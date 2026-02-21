5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed

Vsako dobro kosilo potrebuje pravo prilogo. Njena vloga je, da dopolni glavno jed, zaokroži okuse in kosilo spremeni v pravo kulinarično doživetje. Naši bralci so z nami delili recepte za priloge, ki so preizkušene, domače in vedno navdušijo – tako ob vsakdanjih obrokih kot ob posebnih priložnostih.
Od mehkih in sočnih štrukljev, ki dišijo po tradiciji, do slastnega zapečenega krompirja s smetano, ki se kar topi v ustih – vsaka od teh prilog ima svoj značaj in šarm. Odlično se podajo k mesnim, zelenjavnim ali ribjim jedem in bodo brez dvoma popestrile vaša družinska kosila ter na obrazih zbranih za mizo narisale zadovoljstvo.
Ajdovi štruklji s skuto
Tradicionalna domača jed iz ajdovega testa, polnjena z nežno skutno maso. Rahli, nasitni in prijetno oreškastega okusa se odlično podajo k mesnim jedem ali jedem v omaki. Recept je TUKAJ.
Zapečen krompir s smetano
Kremast in zlato zapečen krompir, prelit s smetano, ki med peko ustvari bogato in mehko teksturo. Preprosta, a izjemno okusna priloga, ki se poda skoraj k vsaki glavni jedi, primerna pa je tudi za bolj slovesne priložnosti. Recept je TUKAJ.
Krompirjevi svaljki
Mehki in rahli svaljki iz krompirjevega testa, ki jih lahko postrežemo kot prilogo k omakam, pečenki ali kislemu zelju. Njihova nežna struktura in blag okus navdušita tako otroke kot odrasle. Recept je TUKAJ.
Ajdova kaša z zeljem
Nasitna in zdrava kombinacija ajdove kaše ter dušenega zelja. Preprosta jed z bogatim okusom, ki lepo dopolni mesne jedi ali pa zasije kot samostojen obrok. Recept je TUKAJ.
Sirovi štruklji v grahovi omaki
Sočni štruklji s sirovim nadevom, potopljeni v nežno, rahlo sladkasto grahovo omako. Kombinacija kremastega nadeva in sveže omake ustvari zanimivo in uravnoteženo jed, ki lepo dopolni pečeno perutnino ali ribjo glavno jed. Recept je TUKAJ.