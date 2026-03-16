okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Pomladna fritata
Kaj skuhati

7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure

Pomlad prinaša obilje svežih sestavin, iz katerih lahko hitro pripravimo okusna in lahkotna kosila. Zbrali smo sedem preprostih jedi iz sezonskih sestavin, ki jih lahko pripravite v največ pol ure. Primerne so tako za kosilo kot tudi večerjo, predvsem pa bodo na vašo mizo prinesle vonj in okus pomladi.

M.J.
16. 03. 2026 04.00

Spomladi se na tržnicah, vrtovih in travnikih pojavijo prve sezonske dobrote, ki so kot nalašč za lahkotne in hitro pripravljene obroke. Šparglji, mlada špinača, regrat, čemaž, sveža zelišča, mlada čebulica in redkvice so polni svežine ter jedi obogatijo z barvo in okusom. Dobra novica je, da iz teh sestavin ni treba pripravljati zapletenih receptov, temveč pogosto zadostuje že nekaj preprostih dodatkov, da nastane okusno kosilo.

Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Preberi še Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip

Če vam med tednom primanjkuje časa za kuhanje, so hitre pomladne jedi odlična rešitev. V nadaljevanju smo zbrali sedem idej za kosila, ki jih pripravite v največ pol ure. Na seznamu so testenine, jajčne jedi, nasitne solate in preproste jedi iz pečice – vse pa poudarjajo sveže sezonske sestavine.

Makaroni s šunko in šparglji
Makaroni s šunko in šparglji

Makaroni s šunko in šparglji

Preprosta testeninska jed, ki združuje nežne šparglje, slano šunko in enostavno omako. Priprava je hitra, rezultat pa nasitno pomladno kosilo, ki ga lahko pripravite v manj kot pol ure. Recept je TUKAJ.

Dušen regrat z jajci
Dušen regrat z jajci

Dušen regrat z jajci

Klasična spomladanska jed, ki poudari rahlo grenak okus regrata. Dušen regrat z jajci je preprost in hranljiv obrok, ki se odlično poda k kosu svežega kruha ali kuhanemu krompirju. Recept je TUKAJ.

Pomladna solata z grahom in jajci
Pomladna solata z grahom in jajci

Pomladna solata z grahom, redkvicami in jajci

Lahkotna, a nasitna solata, ki združuje svež grah, hrustljave redkvice, mlado čebulico in kuhana jajca. Takšna solata je odlična izbira za hitro kosilo ali lahko večerjo, ki si jo privoščimo s kosom kruha. Recept je TUKAJ.

Zeliščna frtalja
Zeliščna frtalja

Zeliščna frtalja

Frtalja je tradicionalna jed, ki je na Primorskem zelo priljubljena in jo pogosto pripravljajo iz sezonskih zelišč in/ali divjih špargljev. Gre za nekakšno omleto oziroma debelo "palačinko" z zelišči, ki je najboljša, če jo postrežete ob veliki skledi zelene solate. Recept je TUKAJ.

Piščančje prsi v smetanovi omaki s parmezanom in špinačo
Piščančje prsi v smetanovi omaki s parmezanom in špinačo

Piščanec v smetanovi omaki s parmezanom in špinačo

Sočni kosi piščanca v kremasti omaki s parmezanom in mlado špinačo in/ali čemažem ustvarijo okusno in nasitno jed, h kateri se priležejo številne priloge. Priprava je hitra, zato je popolna za kosilo med tednom. Recept je TUKAJ.

Pomladna fritata iz pečice
Pomladna fritata iz pečice

Pomladna fritata s šparglji iz pečice

Fritata je preprosta jajčna jed, ki jo pripravimo v pečici. V pomladni različici jo obogatijo šparglji in druga sezonska zelenjava, zato je odlična izbira za hitro kosilo. Recept je TUKAJ.

Pečeni šparglji s šunko in sirom
Pečeni šparglji s šunko in sirom

Pečeni šparglji s šunko in sirom

Šparglji, oviti v šunko in posuti s sirom, se v pečici spremenijo v preprosto, a zelo okusno jed. Postreženi z veliko skledo solate so odlična ideja za hitro pomladno kosilo (ali večerjo). Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Zdrave pomladne juhe za hujšanje in dobro počutje
Preberi še Zdrave pomladne juhe za hujšanje in dobro počutje
Hitre in preproste jedi, idealne za pomladni jedilnik
Preberi še Hitre in preproste jedi, idealne za pomladni jedilnik
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo