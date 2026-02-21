okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Štruklji
Kaj skuhati

5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed

Predstavljamo pet odličnih prilog po receptih naših bralcev – od domačih štrukljev in slastnega pečenega krompirja do ajdove kaše in mehkih svaljkov. To so okusne priloge, ki se izvrstno podajo k različnim jedem in bodo zagotovo popestrile vaša družinska kosila.

M.J.
21. 02. 2026 04.00

Vsako dobro kosilo potrebuje pravo prilogo. Njena vloga je, da dopolni glavno jed, zaokroži okuse in kosilo spremeni v pravo kulinarično doživetje. Naši bralci so z nami delili recepte za priloge, ki so preizkušene, domače in vedno navdušijo – tako ob vsakdanjih obrokih kot ob posebnih priložnostih.

Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Preberi še Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo

Od mehkih in sočnih štrukljev, ki dišijo po tradiciji, do slastnega zapečenega krompirja s smetano, ki se kar topi v ustih – vsaka od teh prilog ima svoj značaj in šarm. Odlično se podajo k mesnim, zelenjavnim ali ribjim jedem in bodo brez dvoma popestrile vaša družinska kosila ter na obrazih zbranih za mizo narisale zadovoljstvo.

Ajdovi štruklji s skuto
Ajdovi štruklji s skuto FOTO: osebni arhiv

Ajdovi štruklji s skuto

Tradicionalna domača jed iz ajdovega testa, polnjena z nežno skutno maso. Rahli, nasitni in prijetno oreškastega okusa se odlično podajo k mesnim jedem ali jedem v omaki. Recept je TUKAJ.

Smetanov krompir
Smetanov krompir FOTO: osebni arhiv

Zapečen krompir s smetano

Kremast in zlato zapečen krompir, prelit s smetano, ki med peko ustvari bogato in mehko teksturo. Preprosta, a izjemno okusna priloga, ki se poda skoraj k vsaki glavni jedi, primerna pa je tudi za bolj slovesne priložnosti. Recept je TUKAJ.

Krompirjevi svaljki
Krompirjevi svaljki FOTO: osebni arhiv

Krompirjevi svaljki

Mehki in rahli svaljki iz krompirjevega testa, ki jih lahko postrežemo kot prilogo k omakam, pečenki ali kislemu zelju. Njihova nežna struktura in blag okus navdušita tako otroke kot odrasle. Recept je TUKAJ.

Ajdova kaša z zeljem in konopljinimi semeni
Ajdova kaša z zeljem in konopljinimi semeni FOTO: osebni arhiv

Ajdova kaša z zeljem

Nasitna in zdrava kombinacija ajdove kaše ter dušenega zelja. Preprosta jed z bogatim okusom, ki lepo dopolni mesne jedi ali pa zasije kot samostojen obrok. Recept je TUKAJ.

Štruklji v grahovi omaki
Štruklji v grahovi omaki FOTO: osebni arhiv

Sirovi štruklji v grahovi omaki

Sočni štruklji s sirovim nadevom, potopljeni v nežno, rahlo sladkasto grahovo omako. Kombinacija kremastega nadeva in sveže omake ustvari zanimivo in uravnoteženo jed, ki lepo dopolni pečeno perutnino ali ribjo glavno jed. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Preberi še Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Preberi še 5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
priloge recepti bralcev domači štruklji pečen krompir ajdova kaša
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem