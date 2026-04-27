7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike

Prvomajski prazniki so kot nalašč za oddih, druženje z domačimi in s prijatelji ter tudi za to, da si v kuhinji vzamemo malo več časa in morda tudi preizkusimo kakšen nov recept. Brez vsakodnevne naglice lahko končno pripravimo jedi, ki jih med tednom pogosto odlagamo, ali pa posežemo po preprostih receptih, ki kljub minimalnemu trudu navdušijo z okusom.

Ne glede na to, ali boste praznike preživeli doma, na vikendu ali v dobri družbi, je skupno eno: dobra hrana vedno sodi zraven. Prav zato smo pripravili izbor sedmih kosil, ki so kot ustvarjena za te dni - nekaj klasičnih, nekaj bolj sezonskih, vsa pa dovolj preprosta, da vam ne bodo vzela celega dneva, a dovolj okusna, da jih boste z veseljem ponovili.

icon-expand Fettuccine alla Paplina FOTO: Shutterstock

PONEDELJEK: Rezanci alla Papalina

Klasične rimske testenine, ki vas bodo zagotovo navdušile, še zlasti, če imate radi slavno omako carbonara. Hitro in imenitno, rezance alla Papalina pa si lahko pripravite za kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ješprenjčkova enolončnica s čičeriko in fižolom FOTO: iStock

TOREK: Ješprenjčkova enolončnica s čičeriko in fižolom

Krepka, nasitna in prijetno domača enolončnica, ki je kot nalašč za sproščene dni. Ješprenj poskrbi za polno teksturo, čičerika in fižol pa dodata beljakovine in bogat okus. Jed se počasi kuha, zato se okusi lepo povežejo, naslednji dan pa je še boljša. Priprava je preprosta, rezultat pa topel, hranljiv obrok. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščanec z mladim krompirjem in šparglji FOTO: Su.S.

SREDA: Piščanec z mladim krompirjem in šparglji iz pečice

Klasična pomladna jed iz ene posode, ki zahteva malo dela, rezultat pa je vedno odličen. Kombinacijo mladega krompirja, piščančjih beder v okusni marinadi in špargljev lepo dopolnjujeta preliv iz olivnega olja in feta sir. Recept je TUKAJ.

icon-expand Spomladanski kiš FOTO: Shutterstock

ČETRTEK: Spomladanska slana pita s čemažem

Nadvse okusna pita, pripravljena iz sveže nabranih spomladanskih zelišč, jajc in mlečnih izdelkov. Odlična tudi za porabo ostankov zelenjave, okusna pa je tako topla kot hladna, kot samostojna jed ali prigrizek. Recept je TUKAJ.

icon-expand Golaž in kruhovi cmoki FOTO: Sanja Sirk

PETEK: Golaž s kruhovimi cmoki

Kresovanje, dela prost dan in golaž gredo kar nekako z roko v roki. Odlična izbira za dni, ko se za kosilo zbere večja družba ljudi, saj lahko golaž skuhamo vnaprej in ga ob primernem trenutku samo pogrejemo in pustimo, da si vsak iz lonca ali kotlička preprosto naloži, kolikor mu ustreza. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančji gyros FOTO: Su.S.

SOBOTA: Domač piščančji gyros

Odlično "vikend" kosilo, pripravljeno na žaru, ki ga lahko prilagodite po okusu. Za piknike lahko vse pripravite vnaprej, meso spečete na žaru, gostje pa si lahko jed postrežejo kar sami. Recept je TUKAJ.

icon-expand Zrezki v zelenjavni omaki FOTO: Sanja Sirk

NEDELJA: Zrezki v zelenjavni omaki s prilogo

Zrezki v omaki in pire krompir so zmagovalna jed za vse generacije. Za okus, ki ga zlahka ne boste pozabili, poskrbi bogata zelenjavna omaka, v kateri se dušijo zrezki. Recept je TUKAJ.