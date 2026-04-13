7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)

Pomlad je čas svežih sestavin, lahkih okusov in hitrih obrokov, ki ne zahtevajo dolgotrajnega kuhanja. Ko se dnevi podaljšajo in temperature dvignejo, si večina želi preprostih, a okusnih jedi, ki jih lahko pripravi brez zapletenih postopkov. Prav zato so hitri recepti še posebej priljubljeni – združujejo sezonsko zelenjavo, lahkotne kombinacije in minimalno kuhanje. Ne glede na to, ali iščeš idejo za hitro kosilo, lahko večerjo po napornem dnevu ali nekaj enostavnega in svežega za vikend, obstaja veliko možnosti, ki so hkrati zdrave in nasitne.

V nadaljevanju te čaka izbor sedmih lahkih pomladnih jedi, ki jih lahko pripraviš v pol ure ali celo hitreje – brez stresa, z veliko okusa in popolnoma prilagojeno tempu sodobnega življenja.

Testenine v kremni omaki s šparglji in piščancem

Kremaste pesto testenine so odlična ideja za enostavno kosilo ali večerjo. Jed je pripravljena v manj kot pol ure ter polna sočnega piščanca in nežnih špargljev. Recept je TUKAJ.

Zapečeni njoki v paradižnikovi omaki z maskarponejem

Krompirjevi njoki, kremasta paradižnikova omaka in zapečena mocarela so popolna kombinacija za preprosto, a zelo okusno kosilo, primerno za vse dni v tednu. Recept je TUKAJ.

Rebraste piščančje prsi (z nadevom iz špinače in sira ter panceto)

Mehke, sočne in zelo okusne piščančje prsi, ki jih pripravite v samo nekaj nekaj minutah, nato pa spečete v pečici. Med peko pripravite še skledo solate ali najljubšo prilogo in popoln obrok je skorajda v hipu narejen. Postopek priprave si oglejte v zgornjem videu, celoten recept pa najdete TUKAJ.

Svinjski kotleti z grahom in korenjem

Hitro pripravljeno kosilo ali večerja, ki jo skuhate v eni ponvi, medtem ko se bo v drugem loncu kuhala priloga, denimo krompir za pire ali riž. Recept je TUKAJ.

Zapečen mlad krompir s šparglji

Sezona špargljev je idealna za lahke, okusne jedi, ki hkrati prinašajo številne zdravilne učinke. Ta gratin kombinira nežni mlad krompir in sveže šparglje v kremasti, rahlo zapečeni obliki. Po želji ga lahko obogatite z dodatkom pršuta ali pancete za mesno različico. Recept je TUKAJ.

Losos v kremni česnovi omaki s špinačo in paradižniki

Izvrstna jed, ki se bo zagotovo večkrat znašla na vašem jedilniku. Še zlasti, če imate radi ribje jedi, česen in kremne smetanove omake. Razveseljiva novica je tudi ta, da za pripravo potrebujete zgolj eno večjo ponev, jed pa si lahko privoščite s številnimi prilogami. Recept je TUKAJ.

Testeninska solata s tuno

Preprosta, a izjemno okusna jed, ki navduši s svojo barvitostjo in svežino. Poleg sočne tune in testenin jo obogatijo sladka koruza, grah, hrustljavo korenje, rdeča čebula in sočni češnjevi paradižniki, ki poskrbijo za prijetno ravnovesje okusov in tekstur. Kremast, a lahek preliv vse sestavine poveže v osvežilno solato, ki je popolna izbira za hitro kosilo ali lahko večerjo. Recept je TUKAJ.