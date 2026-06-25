7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah

Poleti je kuhanje pogosto zadnja stvar, ki si jo želimo po napornem dnevu ali vročem dopoldnevu. Visoke temperature kar kličejo po lahkih, osvežilnih jedeh, ki ne zahtevajo dolgotrajne priprave, hkrati pa nas dovolj nasitijo za preostanek dneva. Na srečo okusno kosilo ne pomeni nujno dolgega seznama sestavin in večurnega kuhanja.

Številne priljubljene poletne jedi pogosto temeljijo na preprostih sezonskih sestavinah, kot so paradižnik, kumare, bučke, blitva in sveža zelišča. V kombinaciji s testeninami, kuskusom, stročnicami, ribami ali mesom lahko v le nekaj minutah nastane obrok, ki je hkrati okusen, uravnotežen in primeren tudi za najbolj vroče dni. Če iščete navdih za hitro kosilo, ki vam ne bo vzelo celega popoldneva, smo za vas izbrali sedem receptov, ki jih lahko pripravite v pičlih 20 minutah. Med njimi boste našli tako brezmesne kot mesne jedi, hladne in tople obroke ter ideje za dneve, ko si želite nekaj posebej lahkega in osvežilnega, pripravljenega brez kuhanja.

icon-expand Kuskus z bučkami in piščancem FOTO: Profimedia

Kuskus z bučkami in piščancem

Kuskus je ena najhitrejših prilog, saj ga preprosto prelijemo z vrelo tekočino in pustimo stati nekaj minut. Medtem na hitro popečemo koščke piščanca in tanke rezine bučk. Vse skupaj zmešamo ter za okus dodamo malo limoninega soka ali zelišč – in že imamo lahkotno, a nasitno kosilo, ki zahteva minimalno pripravo in skoraj nič pomivanja. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hladna kumarična juha z jogurtom FOTO: Dreametime

Hladna kumarična juha z jogurtom

V najhujši poletni vročini se lahko ohladimo tudi s hrano, ki jo zaužijemo. Odlična izbira je kumarična juha, saj vsebuje številne sestavine, ki pozitivno vplivajo na ohlajanje telesa: kumare, jogurt, svežo meto in limonin sok. Ker jo pred serviranjem dobro ohladimo, tako poskrbimo tudi za dodatno osvežitev. Recept je TUKAJ.

icon-expand Testeninska solata FOTO: Su.S.

Mediteranska testeninska solata

Osvežilna poletna solata, polna dobrot, ki jo lahko pripravite s katerokoli vrsto krajših testenin. Mi smo izbrali pirine peresnike, ki skupaj z bučkami, češnjevim paradižnikom, artičokami, olivami in feta sirom popeljejo v sončno Grčijo. Solato lahko po želji popestrite s koščki pečenega piščanca ali pa s tuno iz pločevinke. Recept je TUKAJ.

icon-expand Beli fižol z blitvo in sirom FOTO: Su.S.

Beli fižol z blitvo in sirom

Hitro pripravljen in poceni obrok, ki vsebuje beljakovine in zelenjavo, oboje pa poveže dodatek sira. Brezmesna poletna jed, ki potrebuje samo še spremljavo popečenih kruhkov. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sardele s solato iz kumaric in avokada FOTO: Su.S.

Pečene sardele s solato iz kumar in avokada

Ekspresno pripravljeno kosilo ali večerja. Obrok, ki je zdrav, lahek in idealen za vroče poletne dni. Recept je TUKAJ.

icon-expand Testenine s paradižnikom in burrato FOTO: Su.S.

Testenine s paradižnikom in burrato

Testenine s sladko-kislo omako iz češnjevega paradižnika, česna in bazilike, ki jim slastno kremoznost da burrata. Jed ni samo izjemno preprosta za pripravo, ampak je tudi nepozabno okusna. Recept je TUKAJ.

icon-expand Svinjski kotleti s fižolovo solato FOTO: Thinkstock

Svinjski kotleti s fižolovo solato

Zelo preprost recept za hitro pripravljen hranljiv obrok, h kateremu se odlično prileže kos kruha. Recept je TUKAJ.