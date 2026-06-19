Če se vam v vročini ne da kuhati, poskusite teh 7 hitrih obrokov

Pred nami je prvi letošnji vročinski val, meteorologi pa napovedujejo temperature, ki bodo marsikje presegle 30 stopinj Celzija. V takšnih razmerah se pogosto spremeni tudi naš apetit. Težke, mastne in obilne jedi nas lahko še dodatno obremenijo, medtem ko dolgotrajno kuhanje ob prižganem štedilniku ali pečici hitro spremeni kuhinjo v pravo savno.

Prav zato je v času visokih temperatur smiselno posegati po lažjih obrokih, ki vsebujejo veliko vode, vitaminov in mineralov. Med najboljše izbire sodijo sezonsko sadje in zelenjava, kot so lubenica, melona, kumare, paradižnik, paprika, bučke in jagodičevje. Dobrodošli so tudi jogurt, skuta, kefir, stročnice, hladne solate ter drugi obroki, ki nas nasitijo brez občutka teže v želodcu.

Po drugi strani je med vročinskim valom priporočljivo omejiti zelo mastne jedi, ocvrto hrano, težke omake in pretirano začinjene obroke. Takšna hrana zahteva več energije za prebavo, zato lahko prispeva k občutku utrujenosti in nelagodja. Prav tako velja biti zmeren pri alkoholu in zelo sladkih pijačah, saj lahko pospešijo dehidracijo. Dobra novica je, da za okusen poletni obrok ni treba preživeti ure ali dve v kuhinji. Številne jedi lahko pripravimo v nekaj minutah, nekatere pa sploh ne zahtevajo kuhanja. V nadaljevanju smo zbrali sedem preprostih poletnih obrokov, ki so kot nalašč za dneve, ko je prevroče za kuhanje, a si vseeno želimo nekaj svežega, hranljivega in okusnega.

icon-expand Poletna testeninska solata FOTO: Shutterstock

Poletna testeninska solata

Če testenine pripravimo v solati, postanejo okusen obrok, ki se odlično prileže tudi v vročih poletnih dneh. Še zlasti, če jim primešamo osvežilne sezonske sestavine, kot so sočni paradižniki, feta sir in paprika, solato pa začinimo s svežimi zelišči in limoninim sokom. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančji zvitki s pomako iz kisle smetane FOTO: Thinkstock

Piščančji zvitki s pomako iz kisle smetane

Mehke tortilje, napolnjene s sočnim piščancem in svežo zelenjavo, dopolnjuje osvežilna pomaka iz kisle smetane, ki poskrbi za prijetno kremast okus. Priprava je hitra in preprosta, zato je recept idealen za kosilo, večerjo ali obrok na poti. Recept je TUKAJ.

icon-expand Solata z belim fižolom in bučkami FOTO: Su.S.

Osvežilna solata z bučkami in fižolom

Skleda poletnih dobrot, ki jo boste pripravili, kot bi mignili. Namesto mandljevih lističev lahko uporabite tudi pinjole ali orehe. Prepričajte se, da lahko bučke hrustate tudi surove. Recept je TUKAJ.

icon-expand Njoki z domačim pestom FOTO: Shutterstock

Njoki z domačim pestom

Ko vam na vrtu, domačem balkonu ali pa v kuhinji bazilika malce podivja, je najbolje, da jo porežete in iz nje pripravite priljubljeno italijansko hladno omako z zvenečim imenom 'pesto genovese'. Pesto lahko zmešate s testeninami ali s kupljenimi njoki in skorajda v hipu ustvarite okusen obrok, ki bo vašo kuhinjo napolnil z omamnim vonjem po baziliki. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kuskus z rakci, paradižnikom in papriko FOTO: Dreamstime

Kuskus z rakci, paradižnikom in papriko

Če se na vašem krožniku vsaj enkrat tedensko znajdejo testenine in menite, da je čas, da poskusite nekaj novega, bo kuskus odlična izbira. Če ga kombinirate z zelenjavo in popraženimi rakci, boste dobili okusen obrok, ki si ga lahko privoščite za hitro kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hladna kumarična juha z jogurtom FOTO: Dreametime

Hladna kumarična juha z jogurtom

Hladna kumarična juha vsebuje številne sestavine, ki pozitivno vplivajo na ohlajanje telesa: kumare, jogurt, svežo meto in limonin sok. Ker jo pred serviranjem dobro ohladimo, pa poskrbimo tudi za dodatno osvežitev. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pisana poletna solata s čičeriko FOTO: Shutterstock

Pisana poletna solata s čičeriko

Odlična izbira za vroče poletne dni, ko si za kosilo ali večerjo najraje privoščimo nekaj hladnega in osvežilnega, pri tem pa tudi ne želimo prižigati kuhalnika ali pečice. Pisana solata vas bo ohladila in osvežila, po njej pa boste tudi lep čas ostali siti. Recept je TUKAJ.