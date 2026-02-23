Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu

Hiter tempo vsakdana pogosto pomeni, da za kuhanje nimamo veliko časa. A to še ne pomeni, da moramo posegati po dolgočasnih ali manj kakovostnih obrokih. Z nekaj dobrimi idejami lahko tudi v pol ure pripravimo okusno, domače kosilo, ki bo nasitilo vso družino.
V nadaljevanju vas čaka sedem preprostih receptov – za vsak dan v tednu enega. Jedi so pripravljene hitro, sestavine so dostopne, priprava pa nezahtevna. Od testenin v hitri omaki do enolončnice, tortilj in klasičnega ribjega obroka. To so kosila, ki jih boste z veseljem uvrstili na svoj tedenski jedilnik!
Ponedeljek: Špageti v hitri paradižnikovi omaki s sardelami
Popolna izbira za začetek tedna. Špagete prelijemo z aromatično paradižnikovo omako, ki jo obogatijo sardele iz pločevinke. Kombinacija je polna okusa, pripravljena v dobrih 20 minutah in odlična rešitev, ko želimo nekaj preprostega, a drugačnega. Recept je TUKAJ.
Torek: Hitra enolončnica s krompirjem in koruzo
Topla, nasitna in pripravljena v enem loncu. Krompir in koruza ustvarita prijetno sladkasto osnovo, ki jo po želji dopolnimo s klobaso ali slanino. Idealna jed za dni, ko si zaželimo nekaj domačega, toplega in tolažilnega. Recept je TUKAJ.
Sreda: Njoki v smetanovi omaki s pršutom
Mehki njoki v kremasti smetanovi omaki s koščki pršuta so pripravljeni v manj kot pol ure. Jed je bogata, a enostavna ter odlična izbira za sredino tedna, ko si želimo malo razvajanja brez dolgega kuhanja. Recept je TUKAJ.
Četrtek: Hitri piščančji tacosi
Z začinjenim piščančjim mletim mesom obložene tortilje, popečene v ponvi ter obogatene s svežo zelenjavo in omako. Slastni piščančji tacosi so pripravljeni hitro, vsak pa si jih lahko napolni po svojih željah – popolna rešitev za dinamičen dan. Recept je TUKAJ.
Petek: Osličevi fileji na pariški način
Klasična ribja jed, pri kateri fileje povaljamo v moki in jajcu ter jih zlato ocvremo. Postreženi z limono in prilogo po izbiri so lahkotno, a nasitno kosilo, ki lepo zaokroži delovni teden. Recept je TUKAJ.
Sobota: Pasulj na hitro
Preprostejša in hitrejša različica priljubljene fižolove enolončnice. Fižol iz pločevinke, klobasa, začimbe in nekaj dodatkov ustvarijo bogat okus brez dolgotrajnega kuhanja. Odlična izbira za sproščen vikend, ko želimo nekaj konkretnega. Recept je TUKAJ.
Nedelja: Svinjski kotleti z grahom in korenjem (v eni posodi)
Nedeljsko kosilo brez zapletenosti. Svinjske kotlete pripravimo skupaj z grahom in korenjem v eni posodi, kar pomeni manj pomivanja in več časa za druženje. Preprosta, domača kombinacija, ki vedno navduši in h kateri se tudi odlično priležejo različne priloge. Recept je TUKAJ.
S tem tedenskim jedilnikom boste imeli vsak dan idejo za hitro, okusno in doma pripravljeno kosilo – brez stresa in brez dolgega stanja za štedilnikom.