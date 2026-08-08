7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo

Poletje je čas, ko kuhinje napolnijo vonji sveže zelenjave z domačega vrta, zrelega sadja in jedi, ki jih mnogi povezujemo z brezskrbnimi dnevi v krogu najdražjih. To so recepti, ki niso nastali zaradi kulinaričnih trendov, ampak iz potrebe po preprostih, okusnih in nasitnih jedeh, pripravljenih iz sestavin, ki so bile vedno pri roki. Prav takšni recepti imajo posebno vrednost. V njih niso zapisane le sestavine in navodila za pripravo, ampak tudi spomini, družinske zgodbe in navade, ki se prenašajo skozi generacije. Pogosto gre za jedi, ki jih poznamo že od otroštva in jih še danes z veseljem pripravljamo svojim najbližjim.

Naši bralci so z nami delili recepte, ki dokazujejo, da tradicija v kuhinji še vedno živi. Med njimi najdemo preproste zelenjavne jedi, priljubljene domače klasike, jedi na žlico in sladice, ki ne potrebujejo posebnih sestavin – le nekaj časa, dobre volje in kanček ljubezni.

icon-expand Slivovi cmoki FOTO: osebni arhiv

Zdrobovi slivovi cmoki

Prava klasika domače kuhinje, ki jo mnogi povezujejo s poznim poletjem in prvimi zrelimi slivami. Mehko zdrobovo testo skriva sladko sadno presenečenje, s prepraženimi drobtinami preliti cmoki pa ustvarijo kombinacijo, ki navdušuje vse generacije. To je jed, ki na mizo vedno prinese občutek domačnosti. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tople murke FOTO: osebni arhiv

Tople murke (tople kumare s krompirjem)

Preprosta poletna jed, ki je nekoč pogosto nastajala takrat, ko je bilo na vrtu veliko kumar. Kuhane kumare v kombinaciji s krompirjem ustvarijo nežno, osvežilno in hkrati nasitno jed, ki je odlična izbira za vroče dni. Gre za tradicionalen recept, ki dokazuje, kako okusne so lahko tudi najbolj preproste sestavine. Recept je TUKAJ.

icon-expand Mleto meso s sladkim zeljem in bučkami FOTO: osebni arhih

Mleto meso s sladkim zeljem in bučkami

Jed, ki združuje sezonsko zelenjavo, domače okuse in nasitnost priljubljenih družinskih kosil. Sladko zelje in bučke se lepo povežejo z mletim mesom, kot priloga pa se odlično podata kremast pire krompir ali priljubljeni makarončki. To je recept, ki bo navdušil vse, ki imajo radi preproste jedi iz sezonskih sestavin. Recept je TUKAJ.

icon-expand Štruklji v grahovi omaki FOTO: osebni arhiv

Sirovi štruklji v grahovi omaki

Tradicionalni štruklji v nekoliko drugačni izvedbi, ki združuje mehko testo, bogat sirov nadev in nežno omako iz graha. Jed je odlična izbira za kosilo, ko želimo pripraviti nekaj domačega in posebnega, hkrati pa ostati zvesti okusom slovenske kuhinje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Stročji fižol s krompirjem, ocvirki in smetano FOTO: Profimedia

Stročji fižol s krompirjem

Ena najbolj prepoznavnih poletnih jedi iz domače kuhinje. Mladi stročji fižol, kuhan krompir in dodatek tople zaseke ali hrustljavih ocvirkov ustvarijo preprost, a izjemno okusen obrok, ki ga mnogi poznajo iz otroštva. Popoln primer, kako lahko iz nekaj osnovnih sestavin nastane jed, ki si jo zapomnimo za vedno. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jabolčni zavitek FOTO: osebni arhiv

Domač jabolčni zavitek

Brez jabolčnega zavitka si težko predstavljamo zbirko tradicionalnih domačih sladic. Tanka plast testa, sočna jabolka in skuta med peko ustvarijo sladico, ki je priljubljena že desetletja. Najboljši je še rahlo topel, ob njem pa se odlično poda skodelica domačega čaja ali kave. Recept je TUKAJ.

icon-expand Polnjene bučke FOTO: osebni arhiv

Polnjene bučke

Poletna zelenjava je najboljša takrat, ko jo lahko uporabimo na različne načine, polnjene bučke pa so eden od najbolj priljubljenih receptov. Mehke bučke napolnimo z okusnim mesnim nadevom, prelijemo s smetanovim prelivom in spečemo do zlato zapečene skorjice. Polnjene bučke so odlična izbira za lahkotno kosilo ali večerjo, hkrati pa lep primer ustvarjalne uporabe zelenjave z domačega vrta. Recept je TUKAJ.