Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo

Ajdova kaša je eno tistih živil, ki bi moralo imeti stalno mesto v vsaki kuhinji. Gre za hranljivo, lahko prebavljivo in naravno brezglutensko živilo, ki je bogato z vlakninami, beljakovinami ter pomembnimi minerali, kot so magnezij, železo in cink. Poleg tega vsebuje antioksidante, ki prispevajo k dobremu počutju in podpori telesu.
Njena velika prednost je tudi vsestranskost. Uporabimo jo lahko v slanih ali sladkih jedeh, kot prilogo, glavno jed ali celo osnovo za zajtrk. Marsikdo pa ne ve, da ajdove kaše ni vedno treba kuhati – lahko jo tudi namočimo in uživamo v presni obliki, kar je še posebej priročno za hitre in lahke obroke (recept za presno ajdovo kašo s kakavom, banano in oreščki najdete TUKAJ).
V nadaljevanju smo zbrali tri ideje, kako ajdovo kašo vključiti v vsakdanji jedilnik – od hranljivega zajtrka do okusnega kosila in lahke večerje.
Ajdova granola z oreščki in semeni
Hrustljav in hranljiv zajtrk, ki združuje ajdovo kašo, oreščke in semena v okusno domačo granolo. Odlična izbira za energičen začetek dneva, ki vas nasiti za dlje časa. Recept je TUKAJ.
Narastek z ajdovo kašo in piščancem
Nasiten obrok, v katerem se ajdova kaša odlično poveže s koščki piščanca, kislo smetano in naribanim sirom. Preprost narastek, ki je primeren za družinsko kosilo in navduši s polnim okusom ter zlato zapečeno skorjico. Recept je TUKAJ.
Ajdova kaša z dušenimi jabolki in cimetom
Lahka in prijetno dišeča večerja, ki združuje nežno ajdovo kašo s sladkobo dušenih jabolk in toplino cimeta. Preprost, a zelo okusen obrok, ki pomiri in nežno zaključi dan. Recept je TUKAJ.