7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure

Spomladi se na tržnicah, vrtovih in travnikih pojavijo prve sezonske dobrote, ki so kot nalašč za lahkotne in hitro pripravljene obroke. Šparglji, mlada špinača, regrat, čemaž, sveža zelišča, mlada čebulica in redkvice so polni svežine ter jedi obogatijo z barvo in okusom. Dobra novica je, da iz teh sestavin ni treba pripravljati zapletenih receptov, temveč pogosto zadostuje že nekaj preprostih dodatkov, da nastane okusno kosilo.

Če vam med tednom primanjkuje časa za kuhanje, so hitre pomladne jedi odlična rešitev. V nadaljevanju smo zbrali sedem idej za kosila, ki jih pripravite v največ pol ure. Na seznamu so testenine, jajčne jedi, nasitne solate in preproste jedi iz pečice – vse pa poudarjajo sveže sezonske sestavine.

Makaroni s šunko in šparglji

Preprosta testeninska jed, ki združuje nežne šparglje, slano šunko in enostavno omako. Priprava je hitra, rezultat pa nasitno pomladno kosilo, ki ga lahko pripravite v manj kot pol ure. Recept je TUKAJ.

Dušen regrat z jajci

Klasična spomladanska jed, ki poudari rahlo grenak okus regrata. Dušen regrat z jajci je preprost in hranljiv obrok, ki se odlično poda k kosu svežega kruha ali kuhanemu krompirju. Recept je TUKAJ.

Pomladna solata z grahom, redkvicami in jajci

Lahkotna, a nasitna solata, ki združuje svež grah, hrustljave redkvice, mlado čebulico in kuhana jajca. Takšna solata je odlična izbira za hitro kosilo ali lahko večerjo, ki si jo privoščimo s kosom kruha. Recept je TUKAJ.

Zeliščna frtalja

Frtalja je tradicionalna jed, ki je na Primorskem zelo priljubljena in jo pogosto pripravljajo iz sezonskih zelišč in/ali divjih špargljev. Gre za nekakšno omleto oziroma debelo "palačinko" z zelišči, ki je najboljša, če jo postrežete ob veliki skledi zelene solate. Recept je TUKAJ.

Piščanec v smetanovi omaki s parmezanom in špinačo

Sočni kosi piščanca v kremasti omaki s parmezanom in mlado špinačo in/ali čemažem ustvarijo okusno in nasitno jed, h kateri se priležejo številne priloge. Priprava je hitra, zato je popolna za kosilo med tednom. Recept je TUKAJ.

Pomladna fritata s šparglji iz pečice

Fritata je preprosta jajčna jed, ki jo pripravimo v pečici. V pomladni različici jo obogatijo šparglji in druga sezonska zelenjava, zato je odlična izbira za hitro kosilo. Recept je TUKAJ.

Pečeni šparglji s šunko in sirom

Šparglji, oviti v šunko in posuti s sirom, se v pečici spremenijo v preprosto, a zelo okusno jed. Postreženi z veliko skledo solate so odlična ideja za hitro pomladno kosilo (ali večerjo). Recept je TUKAJ.