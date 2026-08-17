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Kaj skuhati

Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom

Ko med tednom zmanjka časa za dolgotrajno kuhanje, pridejo prav preprosti recepti, ki ne zahtevajo veliko sestavin, posode ali priprave. Izbrali smo osem poletnih receptov naših bralcev, ki dokazujejo, da je lahko hitro kosilo tudi okusno, nasitno in polno sezonske zelenjave.

M.J.
17. 08. 2026 04.00

Med tednom se pogosto znajdemo pred istim vprašanjem: kaj skuhati za kosilo, ne da bi v kuhinji preživeli celo popoldne? Po službi, opravkih in drugih obveznostih se marsikomu ne ljubi pripravljati zapletenih jedi, vseeno pa si želimo nekaj boljšega od sendviča ali obroka iz vrečke.

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Poletje je pri tem še posebej hvaležen čas, saj so trgovine, tržnice in domači vrtovi polni zelenjave, ki ne potrebuje dolgega kuhanja. Bučke, paradižnik, paprika, kumare in druga sezonska zelenjava lahko v nekaj minutah postanejo osnova za okusno kosilo.

7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
Preberi še 7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo

Prav zato smo zbrali osem receptov naših bralcev, ki so kot nalašč za kuhanje med tednom, ko šteje hitrost, okusu pa se vseeno ne želimo odpovedati. Med njimi so testenine, omleta, zelenjavna rižota, solata, sataraš in nekaj odličnih idej za jedi, ki jih lahko pripravimo vnaprej ali prilagodimo sestavinam, ki jih imamo trenutno doma.

Hitra omaka z bučkami in paradižnikom
Hitra omaka z bučkami in paradižnikom FOTO: T.G.

Testenine s hitro paradižnikovo omako z bučkami

Ko potrebujete kosilo, ki bo na mizi v približno pol ure, so testenine vedno dobra izbira. Ta različica združuje sočne bučke in hitro paradižnikovo omako, ki se lepo oprime testenin. Preprosta jed je odlična za poletne dni, saj za pripravo ne potrebujete veliko sestavin, okus pa lahko še dodatno popestrite s svežimi zelišči in naribanim sirom. Namesto testenin lahko uporabite tudi riž ali njoke. Recept je TUKAJ.

Bulgurjeva rižota s poletno zelenjavo
Bulgurjeva rižota s poletno zelenjavo FOTO: osebni arhiv

Bulgurjeva rižota s poletno zelenjavo

Bulgur je odlična alternativa klasičnemu rižu, saj je hitro pripravljen in se lepo ujame s sezonsko zelenjavo. V tej jedi se zrna prepojijo z okusi zelenjave in začimb, rezultat pa je preprost, lahek in nasiten obrok. Za dodatno dozo beljakovin lahko poleg pisane zelenjave bulgurju dodate tudi koščke piščanca ali rakce. Odlična izbira za vse, ki si želite okusnega kosila, ki ne zahteva veliko dela. Recept je TUKAJ.

Omleta z zelenjavo
Omleta z zelenjavo FOTO: osebni arhiv

Sočna omleta z zelenjavo

Omleta je ena najhitrejših možnosti za kosilo, ki je lahko kljub temu zelo nasitno. V jajčno osnovo lahko dodamo poljubno sezonsko zelenjavo, ki jo imamo pri roki, in v nekaj minutah dobimo sočen obrok. Postrežemo jo lahko s kosom kruha, svežo solato ali kar samostojno. Recept je TUKAJ.

Testenine v solati
Testenine v solati FOTO: osebni arhiv

Hladna solata s tuno in zelenjavo

V vročih dneh se pogosto prileže kosilo, pri katerem ni treba prižigati pečice ali dolgo stati ob štedilniku. Hladna solata s tuno in zelenjavo je prav takšna. Priprava je hitra, sestavine pa lahko prilagodite temu, kar imate v hladilniku. Zaradi tune in bogatega preliva je solata tudi dovolj nasitna, da lahko nadomesti klasično kosilo. Recept je TUKAJ.

Hip hop zloženka poletja
Hip hop zloženka poletja FOTO:

Zelenjavna zloženka z jajcem

Preprosta zelenjavna jed, ki je lahko odlična rešitev za dneve, ko želite porabiti sezonsko zelenjavo. Zelenjavo zložimo v pekač, jo prelijemo z jajci in pustimo, da pečica opravi večino dela. Rezultat je sočna in okusna jed, ki jo lahko postrežemo kot samostojno kosilo ali pa skupaj s svežo solato in kosom kruha. Recept je TUKAJ.

Veganski sataraš
Veganski sataraš FOTO: osebni arhiv

Veganski sataraš

Poletni vrt kar kliče po satarašu. Paradižnik, paprika in druga zelenjava se v tej preprosti jedi povežejo v sočno omako, ki je odlična sama zase ali kot priloga. Ker recept ne vsebuje mesa ali drugih živalskih sestavin, je primeren tudi za vegane, priprava pa je preprosta in nezahtevna. Recept je TUKAJ.

Piščančja mega solata
Piščančja mega solata FOTO: iStockphoto

Piščančja mega solata

Ko si za kosilo zaželimo nekaj lahkega, a nasitnega, je velika skleda solate s piščancem, sirom in jajci odlična izbira. Sveža zelenjava poskrbi za hrustljavost in svežino, piščanec in jajca pa za beljakovine ter večjo sitost. Takšno solato lahko pripravimo tudi vnaprej in jo vzamemo s seboj v službo. Recept je TUKAJ.

Bučkina omaka s porom in čičeriko
Bučkina omaka s porom in čičeriko FOTO: osebni arhiv

Bučkina omaka s porom in čičeriko

Bučke so poleti ena najbolj hvaležnih sestavin, saj iz njih lahko pripravimo številne hitre jedi. V tej omaki se povežejo s porom in čičeriko, ki poskrbi za dodatno nasitnost in prijetno teksturo. Omako lahko postrežemo s kuskusom ali rižem, zato je odlična izbira za preprosto brezmesno kosilo, ki bo nasitilo vso družino. Recept je TUKAJ.

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