Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'

Včasih se zdi, da v hladilniku ni ničesar, iz česar bi lahko pripravili dobro kosilo. Nekaj jajc, paprika, bučka, malo šunke ali fižola lahko hitro postane osnova za prav okusno in nasitno jed. Prav jajca so namreč ena najbolj hvaležnih sestavin, saj jih lahko pripravimo na nešteto načinov in jih kombiniramo skoraj z vso zelenjavo, ki jo imamo pri roki.

Zbrali smo sedem preprostih receptov, ki so kot nalašč za dneve, ko imate občutek, da doma nimate nič pametnega za pripravo okusnega kosila ali večerje.

icon-expand Šakšuka FOTO: Adobe Stock

1. Shakshuka

Šakšuka oziroma originalno "shakshuka" je odlična rešitev, ko imate pri roki nekaj paradižnika, paprike in jajc. Jajca se skuhajo oziroma spečejo kar v bogati, začinjeni paradižnikovi omaki, rezultat pa je nasitna jed, ki jo lahko postrežemo s kosom svežega ali popečenega kruha. Jed lahko po želji obogatimo z olivami, inčuni ali nadrobljeno feto. Recept je TUKAJ.

icon-expand Milijonska juha FOTO: Sanja Sirk

2. Milijonska juha

Ko si zaželimo nekaj na žlico, je milijonska juha odlična izbira. Gre za preprosto, nasitno juho, pripravljeno iz naribanega korenja, pšeničnega zdroba in jajc. Jajčna zmes ji doda značilne tanke trakce in bogatejšo teksturo. Še posebej dobro se prileže, ko si želimo lahkega, a toplega domačega obroka. Recept je TUKAJ.

icon-expand Omleta z bučkami in panceto FOTO: Profimedia

3. Omleta z bučkami in panceto

Mehke bučke, hrustljavo popečena panceta in jajca so kombinacija, s katero težko zgrešimo. Omleta je pripravljena hitro, hkrati pa je dovolj nasitna za samostojno kosilo ali večerjo. Če imamo pri roki še malo sira, ga lahko dodamo za še bolj kremast in bogat okus. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pečena paprika z jajcem FOTO: Shutterstock

4. Pečena paprika z jajcem, sirom in šunko

Paprika v tem receptu postane nekakšna užitna posodica za jajce, šunko in sir. V pečici se vse skupaj lepo zapeče, paprika pa postane mehka in sladkasta. Rezultat je preprosta, a precej atraktivna jed, ki jo lahko pripravimo tudi takrat, ko želimo iz nekaj osnovnih sestavin narediti nekaj malo drugačnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sataraš FOTO: iStock

5. Sataraš

Preprost sataraš je dokaz, da za okusno kosilo ne potrebujemo dolgega seznama sestavin. Paprika, paradižnik, čebula in jajca se v ponvi povežejo v sočno in dišečo jed, ki je odlična tudi takrat, ko želimo porabiti zelenjavo, ki se skriva v hladilniku. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pečena jajca v začinjeni omaki s fižolom FOTO: Shutterstock

6. Pečena jajca v začinjeni omaki s fižolom

Če imate doma pločevinko fižola, nekaj paradižnikove omake in jajca, lahko pripravite zelo okusno jed iz ene ponve. Fižol in začinjena omaka poskrbita za nasitnost, jajca pa se spečejo kar na vrhu. Jed obvezno postrežemo s kruhom, s katerim bomo lahko zajeli tudi zadnjo kapljico omake. Recept je TUKAJ.

icon-expand Poletna fritata s papriko FOTO: Profimedia

7. Fritata s papriko in krompirjem

Krompir, paprika, jajca in po želji tudi malo čilija je vse, kar potrebujemo za okusno in nasitno fritato. Zelenjavo najprej popražimo, nato pa jo prelijemo z jajci in pustimo, da se vse skupaj lepo zapeče. Odlična je za kosilo, večerjo ali celo kot jed, ki jo lahko pripravimo vnaprej. Recept je TUKAJ.