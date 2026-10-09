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Slan bučni zavitek s skuto
Kaj skuhati

Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend

Buča je ena najbolj vsestranskih jesenskih sestavin, saj iz nje lahko pripravimo veliko več kot le juho. Zbrali smo sedem slanih receptov za jesenski vikend – od kremastih njokov in dišeče rižote do jedi na žlico, bučnice in nasitne mesne zloženke.

M.J.
09. 10. 2026 04.00
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Ko se na tržnicah in vrtovih pojavi prava množica buč, je čas, da jih v kuhinji pripravimo na najrazličnejše načine. Uporabimo jih lahko tako pri pripravi sladkih kot tudi slanih jedi. Čeprav jih najpogosteje povezujemo z bučno juho, je njihova uporaba v kuhinji precej bolj raznolika. Z njimi lahko pripravimo testenine, rižote, enolončnice, zavitke, kruhke in celo jedi z nekoliko bolj eksotičnim pridihom.

Hitro jesensko kosilo iz ene posode
Preberi še Hitro jesensko kosilo iz ene posode

Če imate doma bučo in iščete idejo, kaj pripraviti za prihajajoči jesenski vikend, smo zbrali sedem receptov, med katerimi boste zagotovo našli kaj zase. Za ljubitelje domačih okusov so tu bučni njoki s sirovo omako, slana bučna pita in dišeča rižota, tisti, ki imajo radi nekoliko bolj konkretne jedi, pa lahko pripravijo bučno zloženko z mesno omako ali bogato zelenjavno enolončnico.

Buča se odlično znajde tudi v jedeh brez mesa. Bučni curry s čičeriko je nasiten in aromatičen ter odlična izbira za vse, ki radi preizkušajo nekoliko drugačne okuse. Za zraven pa lahko spečete še mehke bučne kruhke, ki bodo lepo dopolnili jesenski obrok.

Če ste do zdaj bučo večinoma uporabljali za juho, je pred vami sedem idej, s katerimi boste morda odkrili njeno povsem novo plat.

Bučni njoki v hitri sirovi omaki
Bučni njoki v hitri sirovi omaki FOTO: Su.S.

Bučni njoki s hitro sirovo omako

Mehki domači bučni njoki v kremasti sirovi omaki so prava jesenska poslastica. Preprosta in hitro pripravljena jed je odlična izbira za prijetno vikend kosilo, ko si zaželimo nekaj toplega, nasitnega in polnega okusa. Dodaten plus je tudi ta, da je jed pripravljena v 40 minutah. Recept je TUKAJ.

Zloženka iz buče, mesne omake in rikote
Zloženka iz buče, mesne omake in rikote FOTO: osebni arhiv

Zloženka iz buče, mesne omake in rikote

Buča, bogata mesna omaka in kremasta rikota se v tej zloženki povežejo v okusno jed, ki spominja na lazanjo, le da je jed brez testenin. Odlična izbira za lahko, a nasitno jesensko kosilo, ki bo navdušilo tudi ljubitelje klasičnih okusov. Recept je TUKAJ.

Jesenska zelenjavna enolončnica
Jesenska zelenjavna enolončnica FOTO: Shutterstock

Jesenska zelenjavna enolončnica z bučo

Polna raznolike zelenjave, krompirja, buče in fižola je ta enolončnica kot nalašč za hladnejše jesenske dni. Je nasitna, polna okusa in preprosta za pripravo, zato je odlična izbira za domače družinsko kosilo. Zraven se odlično prileže česnov kruh. Recept je TUKAJ.

Bučnica
Bučnica FOTO: osebni arhiv

Bučnica

Odličen jesenski zavitek, v katerem se prepletata nežna buča in kremasta skuta, bo na mizo prinesel pravo mero domačnosti. Bučnica je odlična kot samostojen obrok, lahko pa jo postrežemo tudi kot prigrizek na zabavi. Recept je TUKAJ.

Bučni kruhki
Bučni kruhki FOTO: Shutterstock

Bučni kruhki

Mehki in dišeči bučni kruhki so odličen način, kako jesensko bučo uporabiti tudi pri peki kruha. Priležejo se kot priloga k juham in enolončnicam ali kar sami, še posebej, ko so sveže pečeni. Recept je TUKAJ.

Bučni curry s čičeriko
Bučni curry s čičeriko FOTO: Thinkstock

Bučni curry s čičeriko

Buča in čičerika se v tem aromatičnem kariju združita v nasitno brezmesno jed, ki bo popestrila jesenski jedilnik. Odlična izbira za vse, ki imajo radi začinjene jedi in nekoliko bolj eksotične okuse. Recept je TUKAJ.

Rižota z bučo
Rižota z bučo FOTO: Dreamstime

Rižota z bučo

Rižota z bučo je preprosta, a zelo okusna jesenska jed. Primerna je za tiste dni, ko si za kosilo zaželimo nekaj toplega, kremastega in prijetno domačega. Recept je TUKAJ.

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