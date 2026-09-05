Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega

Nedeljsko kosilo ima pri nas prav posebno mesto. Marsikdo si ob njegovi omembi predstavlja domačo govejo juho, pečenko, pražen krompir in skledo solate, za piko na i pa še kakšno domačo sladico. A tudi najbolj priljubljene klasike lahko sčasoma postanejo nekoliko predvidljive.

Nedelja je lahko okusna tudi brez pečenke

Če se vam to nedeljo ne ljubi pripravljati klasičnega kosila ali pa si preprosto želite nekaj drugačnega, to še ne pomeni, da mora biti obrok manj slovesen. Prav nasprotno. Tudi testenine, zelenjavne jedi ali meso v omaki lahko postanejo prava zvezda nedeljske mize, če jih pripravimo z nekaj več pozornosti. Včasih je prav sprememba tista, zaradi katere se družinsko kosilo zdi nekoliko bolj posebno. Zato smo zbrali sedem receptov, ki so odlična izbira za nedeljsko kosilo brez klasične pečenke in krompirja. Nekateri so nekoliko bolj posebni, drugi bolj domači, vsi pa so dovolj okusni, da bodo zadovoljili tudi tiste, ki prisegajo na tradicionalno kuhinjo.

icon-expand Lazanja FOTO: okusno.je

1. Lazanja, ki bo iz pečice na mizo prinesla pravo nedeljsko razvajanje

Lazanja je ena tistih jedi, ki je primerna za dni, ko imamo za kuhanje nekoliko več časa. Bogata mesna omaka, kremast bešamel, mehke testenine in sir se v pečici povežejo v bogat in nasiten obrok. Prednost lazanje je tudi v tem, da jo lahko pripravimo nekoliko vnaprej in jo tik pred kosilom samo še spečemo. Recept za pripravo klasične mesne lazanje najdete TUKAJ.

icon-expand BBQ rebrca v pečici FOTO: Su.S.

2. BBQ rebra s pečenim krompirjem

Za ljubitelje mesa bodo prava poslastica počasi pečena BBQ rebra. Meso se med peko počasi mehča, na koncu pa ga premažemo z omako, ki poskrbi za značilno lepljivo in aromatično skorjico. Recept je TUKAJ. Postrežemo jih s hrustljavim pečenim krompirjem, po želji pa dodamo še skledo sveže solate ali zeljno solato.

icon-expand Zapečene tortilje s piščancem, sirom in zelenjavo FOTO: Su.S.

3. Zapečene tortilje s piščancem

Če želite nekaj bolj sproščenega, pripravite zapečene tortilje s piščancem. Tortilje napolnimo s sočnim piščančjim nadevom z zelenjavo, jih zvijemo, potrosimo s sirom in zapečemo v pečici. Recept je TUKAJ. Ko se sir na vrhu lepo stopi in rahlo zapeče, dobimo kosilo, ki je videti mamljivo, priprava pa je precej preprosta.

icon-expand Krompirjeva rolada z mletim mesom in špinačo FOTO: Shutterstock

4. Krompirjeva rolada z mletim mesom, špinačo in sirom

Krompirjeva rolada je odlična izbira za vse, ki si želijo nekaj domačega, vendar nekoliko drugačnega od klasičnega pečenega krompirja in pečenega mesa. Krompirjevo osnovo napolnimo z mletim mesom, špinačo in sirom, nato pa vse skupaj zvijemo v rolado in spečemo. Ko jo narežemo na rezine, dobimo zelo privlačno jed, ki je primerna tudi za nekoliko bolj praznično nedeljsko mizo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančji paprikaš FOTO: Shutterstock

5. Piščančji paprikaš s smetano

Tudi piščančji paprikaš je lahko odlična nedeljska izbira. Piščančje meso skuhamo v bogati omaki iz čebule, paprike in začimb, jed pa na koncu obogatimo še s smetano. Recept je TUKAJ. Paprikaš lahko postrežemo s testeninami, njoki, rižem, krompirjem ali kruhom, ki bo poskrbel, da na krožniku ne bo ostala niti kapljica okusne omake.

icon-expand Zrezki v omaki z ocvrtimi skutinimi kroglicami FOTO: Sanja Sirk

6. Zrezki v omaki z ocvrtimi skutnimi kroglicami

Če iščete jed, ki bo na nedeljski mizi zagotovo pritegnila pozornost, pripravite zrezke v omaki z ocvrtimi skutnimi kroglicami. Mehki zrezki v okusni omaki so že sami po sebi odlična izbira, ocvrte skutne kroglice pa so zanimiva in nekoliko nepričakovana priloga. Hrustljava zunanjost in mehka skutna sredica ustvarita kontrast, zaradi katerega je jed še bolj zanimiva, z veseljem pa jo bodo pojedli tudi otroci. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kruhovi cmoki z gobovo omako FOTO: Profimedia

7. Kruhovi cmoki s kremasto gobovo omako

Za konec pa nekaj za ljubitelje domačih okusov. Kruhovi cmoki s kremasto gobovo omako so odlična brezmesna različica nedeljskega kosila, ki pa je zaradi bogate omake vse prej kot dolgočasna. Kruhove cmoke pripravimo iz starejšega kruha, jih skuhamo in postrežemo s kremasto omako iz gob. Če želite, lahko dodate še nekaj svežega peteršilja ali naribanega parmezana. Recept je TUKAJ.