okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Zapečen mladi krompir s skuto in kislo smetano
Kaj skuhati

Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri

Iščete ideje za okusno vikend kosilo brez dolgotrajnega kuhanja? Pripravili smo izbor petih odličnih receptov, kjer glavno vlogo igrajo sveže sezonske sestavine. Od slastnih njokov do jedi iz enega pekača – hitro, enostavno in vedno zelo okusno.

M.J.
16. 05. 2026 04.00

Maj je idealen čas za kuhanje s svežimi sezonskimi sestavinami, ko so tržnice polne špargljev, mlade čebulice, graha, pora, špinače, najde pa se že tudi nekaj mladega krompirja. Ker si med vikendom večina želi dobro domače kosilo brez večurnega stanja za štedilnikom, smo izbrali recepte, ki združujejo sezonske sestavine, preprosto pripravo in veliko okusa.

Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
Preberi še Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje

Tokratni izbor prinaša pet okusnih idej za kosilo, ki je pripravljeno v največ eni uri: hitre skutine njoke s šparglji in panceto, zapečeno proseno kašo s piščancem in špinačo, zapečen mladi krompir s skuto, lososov file v nežni smetanovi omaki z grahom in okusne zrezke z mladim krompirjem iz enega pekača. To so jedi, ki odlično ujamejo prehod v toplejši del leta, saj so lahkotne, nasitne in dovolj preproste tudi za sproščeno vikend kuhanje.

Skutini njoki s šparglji
Skutini njoki s šparglji FOTO: Su.S.

Skutini njoki s šparglji in panceto

Hitro pripravljeni skutini njoki oziroma njoki za lenobe v družbi špargljev, mlade čebulice in pancete. Hiter in zelo okusen pomladni recept, ki se ga vsekakor splača preizkusiti. Recept je TUKAJ.

Zapečen mladi krompir s skuto in kislo smetano
Zapečen mladi krompir s skuto in kislo smetano FOTO: Dreamstime

Zapečen mladi krompir s skuto in kislo smetano

Okusna samostojna jed, ki jo v sezoni mladega krompirja pripravimo iz sestavin, ki jih imamo navadno vedno pri roki. Zraven postrežemo skledo zelene solate in že imamo popolno brezmesno kosilo. Recept je TUKAJ.

Svinjski zrezki s pečenim krompirjem iz pečice
Svinjski zrezki s pečenim krompirjem iz pečice FOTO: T.G.

Svinjski zrezki z mladim krompirjem iz pečice

Okusno kosilo iz pečice, pripravljeno v enem pekaču. S samo pripravo ne boste imeli veliko dela, prihranjeno pa vam bo tudi pomivanje kupa posode. Zraven priložite skledo sezonske solate in že imate izvrstno domače kosilo. Recept je TUKAJ.

Zapečena prosena kaša s špinačo in piščancem
Zapečena prosena kaša s špinačo in piščancem FOTO: Shutterstock

Zapečena prosena kaša s piščancem in špinačo

Da na jedilniku ne bodo samo testenine, riž in krompir, je smiselno občasno uporabiti tudi kaše. Odlična izbira je prosena kaša, iz katere lahko pripravimo tudi okusne narastke. Tokrat smo ji dodali svežo špinačo in kose piščanca ter vse skupaj prelili z mešanico jajc, mleka in naribanega sira. Rezultat? Zelo okusna jed, ki je odlična izbira za nekoliko drugačno družinsko kosilo. Recept je TUKAJ.

Losos v smetanovi omaki z grahom
Losos v smetanovi omaki z grahom FOTO: Su.S.

Losos v smetanovi omaki z grahom

Sočen losos v nežni smetanovi omaki s porom in grahom je odlična izbira za hitro, a okusno kosilo. Kombinacija kremaste omake, sladkastega graha in mehkega pire krompirja ustvari čudovito spomladansko jed, ki navduši z bogatim okusom in preprosto pripravo. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
kaj skuhati za vikend hitro vikend kosilo družinsko kosilo ideje za vikend sezonsko kosilo pomladni recepti hitra kosila vikend jedi okusno
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Sladice

Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo

Okusno.je Kaj kuhati za nedeljsko kosilo? Top ideje s sezonskimi živili
Okusno.je Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Okusno.je Kaj kuhati ta teden? 5 hitrih idej za vsak dan
Okusno.je Odlična vikend kosila iz enega pekača
Okusno.je Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Okusno.je Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Okusno.je Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20