi ohrovt ali zelje. Tako lahko isti recept vsakič pripravimo nekoliko drugače, obenem pa poskrbimo za več raznolikosti na krožniku. Zelenjava je pomemben vir vitaminov, mineralov in drugih koristnih rastlinskih snovi, hkrati pa obroku doda svežino, barvo in teksturo. Pri jedi je zato ne potrebujemo veliko – že pest ali dve lahko naredita precejšnjo razliko. Če imamo doma še nekaj špinače, mlade čebule ali zelišč, jih lahko brez težav dodamo v ponev.

icon-expand Prav kombinacija ajdove kaše in jajc je tista, zaradi katere je jed precej bolj nasitna kot običajna zelenjavna priloga. FOTO: Shutterstock

Vse pripravite v eni ponvi

Največja prednost tega recepta pa je prav njegova preprostost. Jed se pripravi v eni ponvi, zato po končanem kuhanju ne ostane gora posode. Sestavine: - 1 skodelica ajdove kaše - 2 skodelici vode - 1 manjša čebula - 3–4 žlice olja - pest češnjevih paradižnikov, narezanih na četrtine - 4 jajca - sol in poper Priprava: 1. Kuhanje ajdove kaše: Ajdovo kašo dobro sperite pod tekočo vodo in jo po navodilih na embalaži skuhajte v rahlo osoljeni vreli vodi. Ko se zmehča in vpije vso tekočino, jo odstavite ter pustite, da se popolnoma ohladi. Nato jo zrahljajte z vilicami. 2. Praženje sestavin: V ponvi segrejte olje. Dodajte sesekljano čebulo in jo pražite, dokler ne postekleni in se malenkost zmehča. Dodajte na četrtine narezane češnjeve paradižnike in jih na hitro prepražite. Nato dodajte ajdovo kašo in jo med pogostim mešanjem nekaj časa pražite na močnem ognju. Začinite s soljo in poprom. 3. Dokončanje jedi: Ajdovo kašo enakomerno razporedite po ponvi in vanjo s kuhalnico naredite štiri jamice, v katere ubijete jajca. Ponev pokrijte in na srednji temperaturi kuhajte toliko časa, da beljaki zakrknejo, rumenjaki pa ostanejo še rahlo tekoči. Po želji jed na koncu začinite s svežimi zelišči, čilijem ali malo naribanega sira.

Odličen obrok za kosilo, zajtrk ali večerjo

Takšna kombinacija je dober primer, kako lahko iz nekaj osnovnih sestavin pripravimo okusen, topel in nasiten obrok brez veliko dela. Ajdova kaša poskrbi za osnovo in kompleksne ogljikove hidrate, jajca dodajo beljakovine, zelenjava pa vitamine, minerale, vlaknine in barvitost. Zato je jed odlična izbira za kosilo, ko potrebujemo nekaj konkretnega, a nimamo časa za zapleteno kuhanje. Brez težav pa si jo lahko privoščimo tudi za večerjo ali kot nekoliko obilnejši zajtrk.