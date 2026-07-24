Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri

Poletje je čas lahkotnejših obrokov, sezonske zelenjave in družinskih kosil, pri katerih si želimo čim manj časa preživeti za štedilnikom. Čeprav imajo mnogi med vikendom nekoliko več časa za kuhanje, to še ne pomeni, da si želijo pripravljati zahtevne jedi, ki vzamejo več ur. Veliko bolj privlačni so recepti, ki združujejo preprosto pripravo, sveže poletne okuse in sestavine, ki jih v tem času zlahka najdemo na vrtovih, tržnicah ali v trgovinah.

Če še vedno iščete navdih za prihajajoči konec tedna, smo na enem mestu zbrali sedem odličnih idej za družinsko kosilo. Med recepti boste našli nasitne zapečene palačinke, kremaste testenine, zelenjavne specialitete, osvežilne ribje polpete in priljubljene jedi s piščancem. Skupna točka vseh je, da so pripravljene v manj kot eni uri, zato boste po kosilu imeli dovolj časa za vse poletne aktivnosti.

icon-expand Rižota s piščancem, papriko in paradižnikom FOTO: Shutterstock

Rižota s piščancem, papriko in paradižnikom

Barvita rižota združuje nekatere najbolj značilne poletne sestavine. Piščanec poskrbi za nasitnost, paprika in paradižnik pa za sočnost ter bogat okus. Preprost recept, ki ga boste zlahka pripravili tudi med najbolj zaposlenim vikendom. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jajčevci z rikotinim nadevom v paradižnikovi omaki FOTO: Shutterstock

Jajčevci z rikotinim nadevom v paradižnikovi omaki

Mehki jajčevci se odlično ujemajo z nežnim nadevom iz rikote in aromatično paradižnikovo omako. Jed je lahka, a hkrati dovolj nasitna za glavni obrok, zato bo všeč tudi tistim, ki si občasno zaželijo brezmesnega kosila. Recept je TUKAJ.

icon-expand Zapečene palačinke z mletim mesom in zelenjavo FOTO: Adobe Stock

Zapečene palačinke z mletim mesom in zelenjavo

Klasične palačinke tokrat dobijo slano preobleko. Napolnjene so z bogatim nadevom iz mletega mesa in zelenjave, nato pa še zapečene v pečici, da dobijo privlačno zlato skorjico. Odlična izbira za družinsko kosilo, saj navdušijo tako odrasle kot otroke. Recept je TUKAJ.

icon-expand Testenine s piščancem in papriko FOTO: Sanja Sirk

Kremaste testenine s piščancem in papriko

Ko zmanjka idej za kosilo, so testenine vedno dobra rešitev. V tej različici jih dopolnjujeta sočen piščanec in sladka paprika, vse skupaj pa poveže kremasta omaka, ki poskrbi za bogat okus in zadovoljstvo za vso družino. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ribje polpete FOTO: Sanja Sirk

Ribji polpeti s krompirjevo solato

Ribji polpeti so odlična alternativa klasičnim mesnim jedem. Zunaj hrustljavi, znotraj pa mehki in polni okusa, se izvrstno podajo h krompirjevi solati, ki kosilu doda prijetno poletno svežino. Recept za ribje polpete najdete TUKAJ, za krompirjevo solato s kumarami pa TUKAJ.

icon-expand Hitri narastek z bučkami in krompirjem FOTO: Maruša Jurc

Hitri narastek z bučkami in krompirjem

Bučke poleti ne smejo manjkati na jedilniku, še posebej v kombinaciji s krompirjem, pršutom in sirom. Ta preprost narastek je odličen primer jedi, ki z malo truda ponudi veliko okusa in lahko postane stalnica na družinski mizi. Zaradi dodatka pršuta in sira boste z njim najverjetneje prepričali tudi kakšnega zagriženega mesojedca. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančji gyros FOTO: Su.S.

Piščančji gyros

Priljubljena grška specialiteta je odlična izbira za poletne dni. Sočno začinjen piščanec, sveža zelenjava in osvežilna omaka ustvarijo kombinacijo, ki kar kliče po sproščenem vikend kosilu. Jed je hitra za pripravo in vedno navduši družbo za mizo. Recept je TUKAJ.