Obožujete testenine, a vam zmanjkuje idej? Tukaj je 7 jesenskih receptov za ves teden

Testenine so ena najbolj priljubljenih sestavin za pripravo kosila, saj omogočajo nešteto okusnih kombinacij in so primerne tako za hitre obroke kot za nekoliko bolj razvajajoče kulinarične podvige. A tudi pri njihovi uporabi nam lahko sčasoma zmanjka idej, kako jih pripraviti drugače. Jesenski dnevi so kot nalašč za odkrivanje novih receptov, v katerih se testenine povežejo s sezonsko zelenjavo, bogatimi omakami in toplimi, domačimi okusi. Če želite popestriti svoj jesenski jedilnik in preizkusiti kaj novega, smo zbrali sedem receptov, ki ponujajo navdih za vsak dan v tednu.

Med predlogi lahko najdete ideje za hitra kosila, brezmesne jedi in malo bolj nasitna družinska kosila, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu in sestavinam, ki jih imate pri roki. Morda boste odkrili nov najljubši recept, h kateremu se boste z veseljem vračali tudi v prihodnjih tednih.

icon-expand Široki rezanci z orehovo kremno omako FOTO: Shutterstock

Ponedeljek: Široki rezanci s kremno orehovo omako

Odlična izbira za hitro, a okusno kosilo. Nežna, kremasta omaka z orehi se lepo oprime testenin in poskrbi za bogat okus ter prijetno oreškasto aromo. Jed je pripravljena v približno 20 minutah, zato je idealna za začetek tedna, ko za kuhanje nimate veliko časa. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kremna zelenjavna juha s tortelini FOTO: Shutterstock

Torek: Kremna zelenjavna juha s tortelini

Bogata kremna juha z zelenjavo in tortelini je primerna za kosilo ali večerjo. Za povsem brezmesni obrok uporabite zelenjavno jušno osnovo, če želite juho še nadgraditi, pa lahko vanjo dodate na koščke narezane oziroma natrgane ostanke pečenega ali kuhanega piščanca. Recept je TUKAJ.

icon-expand Špageti s pečeno bučo, špinačo in orehi FOTO: iStock

Sreda: Špageti s pečeno bučo, špinačo in orehi

Odlična ideja za hitro in enostavno jesensko kosilo, ki združuje prijetno sladkobo buče, svežino špinače in hrustljavost orehov. Preproste sestavine ustvarijo okusno in barvito jed, ki navduši z uravnoteženimi okusi ter na krožnik prinese pravo jesensko vzdušje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ajdove testenine z ohrovtom, krompirjem in sirom FOTO: Shutterstock

Četrtek: Ajdove testenine s krompirjem, ohrovtom in sirom

Ajdove testenine s krompirjem, ohrovtom in sirom so tradicionalna italijanska jed iz pokrajine Lombardija, ki je kot nalašč za hladnejše dni. Pizzoccheri se kuhajo skupaj s krompirjem in ohrovtom, nato pa se prepletejo z maslom, česnom in stopljenim sirom. Rezultat je krepka, kremasta in nasitna jed, ki navduši ljubitelje domačih okusov in preprostih sestavin. Recept je TUKAJ.

icon-expand Fuži s panceto in tartufato FOTO: Shutterstock

Petek: Fuži s panceto in tartufato

Okusna istrska specialiteta, ki združuje domače testenine, hrustljavo zapečeno panceto in kremasto omako. Dodatek tartufate poskrbi za značilno aromo tartufov, smetana pa poveže vse sestavine v bogato in žametno omako. Odlična izbira za vse, ki si želijo nekaj posebnega brez dolgotrajne priprave. Recept je TUKAJ.

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Sobota: Zapečeni makaroni s klobaso in sirom

Okusna jed, primerna za družinsko kosilo za konec tedna. Testenine zmešamo z okusno omako, katere osnova sta paradižnik in začinjeno meso iz klobase, sirom in bešamelom, po vrhu pa potrosimo še malo naribanega sira ter vse skupaj zapečemo v pečici. Ena tistih jedi, ko z razmeroma malo truda dosežemo velik učinek. Recept je TUKAJ.

icon-expand Goveji ragu z domačimi rezanci FOTO: osebni arhiv

Nedelja: Goveji ragu z domačimi rezanci

Za pripravo te jedi si boste morali vzeti malo več časa, saj ragu zahteva dolgo in počasno kuho na nizki temperaturi. Priporočamo vam uporabo "cenejših" kosov govedine, katerih meso se bo med počasno kuho zmehčalo, hkrati pa vas bo tudi navdušilo s sočnostjo in odličnim okusom. Za prilogo pripravite domače rezance in ustvarili boste jed, ki jo bodo vsi hvalili, krožnike pa bodo z užitkom pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.