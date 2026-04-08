Narastek z ajdovo kašo in piščancem
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo

Ajdova kaša je izjemno zdravo in vsestransko živilo, ki ga lahko vključite v vsak obrok dneva. Zbrali smo tri preproste recepte, ki bodo odlično popestrili vaš jedilnik – za zajtrk, kosilo in večerjo.

M.J.
08. 04. 2026 04.00

Ajdova kaša je eno tistih živil, ki bi moralo imeti stalno mesto v vsaki kuhinji. Gre za hranljivo, lahko prebavljivo in naravno brezglutensko živilo, ki je bogato z vlakninami, beljakovinami ter pomembnimi minerali, kot so magnezij, železo in cink. Poleg tega vsebuje antioksidante, ki prispevajo k dobremu počutju in podpori telesu.

Njena velika prednost je tudi vsestranskost. Uporabimo jo lahko v slanih ali sladkih jedeh, kot prilogo, glavno jed ali celo osnovo za zajtrk. Marsikdo pa ne ve, da ajdove kaše ni vedno treba kuhati – lahko jo tudi namočimo in uživamo v presni obliki, kar je še posebej priročno za hitre in lahke obroke (recept za presno ajdovo kašo s kakavom, banano in oreščki najdete TUKAJ).

V nadaljevanju smo zbrali tri ideje, kako ajdovo kašo vključiti v vsakdanji jedilnik – od hranljivega zajtrka do okusnega kosila in lahke večerje.

Ajdova granola z oreščki in semeni
Ajdova granola z oreščki in semeni FOTO: Shutterstock

Ajdova granola z oreščki in semeni

Hrustljav in hranljiv zajtrk, ki združuje ajdovo kašo, oreščke in semena v okusno domačo granolo. Odlična izbira za energičen začetek dneva, ki vas nasiti za dlje časa. Recept je TUKAJ.

Narastek z ajdovo kašo in piščancem
Narastek z ajdovo kašo in piščancem FOTO: Su.S.

Narastek z ajdovo kašo in piščancem

Nasiten obrok, v katerem se ajdova kaša odlično poveže s koščki piščanca, kislo smetano in naribanim sirom. Preprost narastek, ki je primeren za družinsko kosilo in navduši s polnim okusom ter zlato zapečeno skorjico. Recept je TUKAJ.

Ajdova kaša z dušenimi jabolki in cimetom
Ajdova kaša z dušenimi jabolki in cimetom FOTO: Shutterstock

Ajdova kaša z dušenimi jabolki in cimetom

Lahka in prijetno dišeča večerja, ki združuje nežno ajdovo kašo s sladkobo dušenih jabolk in toplino cimeta. Preprost, a zelo okusen obrok, ki pomiri in nežno zaključi dan. Recept je TUKAJ.

