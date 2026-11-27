Ko v zraku zadiši po zimi in deželo prekrijejo prve snežinke, nam misli hitro uidejo k topli hrani, ki napolni dom z omamnimi vonji. Nič ne ogreje in nasiti tako lepo kot dobra juha ali enolončnica – bogata, nežna, polna okusa in prijetno domača. Prav takšne jedi so v hladnejših mesecih nepogrešljive. Od preprostih enolončnic in toplih juh do bolj krepkih jedi na žlico, ki združujejo sezonsko zelenjavo, stročnice ali kose mesa. Zato smo za vas pripravili sedem odličnih idej – en recept za vsak dan v tednu –, s katerimi si boste zlahka skuhali nekaj toplega, okusnega in krepčilnega.

Med predlogi so tako mesne kot popolnoma brezmesne jedi, da bo vsak našel nekaj zase: za ljubitelje klasike, za tiste, ki radi eksperimentirajo, in za vse, ki želijo zmanjšati količino mesa, a ne okusa. Zdaj pa kar k loncem – pred nami je teden toplih in hranljivih jedi na žlico, ki vas ne bodo pustile lačne.

icon-expand Jesenska zelenjavna enolončnica FOTO: Shutterstock

PONEDELJEK: Bogata zelenjavna enolončnica

Okusna in hranljiva zelenjavna juha oziroma enolončnica s fižolom je kot nalašč za hladne dni. Polna je hranljivih sestavin in s pridihom italijanske tradicije, predvsem pa je neverjetno okusna in izjemno enostavna za pripravo. Skuhana je v manj kot eni uri, zraven pa se odlično prileže česnov kruh. Recept je TUKAJ.

icon-expand Italijanska kremna piščančja juha z njoki FOTO: Shutterstock

TOREK: Kremna piščančja juha z njoki

Nasitna jed na žlico, pripravljena iz njokov, nežnih koščkov piščanca, sveže barvite zelenjave (kot sta špinača in korenje), vse skupaj pa se kopa v bogati in kremasti juhi. S to jedjo preprosto ne morete zgrešiti! Recept je TUKAJ.

icon-expand Cvetačna kremna juha FOTO: Shutterstock

SREDA: Kremna juha iz pečene cvetače

Juha iz pečene zelenjave je nekaj posebnega: kremasta, žametna in čudovitega, polnega okusa. Res je, da boste za njeno pripravo potrebovali malo več časa, vendar nam verjemite, da se bo vaš trud bogato obrestoval. Juha je več kot odlična! Recept je TUKAJ.

icon-expand Pašta fižol FOTO: Sanja Sirk

ČETRTEK: Hitra pašta fižol

Priljubljena primorska enolončnica, pripravljena v manj kot eni uri, vas bo navdušila z bogatim okusom in preprostostjo. Idealna izbira za hitro, domače in hranljivo kosilo v hladnih dneh. Recept je TUKAJ.

icon-expand Goveja enolončnica s krompirjem FOTO: Su.S.

PETEK: Preprosta goveja enolončnica s krompirjem

Jed iz enega lonca, ki je bogata z zelenjavo, skupaj z govedino in krompirjem tvori popoln obrok. Odlična izbira za hladne dni, ko si boste zaželeli nekaj bolj hranilnega, toplega in okusnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ričet s prekajenim svinjskim vratom-2 FOTO: osebni arhiv

SOBOTA: Ričet s prekajenim mesom

Ričet je enostavna jed za pripravo, hkrati pa je zelo hranljiv obrok, ki nas napolni z energijo. Še zlasti priljubljen je v zimskem času, saj nas prijetno pogreje. Ker se pogosto pripravlja v večjih količinah, je odlična jed za družinska kosila. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančja obara z zdrobovimi žličniki FOTO: Shutterstock

NEDELJA: Piščančja obara z zdrobovimi žličniki

Okusna in hranljiva enolončnica je primerna za vse letne čase in tudi vse dni v tednu. Zaradi rahlih in okusnih zdrobovih 'knedlčkov' jo z veseljem pojedo tudi otroci. Recept je TUKAJ.