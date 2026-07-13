7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo

Ko temperature presežejo 30 stopinj, si le redko zaželimo težkih in dolgo kuhanih jedi. Veliko bolj prijajo sveži, barviti in hitro pripravljeni obroki, ki telo oskrbijo z energijo, ne da bi nas po kosilu uspavali. Prav zato poleti pogosto posežemo po solatah – vendar vse niso enako nasitne.

Če želimo, da solata nadomesti glavni obrok, naj ne vsebuje le listnate zelenjave. Ključ do uravnoteženega in hranljivega krožnika je kombinacija več skupin živil. Pomemben vir beljakovin so piščanec, tuna, jajca, sir, stročnice ali kvinoja, saj poskrbijo za daljši občutek sitosti. Še bolj nasitna bo solata, če ji dodamo kompleksne ogljikove hidrate, kot so ajda, bulgur, pira, polnozrnate testenine, krompir ali druga polnovredna žita. Ne smemo pozabiti niti na zdrave maščobe – orehi, semena, oljčno olje ali avokado izboljšajo okus in pomagajo, da se vitamini iz zelenjave bolje izkoristijo. Seveda naj glavnino še vedno predstavlja sezonska zelenjava, ki poskrbi za svežino, vlaknine in številne vitamine. Prav raznolike teksture in okusi naredijo poletne solate tako privlačne, hkrati pa omogočajo nešteto kombinacij, zato se jih tudi po več tednih ne naveličamo.

V nadaljevanju smo zbrali sedem poletnih solat, ki so dovolj bogate, da brez težav nadomestijo kosilo. Med njimi boste našli recepte s čičeriko, piščancem, tuno, mocarelo, ajdo, bulgurjem in drugimi sestavinami, ki poskrbijo za ravno pravo razmerje med lahkotnostjo in sitostjo.

icon-expand Solata s piščancem in kvinojo FOTO: Shutterstock

Solata s piščancem in kvinojo

Okusna solata, ki je polna zdravih in hranljivih živil. Primerna je tudi kot malica za v službo ali na pot, sestavine pa lahko tudi poljubno prilagajate svojemu okusu in razpoložljivosti. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tzatziki skleda s pečenim krompirjem FOTO: Su.S.

Tzatziki skleda s pečenim krompirjem

Kombinacija pečenega mladega krompirčka, tzatziki omake in hrustljave solate s čičeriko. Super ideja za hitro pripravljen brezmesni, a nasiten pomladni ali poletni obrok. Recept je TUKAJ.

icon-expand Solata iz bulgurja, zelenjave in tune FOTO: Profimedia

Solata iz bulgurja, zelenjave in tune

Kuhan bulgur, sveža zelenjava, sveža zelišča, vložena tunina in črne olive so osnovne sestavine te lahke, okusne in zelo hranljive solate, po kateri boste z veseljem posegli v poletnih dneh. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pirina solata z zelenjavo in mocarelo FOTO: Su.S.

Pirina solata z zelenjavo in mocarelo

Lahka in barvita jed, ki ne vsebuje mesa in je polna sezonske zelenjave. Namesto pire lahko uporabite tudi ješprenj ali ajdovo kašo, solata pa ser odlično obnese tudi kot malica za v službo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Cezarjeva solata s testeninami FOTO: Shutterstock

Cezarjeva solata s piščancem in testeninami

Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni. Ta vas bo kar konkretno nasitila, saj poleg narezane solate vsebuje tudi kuhane testenine, pečenega piščanca in bogat solatni preliv na osnovi majoneze. Rezultat je krepka in nasitna solata, ki si jo lahko privoščite za malico, kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pisana poletna solata s čičeriko FOTO: Shutterstock

Pisana poletna solata s čičeriko

Solata s čičeriko je odlična izbira za vroče poletne dni, ko si za kosilo ali večerjo najraje privoščimo nekaj hladnega in osvežilnega, pri tem pa tudi ne želimo prižigati kuhalnika ali pečice. Pisana solata vas bo ohladila in osvežila, po njej pa boste tudi lep čas ostali siti. Recept je TUKAJ.

icon-expand Solata z rdečo peso, ajdo, orehi in feta sirom FOTO: Su.S.

Solata s peso, ajdovo kašo, orehi in feto

Okusna poletna solata, ki ni le osvežilna, ampak tudi zelo zdrava in hranljiva. Odlična izbira za lahko kosilo, večerjo ali zdrav obrok, ki vas bo prijetno nasitil. Recept je TUKAJ.