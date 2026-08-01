Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova

Mleto meso je ena najbolj vsestranskih sestavin v kuhinji, saj omogoča pripravo številnih okusnih in družini prijaznih jedi. Čeprav ga pogosto povezujemo s čufti, polnjenimi paprikami ali klasično lazanjo, se odlično znajde tudi v lahkotnejših poletnih receptih, ki ne zahtevajo dolgotrajnega kuhanja.

Poleti so v ospredju sezonska zelenjava, preprosta priprava in jedi, ki nasitijo, ne da bi bile pretežke. Bučke, jajčevci, paprika in paradižnik se odlično ujemajo z mletim mesom ter omogočajo pripravo raznolikih kosil za vso družino. Tokrat smo zbrali sedem receptov, ki so kot nalašč za poletni vikend. Med njimi boste našli nekaj klasičnih kombinacij v bolj sveži preobleki ter tudi nekaj jedi, ki na mizo prinesejo pridih mehiških okusov. Prepričani smo, da boste med njimi našli vsaj eno idejo za naslednje družinsko kosilo.

icon-expand Hitri piščančji tacosi FOTO: Su.S.

Hitri piščančji takosi

Ko želite na mizo postaviti nekaj drugačnega, so piščančji takosi odlična izbira. So hitro pripravljeni, polni svežih okusov in jih lahko vsak član družine obloži po svojem okusu. Mleto piščančje meso, hrustljava zelenjava in mehke tortilje ustvarijo lahkotno poletno kosilo, ki navduši tako odrasle kot otroke. Recept je TUKAJ.

icon-expand Rolada z bučkami in mletim mesom FOTO: Su.S.

Rolada z bučkami in mletim mesom

Bučke poleti skoraj ne smejo manjkati na jedilniku, zato je ta sočna rolada odlična ideja za sezonsko kosilo. Preprosto testo z bučkami skriva bogat nadev iz mletega mesa, rezultat pa je jed, ki je hkrati privlačna na pogled in zelo okusna. Recept je TUKAJ.

icon-expand Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve FOTO: Su.S.

Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve

Vsi okusi priljubljenih polnjenih paprik, a brez zamudnega polnjenja. Ta recept združi mleto meso, papriko, riž in aromatične začimbe v eni sami ponvi, zato je priprava hitrejša, pomivanje posode pa precej lažje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Mehiška rižota FOTO: Profimedia

Mehiška rižota

Če imate radi jedi iz ene posode, vas bo navdušila ta preprosta mehiška rižota. Kombinacija mletega mesa, riža, koruze in začimb ustvari poln in aromatičen obrok, ki je pripravljen brez veliko truda. Recept je TUKAJ.

icon-expand Musaka z bučkami FOTO: Shutterstock

Lahka musaka z bučkami

Klasična musaka dobi poletno preobrazbo z bučkami, ki v celoti nadomestijo krompir in jed naredijo nekoliko lažjo. H lahkotnosti dodatno pripomore tudi jogurtova polivka, ki jo uporabimo namesto gostega in nasitnega bešamela. Jed kljub temu ostane bogata, kremasta in nasitna, zato je odlična izbira za družinsko kosilo ob koncu tedna. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančje kroglice v zelenjavni omaki FOTO: Profimedia

Piščančje kroglice v zelenjavni omaki

Nežne piščančje kroglice se kuhajo v omaki iz poletne zelenjave, ki jedi doda veliko okusa in svežine. Postrezite jih s pirejem, rižem ali testeninami in dobili boste jed, ki bo navdušila tudi najmlajše člane družine. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pečeni nadevani jajčevci FOTO: iStock

Pečeni jajčevci z mesnim nadevom

Jajčevci so ena najbolj značilnih poletnih sestavin, zato si zaslužijo mesto tudi v tej zbirki. Pečeni in napolnjeni z bogatim mesnim nadevom postanejo okusno in nasitno kosilo, ki lepo združuje sezonsko zelenjavo in priljubljene domače okuse. Recept je TUKAJ.