Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu

Hiter tempo vsakdana pogosto pomeni, da za kuhanje nimamo veliko časa. A to še ne pomeni, da moramo posegati po dolgočasnih ali manj kakovostnih obrokih. Z nekaj dobrimi idejami lahko tudi v pol ure pripravimo okusno, domače kosilo, ki bo nasitilo vso družino.

V nadaljevanju vas čaka sedem preprostih receptov – za vsak dan v tednu enega. Jedi so pripravljene hitro, sestavine so dostopne, priprava pa nezahtevna. Od testenin v hitri omaki do enolončnice, tortilj in klasičnega ribjega obroka. To so kosila, ki jih boste z veseljem uvrstili na svoj tedenski jedilnik!

icon-expand Špageti v paradižnikovi omaki s sardelami FOTO: Su.S.

Ponedeljek: Špageti v hitri paradižnikovi omaki s sardelami

Popolna izbira za začetek tedna. Špagete prelijemo z aromatično paradižnikovo omako, ki jo obogatijo sardele iz pločevinke. Kombinacija je polna okusa, pripravljena v dobrih 20 minutah in odlična rešitev, ko želimo nekaj preprostega, a drugačnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Enolončnica s krompirjem in koruzo FOTO: Profimedia

Torek: Hitra enolončnica s krompirjem in koruzo

Topla, nasitna in pripravljena v enem loncu. Krompir in koruza ustvarita prijetno sladkasto osnovo, ki jo po želji dopolnimo s klobaso ali slanino. Idealna jed za dni, ko si zaželimo nekaj domačega, toplega in tolažilnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Njoki v smetanovi omaki s pršutom FOTO: Shutterstock

Sreda: Njoki v smetanovi omaki s pršutom

Mehki njoki v kremasti smetanovi omaki s koščki pršuta so pripravljeni v manj kot pol ure. Jed je bogata, a enostavna ter odlična izbira za sredino tedna, ko si želimo malo razvajanja brez dolgega kuhanja. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hitri piščančji tacosi FOTO: Su.S.

Četrtek: Hitri piščančji tacosi

Z začinjenim piščančjim mletim mesom obložene tortilje, popečene v ponvi ter obogatene s svežo zelenjavo in omako. Slastni piščančji tacosi so pripravljeni hitro, vsak pa si jih lahko napolni po svojih željah – popolna rešitev za dinamičen dan. Recept je TUKAJ.

icon-expand Osličevi fileji po pariško FOTO: iStock

Petek: Osličevi fileji na pariški način

Klasična ribja jed, pri kateri fileje povaljamo v moki in jajcu ter jih zlato ocvremo. Postreženi z limono in prilogo po izbiri so lahkotno, a nasitno kosilo, ki lepo zaokroži delovni teden. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pasulj na hitro FOTO: Sanja Sirk

Sobota: Pasulj na hitro

Preprostejša in hitrejša različica priljubljene fižolove enolončnice. Fižol iz pločevinke, klobasa, začimbe in nekaj dodatkov ustvarijo bogat okus brez dolgotrajnega kuhanja. Odlična izbira za sproščen vikend, ko želimo nekaj konkretnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Svinjski kotleti z grahom in korenjem FOTO: Su.S.

Nedelja: Svinjski kotleti z grahom in korenjem (v eni posodi)

Nedeljsko kosilo brez zapletenosti. Svinjske kotlete pripravimo skupaj z grahom in korenjem v eni posodi, kar pomeni manj pomivanja in več časa za druženje. Preprosta, domača kombinacija, ki vedno navduši in h kateri se tudi odlično priležejo različne priloge. Recept je TUKAJ.

