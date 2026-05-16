Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri

Maj je idealen čas za kuhanje s svežimi sezonskimi sestavinami, ko so tržnice polne špargljev, mlade čebulice, graha, pora, špinače, najde pa se že tudi nekaj mladega krompirja. Ker si med vikendom večina želi dobro domače kosilo brez večurnega stanja za štedilnikom, smo izbrali recepte, ki združujejo sezonske sestavine, preprosto pripravo in veliko okusa.
Tokratni izbor prinaša pet okusnih idej za kosilo, ki je pripravljeno v največ eni uri: hitre skutine njoke s šparglji in panceto, zapečeno proseno kašo s piščancem in špinačo, zapečen mladi krompir s skuto, lososov file v nežni smetanovi omaki z grahom in okusne zrezke z mladim krompirjem iz enega pekača. To so jedi, ki odlično ujamejo prehod v toplejši del leta, saj so lahkotne, nasitne in dovolj preproste tudi za sproščeno vikend kuhanje.
Skutini njoki s šparglji in panceto
Hitro pripravljeni skutini njoki oziroma njoki za lenobe v družbi špargljev, mlade čebulice in pancete. Hiter in zelo okusen pomladni recept, ki se ga vsekakor splača preizkusiti. Recept je TUKAJ.
Zapečen mladi krompir s skuto in kislo smetano
Okusna samostojna jed, ki jo v sezoni mladega krompirja pripravimo iz sestavin, ki jih imamo navadno vedno pri roki. Zraven postrežemo skledo zelene solate in že imamo popolno brezmesno kosilo. Recept je TUKAJ.
Svinjski zrezki z mladim krompirjem iz pečice
Okusno kosilo iz pečice, pripravljeno v enem pekaču. S samo pripravo ne boste imeli veliko dela, prihranjeno pa vam bo tudi pomivanje kupa posode. Zraven priložite skledo sezonske solate in že imate izvrstno domače kosilo. Recept je TUKAJ.
Zapečena prosena kaša s piščancem in špinačo
Da na jedilniku ne bodo samo testenine, riž in krompir, je smiselno občasno uporabiti tudi kaše. Odlična izbira je prosena kaša, iz katere lahko pripravimo tudi okusne narastke. Tokrat smo ji dodali svežo špinačo in kose piščanca ter vse skupaj prelili z mešanico jajc, mleka in naribanega sira. Rezultat? Zelo okusna jed, ki je odlična izbira za nekoliko drugačno družinsko kosilo. Recept je TUKAJ.
Losos v smetanovi omaki z grahom
Sočen losos v nežni smetanovi omaki s porom in grahom je odlična izbira za hitro, a okusno kosilo. Kombinacija kremaste omake, sladkastega graha in mehkega pire krompirja ustvari čudovito spomladansko jed, ki navduši z bogatim okusom in preprosto pripravo. Recept je TUKAJ.